Трусова о выступлении на Олимпиаде-2026: «Это очень далеко, сейчас я живу сегодняшним днем»

Теги сборная России женское катание Олимпиада-2026 Александра Трусова Фигурное катание

Фигуристка Александра Трусова не стала отвечать на вопрос о выступлении на Олимпиаде-2026.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане.

«Олимпиада-2026? Это очень далеко, сейчас я живу сегодняшним днем, работаю, тренируюсь, выступаю в шоу, сейчас их очень много.

Зимой будет «Русалочка», еще много номеров будет сейчас в апреле», – сказала Трусова в эфире «Детского радио».

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sat397
Ответ Tzaichiha
Отпустить надо. Но отпустить, значит принять реальность, а не фантазировать. Олимпийская чемпионка в личных соревнованиях 2022 одна -Аня Щербакова, а в 2018 Алина Загитова.
Алина чемпионка, да, не ставьте её в один ряд с Анной, которая никогда в честной борьбе чемпионкой бы не стала.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sat397
Ответ Vendetta4111323
Можно действительно любить какую-то фигуристку сильнее остальных, но это не делает ее ОЧ. Счёт на табло, какой смысл выдумывать параллельную реальность и несуществующие титулы? Особенно Камила ОЧ, с завалом ПП, для кого интересно так? Камила была изумительна в КП командника, хороша, но не безошибочна в ПП там же. Ну а личка не задалась и вся была ожидаемо без настроения и на зубах
А вы не решайте за других что им думать. Анна дважды несправедливая чемпионка ОИ. Сначала из-за того что Камилу вывели из игры в её интересах, подсыпав допинг, потом из-за того, что её сильно нагрибовали, отняв победу у Саши. Поэтому лично для меня Анна не олимпийская чемпионка, и никогда ею не будет. Как бы её не пиарили, и сколько бы её не называли ОЧкой.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vendetta4111323
Ответ Sat397
Это правильно, нужно отпустить ситуацию. Люди сами для себя делают выводы, кто победил, и не всегда это тот у кого золотая медаль. Для кого-то Саша олимпийская чемпионка, для кого-то Камила, для кого-то Анна.
Можно действительно любить какую-то фигуристку сильнее остальных, но это не делает ее ОЧ. Счёт на табло, какой смысл выдумывать параллельную реальность и несуществующие титулы?
Особенно Камила ОЧ, с завалом ПП, для кого интересно так? Камила была изумительна в КП командника, хороша, но не безошибочна в ПП там же. Ну а личка не задалась и вся была ожидаемо без настроения и на зубах
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tanya_1111
Ответ Tzaichiha
Отпустить надо. Но отпустить, значит принять реальность, а не фантазировать. Олимпийская чемпионка в личных соревнованиях 2022 одна -Аня Щербакова, а в 2018 Алина Загитова.
Аня Щербакова + Лакерник
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tzaichiha
Ответ Sat397
Это правильно, нужно отпустить ситуацию. Люди сами для себя делают выводы, кто победил, и не всегда это тот у кого золотая медаль. Для кого-то Саша олимпийская чемпионка, для кого-то Камила, для кого-то Анна.
Отпустить надо. Но отпустить, значит принять реальность, а не фантазировать. Олимпийская чемпионка в личных соревнованиях 2022 одна -Аня Щербакова, а в 2018 Алина Загитова.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vanessa2021
Ответ tanya_1111
Я не думаю что Саша пойдет еще на одну Олимпиаду, может это и к лучшему судя по тому что происходит с Росс судейством, а Саша там явно не в фаворе. У нее интересная жизнь, судя по контенту в сети она счастлива, пожелаю ей удачи в её новых начинаниях.
Вполне возможно, что наших вообще будут судить совсем по другому. Лакерник на пенсии, рулят другие люди.

То, как судили фигуристов Тутберидзе на последнем ЧМ похоже на показательную порку.

Кстати, в этом случае Саша как раз в выигрыше, ей всегда все ошибки отмечали и гое заобрачные не ставили. Саша всегда получала свое.

Лакерник надувал грибами других наших фигуристок.

Посмотрим...
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tanya_1111
Я не думаю что Саша пойдет еще на одну Олимпиаду, может это и к лучшему судя по тому что происходит с Росс судейством, а Саша там явно не в фаворе. У нее интересная жизнь, судя по контенту в сети она счастлива, пожелаю ей удачи в её новых начинаниях.
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sat397
Это правильно, нужно отпустить ситуацию. Люди сами для себя делают выводы, кто победил, и не всегда это тот у кого золотая медаль. Для кого-то Саша олимпийская чемпионка, для кого-то Камила, для кого-то Анна.
+6
-7
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vendetta4111323
Рудковские льют Саше в уши про вторую олимпиаду и долгую карьеру, но с каждым шоу и медиа проектами, которые идут вместо тренировок, карьера все ближе к завершению
Чтобы попасть на игры и быть там конкурентноспособной, начинать возвращаться в форму нужно уже сейчас
А пока - верный путь Сотниковой, Загитовой и Медведевой - щас вернусь, вот только там станцую, а тут спою
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий