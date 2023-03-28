Трусова о выступлении на Олимпиаде-2026: «Это очень далеко, сейчас я живу сегодняшним днем»
Фигуристка Александра Трусова не стала отвечать на вопрос о выступлении на Олимпиаде-2026.
Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане.
«Олимпиада-2026? Это очень далеко, сейчас я живу сегодняшним днем, работаю, тренируюсь, выступаю в шоу, сейчас их очень много.
Зимой будет «Русалочка», еще много номеров будет сейчас в апреле», – сказала Трусова в эфире «Детского радио».
Особенно Камила ОЧ, с завалом ПП, для кого интересно так? Камила была изумительна в КП командника, хороша, но не безошибочна в ПП там же. Ну а личка не задалась и вся была ожидаемо без настроения и на зубах
То, как судили фигуристов Тутберидзе на последнем ЧМ похоже на показательную порку.
Кстати, в этом случае Саша как раз в выигрыше, ей всегда все ошибки отмечали и гое заобрачные не ставили. Саша всегда получала свое.
Лакерник надувал грибами других наших фигуристок.
Посмотрим...
Чтобы попасть на игры и быть там конкурентноспособной, начинать возвращаться в форму нужно уже сейчас
А пока - верный путь Сотниковой, Загитовой и Медведевой - щас вернусь, вот только там станцую, а тут спою