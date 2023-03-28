Трусова о выступлении на Олимпиаде-2026: «Это очень далеко, сейчас я живу сегодняшним днем»

Фигуристка Александра Трусова не стала отвечать на вопрос о выступлении на Олимпиаде-2026.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане.

« ? Это очень далеко, сейчас я живу сегодняшним днем, работаю, тренируюсь, выступаю в шоу, сейчас их очень много.

Зимой будет «Русалочка», еще много номеров будет сейчас в апреле», – сказала Трусова в эфире «Детского радио».