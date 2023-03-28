Педагог Трусовой по стрип-пластике: «Саша – не единственная фигуристка, которая танцует фрейм-ап. Но правильную технику и эстетику держит только она»

Педагог фигуристки по стрип-пластике оценила танец спортсменки.

Трусова занимается с Анастасией Юрасовой.

«Сашка — известная фигуристка, очень милая девочка, которой понравился фрейм-ап.

Тогда мы выучили всего лишь рутину. Ну а теперь она выучила и очень достойно станцевала целую хореографию.

Саша — не единственная фигуристка, которая танцует фрейм-ап. Но правильную технику и эстетику держит только она. В общем еще одна гордость за ученицу», – написала Юрасова.

Александра Трусова показала, как исполняет танец в стиле стрип-пластики