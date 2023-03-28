Педагог Трусовой по стрип-пластике: «Саша – не единственная фигуристка, которая танцует фрейм-ап. Но правильную технику и эстетику держит только она»
Педагог фигуристки Александры Трусовой по стрип-пластике оценила танец спортсменки.
Трусова занимается с Анастасией Юрасовой.
«Сашка — известная фигуристка, очень милая девочка, которой понравился фрейм-ап.
Тогда мы выучили всего лишь рутину. Ну а теперь она выучила и очень достойно станцевала целую хореографию.
Саша — не единственная фигуристка, которая танцует фрейм-ап. Но правильную технику и эстетику держит только она. В общем еще одна гордость за ученицу», – написала Юрасова.
Александра Трусова показала, как исполняет танец в стиле стрип-пластики
У нас практически все фигуристки к возрасту 17-18 лет сливаются из фк.
Саше в следующем сезоне будет 19 лет. Травмы хронические есть.
Ну и если не допустят до МС, то и стимула нет соревноваться.
Поживем- увидим.