Педагог Трусовой по стрип-пластике: «Саша – не единственная фигуристка, которая танцует фрейм-ап. Но правильную технику и эстетику держит только она»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Педагог фигуристки Александры Трусовой по стрип-пластике оценила танец спортсменки.

Трусова занимается с Анастасией Юрасовой.

«Сашка — известная фигуристка, очень милая девочка, которой понравился фрейм-ап.

Тогда мы выучили всего лишь рутину. Ну а теперь она выучила и очень достойно станцевала целую хореографию.

Саша — не единственная фигуристка, которая танцует фрейм-ап. Но правильную технику и эстетику держит только она. В общем еще одна гордость за ученицу», – написала Юрасова.

Александра Трусова показала, как исполняет танец в стиле стрип-пластики

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gilonjon862
Юрасова на минуточку основательница этого стиля танцев, поэтому кому как не ей знать у кого лучше получается исполнять его.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марьяж
Если продолжит карьеру у шеста, ходить на нее будут.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vanessa2021
Ответ Oleandra
даже уже у верных поклонников сомнения появляются)
Конечно, сомнения есть.

У нас практически все фигуристки к возрасту 17-18 лет сливаются из фк.

Саше в следующем сезоне будет 19 лет. Травмы хронические есть.

Ну и если не допустят до МС, то и стимула нет соревноваться.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
Ответ vanessa2021
Может Саша еще будет соревноваться. Поживем- увидим.
даже уже у верных поклонников сомнения появляются)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vanessa2021
Ответ Лемур
Хотелось бы увидеть ее на льду в соревнованиях с ее новыми умениями.
Может Саша еще будет соревноваться.

Поживем- увидим.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лемур
Хотелось бы увидеть ее на льду в соревнованиях с ее новыми умениями.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий