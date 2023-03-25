Даниэль Грассль: «До последнего не знал, буду ли выступать на ЧМ, собирался сниматься с соревнований. Но потом сказал себе, что надо бороться»
Итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал о сложностях, с которыми столкнулся на ЧМ.
Грассль занял 12-е место.
«Кататься сегодня было сложно. Уже на шестиминутной разминке я жутко нервничал – зал был битком, я никогда не видел столько зрителей. Вышел со льда после разминки, а в голове кавардак, все крутится перед глазами. И когда я встал в стартовую позу, в голове пронеслось «нет, ты не справишься».
Давно так не нервничал. Но после первых двух удачных прыжков все как-то наладилось. Я шел и на четверной флип, но понял, что не смогу – и решил не рисковать. Ноги совсем не слушались.
Сейчас будем вместе с тренерами разбираться с протоколами – мне поставили столько недокрутов, претензий у судей ко мне сегодня было много. Но моя цель сегодня была просто откатать программу.
Я до последнего ведь не знал, буду ли выступать на этом чемпионате, собирался сниматься с соревнований. Но потом сказал себе, что я опытный спортсмен – надо бороться. Так что об оценках я не сильно беспокоюсь.
На чемпионате Италии я прокатал худшую произвольную программу в своей жизни – а сейчас с каждым стартом катаюсь все лучше и лучше. Поэтому впереди много работы – других вариантов нет», – передает слова Грассля корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.
Даня, ты не на ЧР катался, а на ЧМ. Сказки про "преодоление" ты мог бы российским судят рассказать, находясь под крылом Тутберидзе.
Удачи в следующем сезоне. Работа обязательно даст результат. Уже даёт.
поскольку деда лакерника из президентов убрали, больше этот номер не пройдёт. отныне всех гоговичей, допущенных на международку, ждёт та же участь.
закончилась эра щербаковых, петросянов и им подобных. вместо того, чтобы ныть в интервью, пусть гоговичи напишут жалобу в спортлото.