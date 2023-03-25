Даниэль Грассль: «До последнего не знал, буду ли выступать на ЧМ, собирался сниматься с соревнований. Но потом сказал себе, что надо бороться»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная Италии мужское катание Даниэль Грассль Фигурное катание

Итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал о сложностях, с которыми столкнулся на ЧМ.

Грассль занял 12-е место.

«Кататься сегодня было сложно. Уже на шестиминутной разминке я жутко нервничал – зал был битком, я никогда не видел столько зрителей. Вышел со льда после разминки, а в голове кавардак, все крутится перед глазами. И когда я встал в стартовую позу, в голове пронеслось «нет, ты не справишься».

Давно так не нервничал. Но после первых двух удачных прыжков все как-то наладилось. Я шел и на четверной флип, но понял, что не смогу – и решил не рисковать. Ноги совсем не слушались.

Сейчас будем вместе с тренерами разбираться с протоколами – мне поставили столько недокрутов, претензий у судей ко мне сегодня было много. Но моя цель сегодня была просто откатать программу.

Я до последнего ведь не знал, буду ли выступать на этом чемпионате, собирался сниматься с соревнований. Но потом сказал себе, что я опытный спортсмен – надо бороться. Так что об оценках я не сильно беспокоюсь.

На чемпионате Италии я прокатал худшую произвольную программу в своей жизни – а сейчас с каждым стартом катаюсь все лучше и лучше. Поэтому впереди много работы – других вариантов нет», – передает слова Грассля корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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34 комментария

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София Хайн
Этери увидела в его глазах отчаяние. Для такого неудачного сезона он сумел собраться. Буквально по кусочкам. Морис тоже после удачных периодов потух.
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Евгения Гринева
Ответ k4rmazin2007
Попытка "преодоления"? Даня, ты не на ЧР катался, а на ЧМ. Сказки про "преодоление" ты мог бы российским судят рассказать, находясь под крылом Тутберидзе.
Для иностранцев говорить о "преодолениях" в порядке вещей. Только у нас за это хейтят, хотя наши спортсмены даже близко столько не жалуются
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garovatat
Да, Даниэль, не зря нервничал, ты сегодня претерпел за свой ТШ... прямо отхлестали этими протоколами... Вы там разберётесь конечно, но блин, посыл понятен. Вот они - светлые и правильные демократии! Честные, непредвзятые и справедливые. Понимаю как обидно, когда справился, прокат получился нормальный, но оценки лживо сказали об ином. Пантомима в кике ото всех троих была конечно говорящая... Откуда то придумали ку на заглавном лутце... нет там недокрута. На ритте - максимум кушка, он нормально приземлился по вектору, выезд в сторону был. Секвенция с акселем чем не понравилась? гои никакие. Ойлерный - есть чего-то на 3А, может ку, но на 3S не было никакого недокрута. На сольном 3А налажал, но финальные 3Lz+3T и 3Lz чистые были, почему так мало гое? Ребро на лутце плоское, но не отмечено же, а гои опять нищенские. Все вращения 4ур, но плюсов нет. В итоге технику просто изрубили тесаком до понижения от базы... мда уж. Интересно, останется Грассль в ТШТ? Мне кажется что да
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Mari777
Ответ Viktoria dek
Он после ОИ выгорел и потерял мотивацию, вот и ищет своего тренера. Вот Шома столько тренеров поменял, но в итоге нашёл своего тренера и 2ЧМ стал)
Шома просто дождался когда Ханю состарится и на пенсию уйдет, и Чен успокоится Олимпийским Золотом.
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k4rmazin2007
Попытка "преодоления"?
Даня, ты не на ЧР катался, а на ЧМ. Сказки про "преодоление" ты мог бы российским судят рассказать, находясь под крылом Тутберидзе.
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Kareglazaya
Ответ Алеся Ткаченко
Ох ты,оказывается спортсмены ЭТ тоже бывают недовольны судьями
О каком недовольстве речь? Никто не говорил про занижение баллов. Просто Даниэль, судя по всему, ожидал большей оценки, т. к. откатался без падений, но при этом прекрасно понимает, что вычесть могут не только за падения, а еще и за недокруты, неверные ребра и пр. Потому и хочет посмотреть протокол, чтобы знать, над чем нужно поработать.
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nadenki
Интересно,который из журналистов Спортса сидит под Бакулиным?
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Адриана
Даниэль , сегодня был достойным прокат, но если ты останешься тренироваться в России, то пощады не жди, всё и всегда будет рассматриваться под микроскопом. Готов ли и стоит это того, решать тебе.
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nadenki
Ответ alexander bakulin
претензии техпанели были справедливы. вместо рёберных прыжков гогович прыгал щербургеры. поскольку деда лакерника из президентов убрали, больше этот номер не пройдёт. отныне всех гоговичей, допущенных на международку, ждёт та же участь. закончилась эра щербаковых, петросянов и им подобных. вместо того, чтобы ныть в интервью, пусть гоговичи напишут жалобу в спортлото.
На кого жаловаться в Спортлото?Вроде претензий к извне нет.Хотя кого я спрашиваю?;)))
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private dancer
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Потому что надо было ехать искать себя не в мордор, а за грибами к дядюшке Орсеру. Видя ЭТ за бортиком поставят недокруты везде, даже в стартовой позе.
Чтобы 22-ое место занять ?
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irenmyasina@yandex.ru
Ничего, как говорится, терпение и труд все перетрут! Настрой на работу самый лучший.
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olvl
Молодец Даниэль, сегодня достойный прокат был. Жаль, что судьи порезали что надо, и что не надо. Но это они всегда умели делать.
Удачи в следующем сезоне. Работа обязательно даст результат. Уже даёт.
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nadenki
Ответ Алеся Ткаченко
Ох ты,оказывается спортсмены ЭТ тоже бывают недовольны судьями
Написано-же:-Претензий у судей ко мне было много,а не:- у меня претензий к судьям много
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alexander bakulin
Ответ Viktoria dek
О каких травмах Даниэля идёт речь?
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Viktoria dek
Ответ alexander bakulin
молодец, послушался гогиевну. много таких было уже, кого гогиевна с травмами отправляла на "борьбу", из последних усачёва и хромых. поборолись разок, и ушли на пенсию по инвалидности. потом ещё гогиевна про тебя несколько лет будет рассказывать в каждом интервью, что ты был ленив и сам виноват, как про питкеева.
О каких травмах Даниэля идёт речь?
+3
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alexander bakulin
претензии техпанели были справедливы. вместо рёберных прыжков гогович прыгал щербургеры.
поскольку деда лакерника из президентов убрали, больше этот номер не пройдёт. отныне всех гоговичей, допущенных на международку, ждёт та же участь.
закончилась эра щербаковых, петросянов и им подобных. вместо того, чтобы ныть в интервью, пусть гоговичи напишут жалобу в спортлото.
+8
-13
-5
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alexander bakulin
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+6
-15
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Tata777
Ответ Viktoria dek
Судя по интервью и настроению Даниэля - он готов продолжать работу с тшт.. И федерация вроде бы и не против)
до ОИ ещё есть время....перейдет в момент ..а сейчас знает где тренироваться
+1
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AllaS
Даниэля сегодня, как липку ободрали тех.бригада . На табло после проката 91 балл , а результат 78 баллов . Впечатление , как будто за всех, кто до него катал сняли.
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Анна Беляева
Ответ Алеся Ткаченко
Ох ты,оказывается спортсмены ЭТ тоже бывают недовольны судьями
А где он выразил недовольство судьями? Всего лишь вполне разумно считает нужным посмотреть, что в протоколах отметили и над чем работать.
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Katerina Sunny
Совсем беда у Дани с самонастроем.
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Viktoria dek
Ответ Doctor of Philosophy
Ну ладно, может, я чего проглядел или уже забыл.
Он после ОИ выгорел и потерял мотивацию, вот и ищет своего тренера. Вот Шома столько тренеров поменял, но в итоге нашёл своего тренера и 2ЧМ стал)
+6
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Viktoria dek
Ответ Ёжик_в_тумане
Скорее всего после ЧМ так и поступит
Судя по интервью и настроению Даниэля - он готов продолжать работу с тшт.. И федерация вроде бы и не против)
+15
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Doctor of Philosophy
Ответ Алиса без миелофона
Он же вроде говорил на тему. Ссылку мне искать лень, но после олимпийского сезона он выгорел сильно
Ну ладно, может, я чего проглядел или уже забыл.
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Алиса без миелофона
Ответ Doctor of Philosophy
Я вообще не понимаю, чего ему у Магри не сиделось и зачем он устроил всё это: сначала в Америку к не самым топовым специалистам, потом возвращение в Италию, потом в Россию к Этери именно в тот момент, когда за это сочетание самый массовый хейт. Весьма непродуманная кампания вышла.
Он же вроде говорил на тему. Ссылку мне искать лень, но после олимпийского сезона он выгорел сильно
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