Даниэль Грассль: «До последнего не знал, буду ли выступать на ЧМ, собирался сниматься с соревнований. Но потом сказал себе, что надо бороться»

Итальянский фигурист рассказал о сложностях, с которыми столкнулся на ЧМ.

Грассль занял 12-е место.

«Кататься сегодня было сложно. Уже на шестиминутной разминке я жутко нервничал – зал был битком, я никогда не видел столько зрителей. Вышел со льда после разминки, а в голове кавардак, все крутится перед глазами. И когда я встал в стартовую позу, в голове пронеслось «нет, ты не справишься».

Давно так не нервничал. Но после первых двух удачных прыжков все как-то наладилось. Я шел и на четверной флип, но понял, что не смогу – и решил не рисковать. Ноги совсем не слушались.

Сейчас будем вместе с тренерами разбираться с протоколами – мне поставили столько недокрутов, претензий у судей ко мне сегодня было много. Но моя цель сегодня была просто откатать программу.

Я до последнего ведь не знал, буду ли выступать на этом чемпионате, собирался сниматься с соревнований. Но потом сказал себе, что я опытный спортсмен – надо бороться. Так что об оценках я не сильно беспокоюсь.

На чемпионате Италии я прокатал худшую произвольную программу в своей жизни – а сейчас с каждым стартом катаюсь все лучше и лучше. Поэтому впереди много работы – других вариантов нет», – передает слова Грассля корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.