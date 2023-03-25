Чха Чжун Хван: «Перед приездом в Сайтаму мне пришлось срочно менять ботинки, потому что они поломались. Но это тоже опыт, теперь я готов и к такому»
Южнокорейский фигурист Чха Чжун Хван прокомментировал серебро на чемпионате мира.
«Вообще, чемпионаты мира для меня не самые удачные старты – одни сплошные плохие воспоминания. В прошлом году мне пришлось сняться – потому что на ботинке сломался крючок, представляете?
В этот раз прямо перед приездом в Сайтаму мне пришлось срочно менять ботинки – потому что они опять поломались. Но это тоже опыт, теперь я готов и к такому. Так что я рад, что переломил эту тенденцию – и сегодня откатал хорошо.
Но больше всего я счастлив сегодня, потому что теперь у Кореи три квоты на следующий чемпионат мира. После Олимпиады в Пекине я сказал себе, что моя цель – чтобы в Милан через четыре года мы приехали втроем. И сегодня – первый шаг к этой цели», – передает слова Чха корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.
Роскошные и безупречные прокаты, заслуженная и такая долгожданная медаль.
Представляю, как сейчас ликует Корея - в первый раз после Юны Ким корейские фигуристы взошли на пьедестал ЧМ, причем сразу двое - и у обоих серебро:)
На завтрашних показательных выступлениях Джуни будет катать свою новую показательную программу Golden Hour, а я хочу пожелать, чтобы золотой час, забрезживший в карьере этого замечательного фигуриста, длился как можно дольше - он этого заслуживает!
И Корею с тремя квотами.