Чха Чжун Хван: «Перед приездом в Сайтаму мне пришлось срочно менять ботинки, потому что они поломались. Но это тоже опыт, теперь я готов и к такому»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная Южной Кореи мужское катание Чха Чжун Хван Фигурное катание

Южнокорейский фигурист Чха Чжун Хван прокомментировал серебро на чемпионате мира.

«Вообще, чемпионаты мира для меня не самые удачные старты – одни сплошные плохие воспоминания. В прошлом году мне пришлось сняться – потому что на ботинке сломался крючок, представляете?

В этот раз прямо перед приездом в Сайтаму мне пришлось срочно менять ботинки – потому что они опять поломались. Но это тоже опыт, теперь я готов и к такому. Так что я рад, что переломил эту тенденцию – и сегодня откатал хорошо.

Но больше всего я счастлив сегодня, потому что теперь у Кореи три квоты на следующий чемпионат мира. После Олимпиады в Пекине я сказал себе, что моя цель – чтобы в Милан через четыре года мы приехали втроем. И сегодня – первый шаг к этой цели», – передает слова Чха корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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9 комментариев

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Iuasamotu
Ответ Anita#
И ведь ни слова не сказал перед соревнованиями о таких проблемах с инвентарем! Роскошные и безупречные прокаты, заслуженная и такая долгожданная медаль. Представляю, как сейчас ликует Корея - в первый раз после Юны Ким корейские фигуристы взошли на пьедестал ЧМ, причем сразу двое - и у обоих серебро:) На завтрашних показательных выступлениях Джуни будет катать свою новую показательную программу Golden Hour, а я хочу пожелать, чтобы золотой час, забрезживший в карьере этого замечательного фигуриста, длился как можно дольше - он этого заслуживает!
Вчера, кореянка Ли Хэ Ин уже приняла эстафету от Юны Ким, завоевав серебряную медаль чемпионата мира. Но, от этого достижение Чха Чжун Хвана не стало менее значимым, ибо он стал первым корейским мужчиной завоевавшим медаль ЧМ.
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Katerina Sunny
Ответ Нурсултан Хамзаев
то что у него нету запасного ботинка очень странно
Я так поняла, что он бы просто не успел разносить. В КП выступал с накладкой, а с ПП снялся из-за риска травмы. Щербакова же тоже новые ботинки разнашивала уже на тренировках на ОИ.
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Katerina Sunny
В новых ботинках и после прошлогоднего снятия это серебро ещё ценнее. И Корею с тремя квотами.
то что у него нету запасного ботинка очень странно
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Anita#
И ведь ни слова не сказал перед соревнованиями о таких проблемах с инвентарем!
Роскошные и безупречные прокаты, заслуженная и такая долгожданная медаль.
Представляю, как сейчас ликует Корея - в первый раз после Юны Ким корейские фигуристы взошли на пьедестал ЧМ, причем сразу двое - и у обоих серебро:)
На завтрашних показательных выступлениях Джуни будет катать свою новую показательную программу Golden Hour, а я хочу пожелать, чтобы золотой час, забрезживший в карьере этого замечательного фигуриста, длился как можно дольше - он этого заслуживает!
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Додик Аксель
Обе программы откатал чисто, исполнив сложный прыжковый контент. Корею можно поздравить с таким фигуристом, а его самого с серебром на чемпионате мира. Молодец !
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Iuasamotu
Новый бриллиант огранки великолепного Брайана Орсера. Кореец удивил не только мастерством, но и хара’ктерной стойкостью, за что заслуженно поднимается на пьедестал чемпионата мира)
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Kareglazaya
Замечательно выступил и в короткой, и в произвольной. Рада, что он смог выиграть серебряную медаль.
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Katerina Sunny
В новых ботинках и после прошлогоднего снятия это серебро ещё ценнее.
И Корею с тремя квотами.
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Нурсултан Хамзаев
мне если честно его кп очень понравилась, то что он второй думаю заслуженно.
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