Чха Чжун Хван: «Перед приездом в Сайтаму мне пришлось срочно менять ботинки, потому что они поломались. Но это тоже опыт, теперь я готов и к такому»

Южнокорейский фигурист прокомментировал серебро на чемпионате мира.

«Вообще, чемпионаты мира для меня не самые удачные старты – одни сплошные плохие воспоминания. В прошлом году мне пришлось сняться – потому что на ботинке сломался крючок, представляете?

В этот раз прямо перед приездом в Сайтаму мне пришлось срочно менять ботинки – потому что они опять поломались. Но это тоже опыт, теперь я готов и к такому. Так что я рад, что переломил эту тенденцию – и сегодня откатал хорошо.

Но больше всего я счастлив сегодня, потому что теперь у Кореи три квоты на следующий чемпионат мира. После Олимпиады в Пекине я сказал себе, что моя цель – чтобы в Милан через четыре года мы приехали втроем. И сегодня – первый шаг к этой цели», – передает слова Чха корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.