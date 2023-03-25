Инна Гончаренко: «Малинин своими четверными прыжками поражает воображение, это мальчик с феноменальными прыжковыми данными»

Тренер Инна Гончаренко отметила уникальные прыжковые данные .

Американский фигурист завоевал бронзу на чемпионате мира с Сайтаме. В произвольной программе он зашел на 6 четверных прыжков, включая аксель.

«Илья своими четверными прыжками поражает воображение, это мальчик с феноменальными прыжковыми данными. Он занимается у отличного специалиста , но Илья молодец, что не боится идти на такие сумасшедшие прыжки. Судьи засчитали ему некоторые недочеты, понижали ему баллы за потерю корпуса на выезде, отмечали малюсенькие недокруты.

Кореец Чха, занявший второе место, показал чистое безукоризненное катание, каждый спортсмен мечтает исполнить такой прокат по качеству и чистоте исполнения.

Уно, который занял первое место, очень опытный и хороший катальщик с профессиональным подходом. Видно, что он матерый, если Малинин только завоевывает мир, то уже выступает на опыте, хотя в последнее время он прибавил в плане выразительности катания. Ему немного не удался сальхов в произвольной, но во всем остальном это безоговорочная победа.

Последняя разминка у мужчин была очень интересной. Многие спортсмены яркие, интересные, этот чемпионат мира восхитил мужским одиночным катанием», – сказала Гончаренко.

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?