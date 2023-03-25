Илья Малинин о 8 квадах на ЧМ: «Быть может, весь этот риск того не стоил. Мне надо работать над второй оценкой»

Американский фигурист заявил, что ему надо работать над второй оценкой.

Малинин завоевал бронзу на чемпионате мира с Сайтаме. Он сделал два четверных прыжка в короткой программе и шесть в произвольной, включая аксель в 4,5 оборота.

«Я рад, что сегодня меня получилось все, к чему я готовился. Последние две недели я очень, очень много работал. Ну что ж, это был прекрасный чемпионат мира, спасибо всем – и соперникам в первую очередь.

На этом чемпионате мира я понял для себя несколько вещей. Во-первых, не так важно, как идут тренировки. Идеальная тренировка еще ни о чем не говорит. А падения на на них – не смертельны. Конечно, приятно, когда все получается, но важнее всего – то, как ты себя чувствуешь прямо перед выход на лед в соревнованиях.

Второе – не всегда стоит рисковать. Иногда риск не стоит того, чтобы идти на него. Иногда умнее – не играть «по-крупному», а сделать ставку на чистые прокаты с меньшим контентом. Да, я горжусь тем, какие баллы я получил сегодня за четверной аксель – спасибо судьям, для меня это много значит. Но да, оглядываясь назад – быть может, весь этот риск того не стоил.

И очевидно, мне надо работать над второй оценкой. Проблема в том, что после сложных прыжков не очень получается сразу переключиться на работу со зрителем. Да, я люблю прыгать – но в следующем году я хочу сконцентрироваться именно на второй оценке, на работе с аудиторией», – передает слова фигуриста корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?