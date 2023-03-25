Илья Малинин о 8 квадах на ЧМ: «Быть может, весь этот риск того не стоил. Мне надо работать над второй оценкой»
Американский фигурист Илья Малинин заявил, что ему надо работать над второй оценкой.
Малинин завоевал бронзу на чемпионате мира с Сайтаме. Он сделал два четверных прыжка в короткой программе и шесть в произвольной, включая аксель в 4,5 оборота.
«Я рад, что сегодня меня получилось все, к чему я готовился. Последние две недели я очень, очень много работал. Ну что ж, это был прекрасный чемпионат мира, спасибо всем – и соперникам в первую очередь.
На этом чемпионате мира я понял для себя несколько вещей. Во-первых, не так важно, как идут тренировки. Идеальная тренировка еще ни о чем не говорит. А падения на на них – не смертельны. Конечно, приятно, когда все получается, но важнее всего – то, как ты себя чувствуешь прямо перед выход на лед в соревнованиях.
Второе – не всегда стоит рисковать. Иногда риск не стоит того, чтобы идти на него. Иногда умнее – не играть «по-крупному», а сделать ставку на чистые прокаты с меньшим контентом. Да, я горжусь тем, какие баллы я получил сегодня за четверной аксель – спасибо судьям, для меня это много значит. Но да, оглядываясь назад – быть может, весь этот риск того не стоил.
И очевидно, мне надо работать над второй оценкой. Проблема в том, что после сложных прыжков не очень получается сразу переключиться на работу со зрителем. Да, я люблю прыгать – но в следующем году я хочу сконцентрироваться именно на второй оценке, на работе с аудиторией», – передает слова фигуриста корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.
Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?
Логика блатного назначенца.