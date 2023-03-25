Илья Малинин о 8 квадах на ЧМ: «Быть может, весь этот риск того не стоил. Мне надо работать над второй оценкой»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Американский фигурист Илья Малинин заявил, что ему надо работать над второй оценкой.

Малинин завоевал бронзу на чемпионате мира с Сайтаме. Он сделал два четверных прыжка в короткой программе и шесть в произвольной, включая аксель в 4,5 оборота.

«Я рад, что сегодня меня получилось все, к чему я готовился. Последние две недели я очень, очень много работал. Ну что ж, это был прекрасный чемпионат мира, спасибо всем – и соперникам в первую очередь.

На этом чемпионате мира я понял для себя несколько вещей. Во-первых, не так важно, как идут тренировки. Идеальная тренировка еще ни о чем не говорит. А падения на на них – не смертельны. Конечно, приятно, когда все получается, но важнее всего – то, как ты себя чувствуешь прямо перед выход на лед в соревнованиях.

Второе – не всегда стоит рисковать. Иногда риск не стоит того, чтобы идти на него. Иногда умнее – не играть «по-крупному», а сделать ставку на чистые прокаты с меньшим контентом. Да, я горжусь тем, какие баллы я получил сегодня за четверной аксель – спасибо судьям, для меня это много значит. Но да, оглядываясь назад – быть может, весь этот риск того не стоил.

И очевидно, мне надо работать над второй оценкой. Проблема в том, что после сложных прыжков не очень получается сразу переключиться на работу со зрителем. Да, я люблю прыгать – но в следующем году я хочу сконцентрироваться именно на второй оценке, на работе с аудиторией», – передает слова фигуриста корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?

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12 комментариев

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Katerina Sunny
Ответ Doctor of Philosophy
Да ну ладно, чего гадать-то. Просто техбригада оказалась крайне придирчивая. Как минимум по отношению к нему. А так всё в избранной стратегии ясно было - дебютант шарахает всех техникой. Не он первый так поступал.
Какой же он дебютант, если Илья был на прошлом ЧМ?
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Alina Kernes
Кхм. Ещё один все понял
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София Хайн
У каждого свой путь. Жаль, что ису убивает спортивную составляющую, ФК. Неужто не заставляет задумываться тот факт, что умер чемпионат мира среди профессионалов. Разница до 13 баллов между одинаково технически чистыми прокатами и оценками за компоненты просто ужасает.
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Katerina Sunny
Мне нравится, что Илья не просто прыгает и расстраивается из- за итогового результата, а начинает анализировать, что можно в следующий раз сделать лучше.
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Malhazni
Прозрел! И наверное, не только он...
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Heopsa
Человек прыгает 8 квадов и оказывается в одних баллах почти с человеком, который не прыгнул ни одного.
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Шубы
Ответ Блинчик
"Иногда умнее – не играть «по-крупному», а сделать ставку на чистые прокаты с меньшим контентом." Логика блатного назначенца.
вам наверное кажется, что такими комментами вы капец какую любовь и преданность Нейтану Чену выражаете. Прям свой фанатский долго выполняете да?
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Doctor of Philosophy
Да ну ладно, чего гадать-то. Просто техбригада оказалась крайне придирчивая. Как минимум по отношению к нему. А так всё в избранной стратегии ясно было - дебютант шарахает всех техникой. Не он первый так поступал.
+5
-2
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Светлана Менова
Да нет, в этой ситуации очень даже стоил, а то вообще без медали бы остался, ещё и под Брауна бы засунули. Им явно очень хотелось это сделать из-за русских корней Ильи.
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Sincere
Илюша не так давно бравировал, что хочет семиквадку в ПП)) что ж ты фраер сдал назад😁
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Блинчик
"Иногда умнее – не играть «по-крупному», а сделать ставку на чистые прокаты с меньшим контентом."
Логика блатного назначенца.
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Блинчик
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