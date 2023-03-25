Илья Малинин: «Мой контент в произвольной программе – большой риск. Иногда стоит снизить риск и сделать упор на чистоту проката»

Американский фигурист высказался о бронзе на чемпионате мира.

«Я доволен тем, как все прошло. Большое спасибо всем причастным к этому турниру за то, что чемпионат мира состоялся. Мой контент в произвольной программе – это большой риск, на него идти всегда очень сложно. Иногда это оправдывается, но иногда стоит снизить риск и сделать упор на чистоту проката. Думаю, что в следующем сезоне будет полезно чуть больше сделать ставку на эту чистоту.

С таким количеством четверных прыжков контролировать вторую оценку сложнее. Некоторым болельщикам нравятся прыжки, но в следующем сезоне я буду работать над тем, чтобы всем зрителям нравилось мое катание», – сказал Малинин.

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?