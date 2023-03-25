Илья Малинин: «Мой контент в произвольной программе – большой риск. Иногда стоит снизить риск и сделать упор на чистоту проката»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Американский фигурист Илья Малинин высказался о бронзе на чемпионате мира.

«Я доволен тем, как все прошло. Большое спасибо всем причастным к этому турниру за то, что чемпионат мира состоялся. Мой контент в произвольной программе – это большой риск, на него идти всегда очень сложно. Иногда это оправдывается, но иногда стоит снизить риск и сделать упор на чистоту проката. Думаю, что в следующем сезоне будет полезно чуть больше сделать ставку на эту чистоту.

С таким количеством четверных прыжков контролировать вторую оценку сложнее. Некоторым болельщикам нравятся прыжки, но в следующем сезоне я буду работать над тем, чтобы всем зрителям нравилось мое катание», – сказал Малинин.

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?

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26 комментариев

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На Пекин
Хорошо, что делает правильные выводы, как ни крути, история показывает, что только на прыжках, как бы это не было круто, при такой конкуренции не выедешь. Харизма у Ильи есть, характер есть, стремление тоже, так что изменения в лучшую сторону, наверняка , будут.
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Светлана Менова
Ответ Sincere
У Малинина это уже второй Чм, у Чена тогда был первый (где он 6 стал).
Да, но всё же прошлый сезон у Малинина был юниорский, а этот - первый полноценный взрослый. Кстати, Чен мог поехать на ЧМ ещё годом ранее, в 2016, ещё будучи юниором, так как стал третьим на ЧСША, но тогда травмировался и не смог.
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Anna Stefan
Ответ Оле-Лукойе
Говорят, Саша все-таки сегодня признала, но Блинчик, Noname No и прочие трусоботы вряд ли)
Да ладно. Где? На спорце нет ничего об этом.
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Лилибет
Крутой, своё обязательно заберёт 🙏🔥
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Оле-Лукойе
Ответ Anna Stefan
Золотые слова. Их бы да Трусовой с Блинчиком в ухо.
Говорят, Саша все-таки сегодня признала, но Блинчик, Noname No и прочие трусоботы вряд ли)
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alexander bakulin
контент неподвластный гоговичам. гоговичи с колхозным контентом не смогли пробиться даже в десятку, были полностью деклассированы.
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JL JL
Илья, думаю, для тебя время рекордов по квадам с этим сезоном должно завершится. Все уже знают, что ты это можешь. У тебя сейчас есть возможность развиваться и стать в недалеком будущем многогранным фигуристом.
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Анна Беляева
Красавчик. Успешно поработать над второй оценкой
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Natalia Solomakha
Федра сильная, грибы прокачает, и всё будет ОК.
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Sincere
Ответ Светлана Менова
Немного успокаивает, что Чен в первый взрослый сезон был вообще шестым на ЧМ. А на следующий год выиграл и больше не отдавал этот титул весь следующий ОИ-цикл.
У Малинина это уже второй Чм, у Чена тогда был первый (где он 6 стал).
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Виктория Петрова
У Ильи , все еще впереди.
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Светлана Менова
Ответ Anna Stefan
Харизма мощная у него. Так и пышет наглостью и самоуверенностью))) И прыгает красиво, а не коряво, как некоторые)) Лично меня это цепляет больше, чем "балетные ручки".
На классную плотную группировку и красивую крутку всегда приятно смотреть.
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Алексей Токарев
Чемпионский характер. Умеет проигрывать в отличие от Трусовой.
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Anna Stefan
Ответ Светлана Менова
У Ильи теперь большая команда, пусть думают, как лучше. Трёх-четырех квадов для победы над Брауном может и не хватить, как и над азиатами. Понимаю, почему его сравнивают с Трусовой (хотя по пять-шесть квадов в ПП мужчины вообще-то прыгали и до Малинина), но всё же с этим не согласна, парень в презентацию вполне себе умеет и он вовсе не киборг.
Харизма мощная у него. Так и пышет наглостью и самоуверенностью))) И прыгает красиво, а не коряво, как некоторые)) Лично меня это цепляет больше, чем "балетные ручки".
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Даша Юдкина
Жаль Трусова этого не поняла,а ведь сейчас с золотом ОИ могла быть
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Светлана Менова
Ответ sasha0872
убивают у парня желание прыгать очень сложный контент, но хорео- очень важная часть. Это его первый взрослый сезон, поэтому его компоненты не такие большие
Немного успокаивает, что Чен в первый взрослый сезон был вообще шестым на ЧМ. А на следующий год выиграл и больше не отдавал этот титул весь следующий ОИ-цикл.
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avkpers
Молодец, что понимает.
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Светлана Менова
У Ильи теперь большая команда, пусть думают, как лучше. Трёх-четырех квадов для победы над Брауном может и не хватить, как и над азиатами.

Понимаю, почему его сравнивают с Трусовой (хотя по пять-шесть квадов в ПП мужчины вообще-то прыгали и до Малинина), но всё же с этим не согласна, парень в презентацию вполне себе умеет и он вовсе не киборг.
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sasha0872
убивают у парня желание прыгать очень сложный контент, но хорео- очень важная часть. Это его первый взрослый сезон, поэтому его компоненты не такие большие
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Triabc
Мысли верные. Но вот будут ли ему компы ставить нормально - большой вопрос. Такое чувство, что ему приклеили ченовский ярлык деревянного попрыгунчика и будут слепнуть на его прокатах и дальше.
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Anna Stefan
Золотые слова. Их бы да Трусовой с Блинчиком в ухо.
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Natalia Solomakha
Слова правильные, но неизвестно, получится ли. Поживём - увидим. И, это, Илья, нравиться судьям надо, главным образом, фиг с ними, со зрителями 😁
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Igor_Smr
Это он к кому-то конкретному обращается как-будто.
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Askorbinka
Да молодец Илья! Всё получится, не боги горшки обжигали.
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Katerina Sunny
Да, сегодня был отличный прокат по контенту. Но потерял на чистоте исполнения прыжков. Может сейчас самое время было попробовать прыгнуть и всё же прыгнул. Но такой контент сложно совмещать с остальным.
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