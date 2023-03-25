Илья Малинин: «Мой контент в произвольной программе – большой риск. Иногда стоит снизить риск и сделать упор на чистоту проката»
Американский фигурист Илья Малинин высказался о бронзе на чемпионате мира.
«Я доволен тем, как все прошло. Большое спасибо всем причастным к этому турниру за то, что чемпионат мира состоялся. Мой контент в произвольной программе – это большой риск, на него идти всегда очень сложно. Иногда это оправдывается, но иногда стоит снизить риск и сделать упор на чистоту проката. Думаю, что в следующем сезоне будет полезно чуть больше сделать ставку на эту чистоту.
С таким количеством четверных прыжков контролировать вторую оценку сложнее. Некоторым болельщикам нравятся прыжки, но в следующем сезоне я буду работать над тем, чтобы всем зрителям нравилось мое катание», – сказал Малинин.
Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?
Понимаю, почему его сравнивают с Трусовой (хотя по пять-шесть квадов в ПП мужчины вообще-то прыгали и до Малинина), но всё же с этим не согласна, парень в презентацию вполне себе умеет и он вовсе не киборг.