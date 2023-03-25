Леонова о выступлениях женщин на ЧМ-2023: «Без ультра-си было неинтересно смотреть. Обычный чемпионат мира 10‑летней давности»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию Алена Леонова сборная Японии Каори Сакамото Фигурное катание

Алена Леонова сравнила нынешний ЧМ по фигурному катанию с турнирами 10-летней давности.

Победу в женском одиночном катании одержала японская фигуристка Каори Сакамото.

– Прокат Сакамото забудется, место останется. Отсутствие ультра‑си на турнире? По этой причине мне было неинтересно смотреть, да и времени особо не было.

Обычный чемпионат мира 10‑летней давности, где все делают одно и то же.

– То есть россиянок не хватало?

– Конечно. Чтобы добавить какой‑то зрелищности.

– Российские фигуристки могли бы весь пьедестал занять, если бы участвовали?

– Смотря каким составом бы поехали. Не знаю, кого бы там у нас допустили по возрасту. Но мне кажется, что, скорее всего, заняли бы весь подиум, – сказала Леонова.

Вот это находка японской фигуристки! Сорвала прыжок, но вдруг спасла каскад – и, рыдая, взяла золото ЧМ

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29 комментариев

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Competition Score
Ответ loulou
можно подумать, у остальных тренеров по-другому. Где топ-спортсменки у других тренеров, старше 17 лет? Кроме Туктика и нет никого
Ну, я и говорю о том, что кроме Туктамышевой взрослых спортсменок нет с ультра-си. Просто меня всем спортсом уверяют, что в РосФК таких вагон.
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loulou
Ответ Competition Score
Так в 17 лет какие уже ультра-си? Особенно у тренерши? Это возраст выхода на пенсию и набора веса.
можно подумать, у остальных тренеров по-другому. Где топ-спортсменки у других тренеров, старше 17 лет? Кроме Туктика и нет никого
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АннаФ
Ответ шампион
Все было в таком порядке, что фидра допускала 12-летних Туктика и Сотникову на ЧР. Видимо, от хорошей жизни.
Звезд больших может и не было, но спортсмены были, и места неплохие тоже были. Говорить, что не было- неправильно. Было. Просто сейчас их россыпь. Но за это спасибо нужно говорить ЛП.
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Ирина С
Вы уж извините, а с нашими фигуристками столько девушек на соревнованиях прыгали ультра-си? Неужели 1,5-2 десятка? Отнюдь! Всего 2-3! И я не помню, чтобы кто-то причитал на разные лады, что им не интересно смотреть, что это недосоревнования и прочее. Это уже какой-то ура-патриотизм: не интересно смотреть - никто не заставляет!
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шампион
Ответ АннаФ
Леонова была второй на мире. Так что все в порядке у нас было.
Все было в таком порядке, что фидра допускала 12-летних Туктика и Сотникову на ЧР. Видимо, от хорошей жизни.
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olvl
Неинтересно и непривычно уже. За много лет насмотрелись уже такого, да даже раньше и без ультра-си бывало поинтереснее.
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Франческо Тотти
Ответ Toba Door
А что великая медведева выступала 10 лет назад, со своим супер контентом флип тулуп сальхов тулуп, иногда когда некоторые спортсмены открывают рот кажется что они лучше бы молчали
если Медведева выступала с таким набором много лет назад, что это меняет? ФК не остановилось в тот период и уверенно шло вверх, сейчас же его откатили назад и мало кому такое интересно. Если мне интересно смотреть игры МС и Ливерпуля, а потом окажется, что теперь мне суждено видеть матчи Эльче-Хетафе как образец элитного спортивного дивизиона, то проблема явная существует. Кто-то перестроится, другим легче найти альтернативный вид спорта с контентом нынешних времен
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Competition Score
Ответ Алексей Земелин
Еще пара сезонов бана и у нас навряд ли кто то захочет об ультра-си убиваться.
Так в 17 лет какие уже ультра-си? Особенно у тренерши? Это возраст выхода на пенсию и набора веса.
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imaxim
шампион , вам не стыдно? Леонова была около топом для своего времени.
Ещё и трусливо заблокировали возможность ответить
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Максим Медов
Сейчас тебе либералы объяснят, что ты ошибаешься. 😂
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АннаФ
Ответ шампион
Киира Корпи, Эшли Вагнер, Каролина Костнер - женская фигурка прямо страдала без нас. Десять лет назад только у нас была проблема в ЖО, потому что нашу фигурку представляла Алена Леонова.
Леонова была второй на мире. Так что все в порядке у нас было.
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Toba Door
А что великая медведева выступала 10 лет назад, со своим супер контентом флип тулуп сальхов тулуп, иногда когда некоторые спортсмены открывают рот кажется что они лучше бы молчали
+4
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АннаФ
Лиза, Ками и Аделия и поехали бы, и все бы увезли оттудова)
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Sne$hinka
Ответ Асенька Юсупова
Сказала Леонова, которая всегда показывала нафталин даже для своего времени.
Сказала Леонова - серебряный призер ЧМ, бронзовый призер ФГП и призер этапов ГП, которая вдохнула хоть какую-то жизнь в беспросветную женскую одиночку России 2010-х годов. Леонова была предвестником расцвета ЖО и человек, который реально любил ФК и катался не только ради медалей. Имеет право говорить всё, что считает нужным.
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Fellina
Ну сколько можно ныть? Не смотри, если не интересно 😑
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Hardy
Ответ Van Doren
На всех ЧМ плюсовых четвертных было всего 3: сальхов Турсынбаевой в 2019, и два четверных Трусовой в 2021. Всё. Можно подумать их десятками лепили много лет.
может потому что чм отменяли в самый расцвет четверных?
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Willy Troll
Ну так и не смотри, чего себя мучать.
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Алеся Ткаченко
Ответ Van Doren
На всех ЧМ плюсовых четвертных было всего 3: сальхов Турсынбаевой в 2019, и два четверных Трусовой в 2021. Всё. Можно подумать их десятками лепили много лет.
Триксель тоже к ультра-си отностися.
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Katerina Sunny
Леонова сама не заметила как по самой себе проехалась.
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Manukello
Ответ Алексей Земелин
Еще пара сезонов бана и у нас навряд ли кто то захочет об ультра-си убиваться.
точно
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Manukello
она права
+2
-3
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Lilia Sadykova
Каскад 1-3 в нынешних условиях почти ультра си:))
+3
-3
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Елена Иванова
Ну так и не смотрела бы лучше. В чем вопрос? Каждый раз одни и те же мантры повторяет.
+6
-2
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Алексей Земелин
Еще пара сезонов бана и у нас навряд ли кто то захочет об ультра-си убиваться.
+15
-2
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Van Doren
На всех ЧМ плюсовых четвертных было всего 3: сальхов Турсынбаевой в 2019, и два четверных Трусовой в 2021. Всё. Можно подумать их десятками лепили много лет.
+10
-5
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