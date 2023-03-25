Леонова о выступлениях женщин на ЧМ-2023: «Без ультра-си было неинтересно смотреть. Обычный чемпионат мира 10‑летней давности»
Алена Леонова сравнила нынешний ЧМ по фигурному катанию с турнирами 10-летней давности.
Победу в женском одиночном катании одержала японская фигуристка Каори Сакамото.
– Прокат Сакамото забудется, место останется. Отсутствие ультра‑си на турнире? По этой причине мне было неинтересно смотреть, да и времени особо не было.
Обычный чемпионат мира 10‑летней давности, где все делают одно и то же.
– То есть россиянок не хватало?
– Конечно. Чтобы добавить какой‑то зрелищности.
– Российские фигуристки могли бы весь пьедестал занять, если бы участвовали?
– Смотря каким составом бы поехали. Не знаю, кого бы там у нас допустили по возрасту. Но мне кажется, что, скорее всего, заняли бы весь подиум, – сказала Леонова.
Вот это находка японской фигуристки! Сорвала прыжок, но вдруг спасла каскад – и, рыдая, взяла золото ЧМ
Ещё и трусливо заблокировали возможность ответить