Каори Сакамото: «Был период, когда я боролась с демонами внутри себя – и почти сдалась. Но я справилась, теперь чувствую больше уверенности в своих силах»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная Японии Каори Сакамото Фигурное катание

Каори Сакамото рассказала, что очень нервничала перед выступлением на чемпионате мира.

«Я вообще не спала этой ночью – слишком большой был выброс адреналина вчера. Под утро попыталась уснуть, но нет, бесполезно, поэтому встала и поехала обратно на каток.

Ночью пересмотрела свой прокат два или три раза по видео – и миллион раз прокрутила в голове. Разочарована ошибкой на флипе ужасно – и удивлена, как смогла вообще прицепить этот тройной прыжок.

Но я часто после соревнований не могу успокоиться – долго перебираю, что и как я сделала. Перед глазами стоит каждый элемент.

Пыталась понять, почему не получила на двойном акселе много баллов, и что я могу сделать, чтобы это больше не повторилось. На этом чемпионате мира контент фигуристок не сильно отличается, старше тройного лутца никто прыжков не делает.

Значит, еще большую роль играет качество исполнения – и я должна брать максимальные GOE за свой аксель, это же мой козырь, я это осознаю.

Если честно, от вчерашнего дня у меня больше разочарования, чем счастья. Но давайте будем считать, что это обязательно поможет мне в будущем.

Был период, когда я боролась с демонами внутри себя – и почти сдалась. Мне было очень тяжело соревноваться и тренироваться, но я справилась и научилась фокусироваться на правильных вещах. Теперь чувствую больше уверенности в своих силах.

При этом я все так же нервничаю и переживаю из-за всего. Вчера меня вообще трясло почти всю программу, хотя обычно все нервы я оставляю на шестиминутной разминке. Так что, наверное, срыв на флипе произошел не просто так.

Но я понимаю, что должна брать баллы не только на прыжках. Поэтому я сейчас много занимаюсь танцевальной подготовкой – это и уроки балета, и разные танцевальные стили на полу.

Буду дальше работать в этом направлении – мне нравится раскрываться с новой стороны», –  сказала японская фигуристка в разговоре с корреспондентом Sports.ru Майей Багрянцевой.

Вот это находка японской фигуристки! Сорвала прыжок, но вдруг спасла каскад – и, рыдая, взяла золото ЧМ

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13 комментариев

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loulou
Ответ Нурсултан Хамзаев
какая атака?
Вот эта, тут целая подборка с разных ракурсов. Суровая женщина Каори)))
https://youtu.be/9f76E9NqOo8
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loulou
Ответ Ирина Иванова
Фигуристка, достойная уважения. Атака на судей с вытянутой ногой вдоль ботрика в ПП 2020 до сих пор незабываема)
Ну там всё в стиле её ПП было - матрица-шматрица, все дела))) Каори прикольная!
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Валерий Петров
Ответ Нурсултан Хамзаев
какая атака?
Психологическая...))
+1
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Elena Polkina
Ответ Екатерина Казарина
Опять столько желчи. Да, жаль, что наших нет. Но Каори огромная труженица и настоящая спортсменка. Везёт тому, кто везёт. Не надо обесценивать ее достижения.
В этой ветке пока никто не писал. Хотя , с комментариями у спортса глюки.
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Pennywise
“ Пыталась понять, почему не получила на двойном акселе много баллов”
+5 это для нее уже немного? Видимо хочет получать как за тройной
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-2
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Ирина Иванова
Фигуристка, достойная уважения. Атака на судей с вытянутой ногой вдоль ботрика в ПП 2020 до сих пор незабываема)
какая атака?
0
0
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Rekka
Каори большая молодец, продолжала бороться, когда шансы на пьедестал были мизерные, не завершила. И сейчас, когда есть и шансы не просто на пьедестал, но и на золото она достойно справляется с нервами и грузом ожиданий. Да, по технике Каори уступает российским спортсменкам, но по уровню скольжения она многих из нашей женской сборной превосходит. Рада, что она стала двукратной ЧМ.
+6
0
+6
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Ирина Иванова
Фигуристка, достойная уважения. Атака на судей с вытянутой ногой вдоль ботрика в ПП 2020 до сих пор незабываема)
+6
0
+6
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Екатерина Казарина
Опять столько желчи. Да, жаль, что наших нет. Но Каори огромная труженица и настоящая спортсменка. Везёт тому, кто везёт. Не надо обесценивать ее достижения.
+13
-2
+11
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Lapo Elkann
Они не демоны , а наилучшие фигуристки : Женя, Алина, Элизабет, Аня , Саша, Алена, Лиза , Камила. и Каори их не победила.
+1
-5
-4
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Светлана Менова
Сил на одинарные прыжки очень много надо, согласна.
0
-5
-5
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Настя Розова
Каори молодец!
+8
-1
+7
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Delirium
Демон назывался "Я не могу победить русских".
+4
-8
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