Каори Сакамото: «Был период, когда я боролась с демонами внутри себя – и почти сдалась. Но я справилась, теперь чувствую больше уверенности в своих силах»

рассказала, что очень нервничала перед выступлением на чемпионате мира.

«Я вообще не спала этой ночью – слишком большой был выброс адреналина вчера. Под утро попыталась уснуть, но нет, бесполезно, поэтому встала и поехала обратно на каток.

Ночью пересмотрела свой прокат два или три раза по видео – и миллион раз прокрутила в голове. Разочарована ошибкой на флипе ужасно – и удивлена, как смогла вообще прицепить этот тройной прыжок.

Но я часто после соревнований не могу успокоиться – долго перебираю, что и как я сделала. Перед глазами стоит каждый элемент.

Пыталась понять, почему не получила на двойном акселе много баллов, и что я могу сделать, чтобы это больше не повторилось. На этом чемпионате мира контент фигуристок не сильно отличается, старше тройного лутца никто прыжков не делает.

Значит, еще большую роль играет качество исполнения – и я должна брать максимальные GOE за свой аксель, это же мой козырь, я это осознаю.

Если честно, от вчерашнего дня у меня больше разочарования, чем счастья. Но давайте будем считать, что это обязательно поможет мне в будущем.

Был период, когда я боролась с демонами внутри себя – и почти сдалась. Мне было очень тяжело соревноваться и тренироваться, но я справилась и научилась фокусироваться на правильных вещах. Теперь чувствую больше уверенности в своих силах.

При этом я все так же нервничаю и переживаю из-за всего. Вчера меня вообще трясло почти всю программу, хотя обычно все нервы я оставляю на шестиминутной разминке. Так что, наверное, срыв на флипе произошел не просто так.

Но я понимаю, что должна брать баллы не только на прыжках. Поэтому я сейчас много занимаюсь танцевальной подготовкой – это и уроки балета, и разные танцевальные стили на полу.

Буду дальше работать в этом направлении – мне нравится раскрываться с новой стороны», – сказала японская фигуристка в разговоре с корреспондентом Sports.ru Майей Багрянцевой.

Вот это находка японской фигуристки! Сорвала прыжок, но вдруг спасла каскад – и, рыдая, взяла золото ЧМ