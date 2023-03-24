Рудковская о победе сына на Кубке Академии спорта: «Саша повторил произвольную программу папы «Крестный отец», с которой Евгений выиграл свои первые Олимпийские игры!»
Яна Рудковская высказалась о победе сына Александра на первом старте сезона.
Александр Плющенко выиграл турнир «Кубок Академии спорта», где выступал по второму спортивному разряду.
«Первый после короткой! Первый после произвольной! Победа! Два чистых проката!
Долго лечили колени, пяточную шпору! И пусть это только первый старт в этом сезоне, но очень достойный и эмоциональный!
Кстати, Саша повторил произвольную программу папы в Турине-2006 «Крестный отец», с которой Евгений выиграл свои первые Олимпийские игры! Саша сам выбрал ее для соревнований!
Горжусь нашим маленькими и очень сильным чемпионом», – написала Рудковская.
Его отец тренирует.У парня плохая генетика,он в "деревянную" маму-Яну.
https://fsrussia.ru/results/2223/mlvzr2023/_K_Scores.pdf
Вот, например, протокола с недавнего мемориала Жука по младшему возрасту, там как раз ровесники Плющенко мл.
http://ffkm.ru/images/files/online/2023-03-21_kubokas/2cp_K_Scores.pdf
А вот протокол с кубка.
Разница гигантская! Почти в два раза, а ведь это даже не первенство по младшему возрасту, не самый статусный турнир, где не все лидеры по возрасту собрались.
Федотову тут 8 лет, обратите внимание на контент.
https://www.youtube.com/watch?v=SaY-ZUFGmFs А вот его короткая в возрасте Плющенко младшего.
И это Тутберидзе советуют завязывать с мальчиками, а Плющенко просят поднимать с колен мужскую одиночку.
Родителей скопилось за бортиком! Все хотели на наследника посмотреть)))