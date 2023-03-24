Рудковская о победе сына на Кубке Академии спорта: «Саша повторил произвольную программу папы «Крестный отец», с которой Евгений выиграл свои первые Олимпийские игры!»

высказалась о победе сына Александра на первом старте сезона.

выиграл турнир «Кубок Академии спорта», где выступал по второму спортивному разряду.

«Первый после короткой! Первый после произвольной! Победа! Два чистых проката!

Долго лечили колени, пяточную шпору! И пусть это только первый старт в этом сезоне, но очень достойный и эмоциональный!

Кстати, Саша повторил произвольную программу папы в Турине-2006 «Крестный отец», с которой выиграл свои первые Олимпийские игры! Саша сам выбрал ее для соревнований!

Горжусь нашим маленькими и очень сильным чемпионом», – написала Рудковская.