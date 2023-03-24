Рудковская о победе сына на Кубке Академии спорта: «Саша повторил произвольную программу папы «Крестный отец», с которой Евгений выиграл свои первые Олимпийские игры!»

Теги Евгений Плющенко травмы мужское катание Яна Рудковская Гном Гномыч Фигурное катание

Яна Рудковская высказалась о победе сына Александра на первом старте сезона.

Александр Плющенко выиграл турнир «Кубок Академии спорта», где выступал по второму спортивному разряду.

«Первый после короткой! Первый после произвольной! Победа! Два чистых проката!

Долго лечили колени, пяточную шпору! И пусть это только первый старт в этом сезоне, но очень достойный и эмоциональный!

Кстати, Саша повторил произвольную программу папы в Турине-2006 «Крестный отец», с которой Евгений выиграл свои первые Олимпийские игры! Саша сам выбрал ее для соревнований!

Горжусь нашим маленькими и очень сильным чемпионом», – написала Рудковская.

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45 комментариев

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Sat397
Судьи наверное были, как в турнире шоу программ, честные причестные))
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alexnew
Ответ Hardy
он до сих пор почти не отрываясь ото льда прыгает?
Ну, прогресс, конечно, есть. Двойные уверенно докручивает и даже дупель докрутил. :) Но в его возрасте уже 3+3 надо бы прыгать.
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moonriver
Ответ Урагана Эриксен
Свои первые и самые главные ОИ Плющенко проиграл Ягудина, эту травму он не пережил до сих пор
На своих первых ОИ Ягудин занял 5 -ое место, а Плющенко на своих первых взял серебро и проиграл Ягудину всего лишь одним случайным падением (возможно не без влияния ягудинского приглашенного мага) и не забываем, что Плющенко младше на 4 года и выступал там совсем юным.
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asusp527
Ответ Mira Val
А где новости про остальных детей, подтвердивших в этом сезоне 2 сп.?
А у них мама не Рудковская😆
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Skalka-1
Ответ Алё? Алёна
А комментарии под видео читали? Если нет исправьте эту оплошность))) Как будто все родственники и знакомые Яны разом отметились! Читаю и как будто другого мальчика смотрю!
Да, там оды поют, восхищаются и дух у них дружно захватывает!
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WSW
СпортсСру - пора признать иноагентом
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Алё? Алёна
Ответ Ostinato
Это все, конечно, прекрасно и если в радость парню, то вообще замечательно. Вот только хвастаться первым местом на этой водокачке - смех и грех. https://fsrussia.ru/results/2223/mlvzr2023/_K_Scores.pdf Вот, например, протокола с недавнего мемориала Жука по младшему возрасту, там как раз ровесники Плющенко мл. http://ffkm.ru/images/files/online/2023-03-21_kubokas/2cp_K_Scores.pdf А вот протокол с кубка. Разница гигантская! Почти в два раза, а ведь это даже не первенство по младшему возрасту, не самый статусный турнир, где не все лидеры по возрасту собрались.
Я посмотрела Федотов, Соколов, Воронов, Жураховский немного постарше Плющенко, они 2012г., Тимергалин как раз ровесник, а есть и мальчики помладше 2014г. Так что в принципе да, это его возрастная группа!
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Skalka-1
Ответ Ostinato
https://yandex.ru/video/preview/5850771103734308518 Федотову тут 8 лет, обратите внимание на контент. https://www.youtube.com/watch?v=SaY-ZUFGmFs А вот его короткая в возрасте Плющенко младшего. И это Тутберидзе советуют завязывать с мальчиками, а Плющенко просят поднимать с колен мужскую одиночку.
Арсений родился в коньках! :-)
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Mira Val
А где новости про остальных детей, подтвердивших в этом сезоне 2 сп.?
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asusp527
Ответ alexnew
Все как всегда. Подставные соревнования. Ни в одном нормальном турнире до сих пор этот чемпион участие не принимал. Ну, хоть дупель выучил и то спасибо. А так все такой же скрюченный.
Интересно, он когда-нибудь выпрямляет колени?..На ногах стоит нетвердо...Не быть ему 5кратным, ой не быть😁
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22somebody22
Ответ Оле-Лукойе
Пацан прыгает только двойные, у него уже проблема с коленями, а работать с мальчиками не умеет Этери...
А Этери тут при чем?
Его отец тренирует.У парня плохая генетика,он в "деревянную" маму-Яну.
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Назар Игорь
Напоминает старый проверенный способ заполучить кавалера, когда девица идëт на танцы с некрасивой подругой, и на контрасте с ней смотрится красоткой.
+1
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Оле-Лукойе
Ответ 22somebody22
А своё что-то будет катать или всю карьеру косплей на папу? Больные колени,шпора пяточная,а парню всего 10 лет недавно исполнилось...Может,хватит делать из него инвалида,чемпионом ему никогда не стать.
Пацан прыгает только двойные, у него уже проблема с коленями, а работать с мальчиками не умеет Этери...
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Алё? Алёна
Ответ Надежда Третьякова
https://youtu.be/l_QZf2b1dss Произвольная
А комментарии под видео читали? Если нет исправьте эту оплошность))) Как будто все родственники и знакомые Яны разом отметились! Читаю и как будто другого мальчика смотрю!
+2
0
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Ostinato
Это все, конечно, прекрасно и если в радость парню, то вообще замечательно. Вот только хвастаться первым местом на этой водокачке - смех и грех.
https://fsrussia.ru/results/2223/mlvzr2023/_K_Scores.pdf
Вот, например, протокола с недавнего мемориала Жука по младшему возрасту, там как раз ровесники Плющенко мл.
http://ffkm.ru/images/files/online/2023-03-21_kubokas/2cp_K_Scores.pdf
А вот протокол с кубка.
Разница гигантская! Почти в два раза, а ведь это даже не первенство по младшему возрасту, не самый статусный турнир, где не все лидеры по возрасту собрались.
+6
0
+6
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Lara_Croft
Ответ Wayne Gretzky 99
Не допонял, ее чемпион стал чемпионом среди пяти участников? 😂
Да))
+3
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Lilia Sadykova
Ответ Тайга86
Не хочется ребятёнков обижать, Александр парень интересный, симпатичный, светлый...Пересматривала на днях любимые программы с МС на ютубе...порекомендовали и его посмотреть...Вообще канеш вода камень точит, никто не спорит...думала, вот давненько не видела, наверное Плющенко младший уже огогошеньки, тем более победил. Один вопрос: сколько можно мучить пацана совершенно без данных к фк, тем более по плану до космического в карьере папы? Ну футбол он любит, футбол...Он и на льду так смотрится - как футболист надевший коньки...Да, удачи, успехов и всего самого лучшего ему, как и любому другому ребенку, усердно занимающегося чем-то...но, простите, глаза-то у родителей есть?
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Алё? Алёна
Саша набрал 98.56 балла, а девочка, победившая по этому же разряду 131.41
+9
-1
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Ostinato
Ответ Девочка с севера
Не ну а че, норм.
https://yandex.ru/video/preview/5850771103734308518
Федотову тут 8 лет, обратите внимание на контент.
https://www.youtube.com/watch?v=SaY-ZUFGmFs А вот его короткая в возрасте Плющенко младшего.
И это Тутберидзе советуют завязывать с мальчиками, а Плющенко просят поднимать с колен мужскую одиночку.
+12
0
+12
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Hardy
он до сих пор почти не отрываясь ото льда прыгает?
+4
-1
+3
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AlenaPayvina
Да ладно всем. Нормально катает для своего возраста. Быстрая скорость,, что то лицом даже делает, прыжки неплохие. Не чм конечно, но для начала нормально!!!!
+1
-6
-5
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Алё? Алёна
Ответ Алена Иванова
Там хоть другие спортсмены были
Еще 6 человек!
0
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Алё? Алёна
Я вот здесь смотрела https://vk.com/video-211026386_456243317
Родителей скопилось за бортиком! Все хотели на наследника посмотреть)))
+4
-1
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Wayne Gretzky 99
Ответ Надежда Третьякова
Потрясающее соревнование было. Пять участников, остальные четверо очень слабые мальчики для битья, ни у кого нет тройных и дупеля. Занявшим 2 и 3 место 12-13 лет, понятно, что если в таком возрасте прыгают двойные, то участвуют ради подтверждения разряда, полученного когда-то.
Не допонял, ее чемпион стал чемпионом среди пяти участников? 😂
+9
-1
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Lilia Sadykova
ахах первый после короткой, первый после произвольной, а всего их там 5 было, при этом остальные четверо больше похожи на любителей, которые чисто для своего удовольствия катают, а не для спорта. Их специально что ли таких отбирали, чтоб Гномыч уже точно первым был?;)
+14
-1
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