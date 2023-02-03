Рудковская о сыне: «Саша очень долго не тренировался в полную силу, залечивали проблему с коленями. У нас большие планы, в том числе и на Олимпиаду»

, супруга двукратного олимпийского чемпиона , рассказала о тренировках их сына (Гном Гномыч).

«Саша очень долго не тренировался в полную силу. У него были тренировки в легком режиме без прыжков. Мы залечивали проблему с коленями на протяжении двух месяцев. Поэтому он не участвовал в стартах, но у него очень хорошие программы, которые содержат в себе сложные дорожки, шаги и вращения.

Есть 2,5 аксель, но не было тройных прыжков. Сейчас в арсенале имеется тройной лутц и тройной флип. Он довел эти прыжки до качественного исполнения, лучше, чем выложили в сеть. Тренируется сейчас на сборах в Новогорске: тройные риттбергер, сальхов, лутц и флип. Пока некоторые прыжки немного сыроваты, но прогресс хороший.

Перспективы до конца залечить колени и в марте выходить на старты. Саша накатывает программы, готовится, но мы много внимания уделяем реабилитации, потому что, чтобы иметь долгожительство в спорте, необходимо заботиться о здоровье с детства. Прыгать он только начал у нас на новогодних шоу.

Мы никуда не торопимся, история знает, как прыгали и в двенадцать, и в тринадцать, и в четырнадцать ультра-си мальчики и чем вся эта история закончилась. Саше только что исполнилось десять лет. Как и у его папы в десять лет, я думаю, что в конце года у него будут все тройные и каскады с тройными. Дай бог, здоровье не подведет.

Конечно, у нас большие планы, в том числе и на Олимпиаду. Мечтаем, как и все. Но мы никуда не торопимся, в первую очередь уделяем внимание сбалансированным тренировкам.

Александра очень хотели видеть в этом сезоне на «Битве школ», которую наша академия выиграла, но Саша не успел восстановиться к этому времени. Как только врачи дали разрешение прыгать, так Саша сразу начал тренировать новые прыжки. Сейчас четыре тройных он стабильно выезжает.

Не надо сравнивать физиологию девочек и мальчиков. Евгений в тринадцать лет прыгнул аксель и в четырнадцать лет четверной! Зато до тридцати семи лет стабильно прыгал 3,5 и в тридцать один год еще исполнял каскад 4-3 на стартах. А в сорок прыгает тройные! Думаю, второго такого человека в мире фигурного катания не существует.

У нас много теперь диванных знатоков в фигурном катании, которые вешают ярлыки и дают оценки. Вот вообще не интересно, мы идем своим путем. У Саши есть харизма, потрясающая чувство музыки, скольжение! Поэтому за skating skills и интерпретацию образа мы точно спокойны. Мы это в нем развиваем и над этим много работаем.

Саша понимает, что мы отстранены от международных соревнований, очень переживает, поэтому считает года, чтобы побыстрее выступать на взрослых стартах. Мы Сашу готовим в спокойном режиме, нам некуда спешить, уделяем время здоровью и подготовке. Как Алексей Николаевич Мишин готовил Евгения. Есть система! Евгений с ней прошел четыре Олимпиады!

Мне нравится его план по Саше. Посмотрим, что из этого получится. Саша очень старательный мальчик и у него сейчас большой прогресс после травмы, он молодец. Мы в него очень верим как и его поклонники по всему миру, коих как Вы знаете не мало», – сказала Рудковская.

Александр Плющенко исполнил на тренировках тройной флип и тройной лутц

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