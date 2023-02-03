Рудковская о сыне: «Саша очень долго не тренировался в полную силу, залечивали проблему с коленями. У нас большие планы, в том числе и на Олимпиаду»

Теги Евгений Плющенко мужское катание Яна Рудковская Гном Гномыч Фигурное катание

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала о тренировках их сына Александра Плющенко (Гном Гномыч).

«Саша очень долго не тренировался в полную силу. У него были тренировки в легком режиме без прыжков. Мы залечивали проблему с коленями на протяжении двух месяцев. Поэтому он не участвовал в стартах, но у него очень хорошие программы, которые содержат в себе сложные дорожки, шаги и вращения.

Есть 2,5 аксель, но не было тройных прыжков. Сейчас в арсенале имеется тройной лутц и тройной флип. Он довел эти прыжки до качественного исполнения, лучше, чем выложили в сеть. Тренируется сейчас на сборах в Новогорске: тройные риттбергер, сальхов, лутц и флип. Пока некоторые прыжки немного сыроваты, но прогресс хороший.

Перспективы до конца залечить колени и в марте выходить на старты. Саша накатывает программы, готовится, но мы много внимания уделяем реабилитации, потому что, чтобы иметь долгожительство в спорте, необходимо заботиться о здоровье с детства. Прыгать он только начал у нас на новогодних шоу.

Мы никуда не торопимся, история знает, как прыгали и в двенадцать, и в тринадцать, и в четырнадцать ультра-си мальчики и чем вся эта история закончилась. Саше только что исполнилось десять лет. Как и у его папы в десять лет, я думаю, что в конце года у него будут все тройные и каскады с тройными. Дай бог, здоровье не подведет.

Конечно, у нас большие планы, в том числе и на Олимпиаду. Мечтаем, как и все. Но мы никуда не торопимся, в первую очередь уделяем внимание сбалансированным тренировкам.

Александра очень хотели видеть в этом сезоне на «Битве школ», которую наша академия выиграла, но Саша не успел восстановиться к этому времени. Как только врачи дали разрешение прыгать, так Саша сразу начал тренировать новые прыжки. Сейчас четыре тройных он стабильно выезжает.

Не надо сравнивать физиологию девочек и мальчиков. Евгений в тринадцать лет прыгнул аксель и в четырнадцать лет четверной! Зато до тридцати семи лет стабильно прыгал 3,5 и в тридцать один год еще исполнял каскад 4-3 на стартах. А в сорок прыгает тройные! Думаю, второго такого человека в мире фигурного катания не существует.

У нас много теперь диванных знатоков в фигурном катании, которые вешают ярлыки и дают оценки. Вот вообще не интересно, мы идем своим путем. У Саши есть харизма, потрясающая чувство музыки, скольжение! Поэтому за skating skills и интерпретацию образа мы точно спокойны. Мы это в нем развиваем и над этим много работаем.

Саша понимает, что мы отстранены от международных соревнований, очень переживает, поэтому считает года, чтобы побыстрее выступать на взрослых стартах. Мы Сашу готовим в спокойном режиме, нам некуда спешить, уделяем время здоровью и подготовке. Как Алексей Николаевич Мишин готовил Евгения. Есть система! Евгений с ней прошел четыре Олимпиады!

Мне нравится его план по Саше. Посмотрим, что из этого получится. Саша очень старательный мальчик и у него сейчас большой прогресс после травмы, он молодец. Мы в него очень верим как и его поклонники по всему миру, коих как Вы знаете не мало», – сказала Рудковская.

Александр Плющенко исполнил на тренировках тройной флип и тройной лутц

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38 комментариев

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Tanzoli*
У Самсонова была проблема с коленями, так он в 12 лет квады прыгал. А тут в 10 на 2-х проблема с коленями... И это ещё не подростковый возраст даже. В штабе, где главное -- здоровье. Что-то не сходится.
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Наталья Карлова
Все продвигает... в том числе и сына... ФК такой вид спорта, что прогнозировать ничего нельзя, а здесь прям перспективы на пять олимпиад... но пока "мы его бережем" и "не торопимся"... ну для шоу "пока" хватит - а там посмотрим....
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Hardy
Ответ Perfeksionistka
Не придумывают.. это просто вы не в курсе, что аксели только такие и бывают - 1,5.. 2,5.. 3,5 оборота..
видимо вы не в курсе, что официально элементы называются 2А, 3А, а не 2.57563А и тд
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Perfeksionistka
Ответ Hardy
они там какие-то новые элементы придумывают? то 3,5А, теперь 2,5А, дальше 2,75?
Не придумывают.. это просто вы не в курсе, что аксели только такие и бывают - 1,5.. 2,5.. 3,5 оборота..
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Анастасия Внукова
Вот Гном и дорос до Саши.
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Denis Travin
... если Рудковские собственному сыну искалечили ноги в 10 лет, то что же они творят в своём ООО с чужими детьми?!
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Леди Брэкнелл
Бгг, опять вся лента серая 😂😂😂 Арбайтен, жаровы
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Lennuci
Из опуса очевидно пока только одно, 100500 раз сказано "мы никуда не торопимся."
По графику в 13 сам должен запрыгаться 3А и 4Т, т к папа прыгал. Харизма с чувством музыки тоже в наследство достались, но они об этом не знают. Только вот всех 3х еще и в помине нет, а колени в 10 лет уже лечим.
Oтбираться на младший возраст и соревноваться не на папиной водокачке он когда собирается, после 13? Или мама думает его автоматом сразу на ПР по наследству возьмут?
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N-fox
Ответ Марина Синельникова
А зачем тогда выложили не очень удачные прыжки если, как говорит Яна, есть более успешные.
Потому что, видимо, их нет.
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N-fox
Оправдательный пост Яны на комменты под Сашиным видео с прыжками. "Он довел эти прыжки до качественного исполнения, лучше, чем выложили в сеть". А кто и зачем тогда выкладывал прыжки, а которых оборот на льду доворачивается?
Ну а диффирамбы скольжению для кого? Для того, кто совсем не разбирается в фк? Бедный Саня, мама с такими амбициями....
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Allbee
Ответ Лилибет
Айй,ну зачем такие пафосные речи про Олимпиаду,туда-то не все топовые спортсмены могут попасть,да и в спорте много чего можно случиться,как приятного,так и не очень. Хороший он мальчишка,просто жертва маминых амбиций (
Ну вообще прогресс есть. Они до этого про пять олимпиад вещали.раз снизили планку до одной уже понимание просыпается
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Hardy
они там какие-то новые элементы придумывают? то 3,5А, теперь 2,5А, дальше 2,75?
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наталья Головченко
Ответ Лилибет
Айй,ну зачем такие пафосные речи про Олимпиаду,туда-то не все топовые спортсмены могут попасть,да и в спорте много чего можно случиться,как приятного,так и не очень. Хороший он мальчишка,просто жертва маминых амбиций (
Хороший??? Вы слышали, как он разговаривает?!
+7
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Марина Синельникова
Ответ asusp527
Даже сама мама заметила, что выложенные в сеть прыжки не шедевр...
А зачем тогда выложили не очень удачные прыжки если, как говорит Яна, есть более успешные.
+4
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Hardy
10 лет уже колени убиты, куда смотрят органы опеки
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Савосмна Лидия
Ответ Denkaaaa
ну ничего поживём увидим,это сейчас он на радость папе и маме катается в шоу,конкуренции нет,а вот когда выйдет на соревнования, вот там и посмотрим .
Тогда начнутся соревнования имени надюхи Песковой и Саши рудковского, а остальные будут боротся за серебро и бронзу
+7
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Allbee
Мед, говно, и пчёлы как говорится. Всё смешалось.
Но на "харизма, потрясающая чувство музыки" посмеялась от души. нет, у Саши как раз с музыкальностью и пластичностью огромные проблемы. Что за харизма там вообще большой вопрос
+14
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Reigher
Проблемы с коленями в этом возрасте? Пацана походу перегрузили, что не удивительно, т.к. толковых опытных тренеров там нет.
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Ольга Ольгина
Что так? Проблемы с коенями в академии? Да не может быть. Ведь там не форсируют ни прыжки, да и вообще ничего, берегут детишек. Кто то опять где то лжёт.
+6
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Девушка Безимени
руди организует олимпиаду?
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Лека-Лека
Ответ Angry Dude
Что ещё за проблемы с коленями у десятилетнего мальчишки?
Наверное, Тутберидзе доломала.
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Лека-Лека
Рудковские капитально лопухнулись, выложив якобы лутц и флип Саши.
Теперь Яна пытается в срочном порядке отмыться и реабилитироваться.
Оставили бы мальчика в покое - зачем так издеваться над его психикой? Да и физическими кондициями тоже.

Ну и как же Яна могла очередной раз не вознести до небес Плюща? Сам себя не похвалишь...

Что-то в последнее время Яна совершает одну за другой грубейшие пиар-ошибки. Совсем квалификацию потеряла.
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ЮИ
Обиделась. На все наши диванные вопросы попробовала ответить. Не видит только главного: зачем? Свой ребенок всегда самый красивый, умный и талантливый, только ведь это спорт с четкими критериями (даже ФК ;))
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asusp527
Ответ Inka90
В этом монологе прекрасно всё...
Сказки Андерсена лучше. Про голого короля например.
+5
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Лилибет
Айй,ну зачем такие пафосные речи про Олимпиаду,туда-то не все топовые спортсмены могут попасть,да и в спорте много чего можно случиться,как приятного,так и не очень. Хороший он мальчишка,просто жертва маминых амбиций (
+6
-2
+4
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