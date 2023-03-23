Радионова о своем номере: «Хотела сделать что-то лирическое, но подумала, что таких показательных номеров много. Нужно что-то зажигательное, ритмичное»

Фигуристка Елена Радионова поделилась впечатлениями от участия в турнире шоу-программ.

Радионова выступала под песню Шакиры Whenever, Wherever.

«Я очень хотела участвовать в этом турнире. И как только увидела новость о том, что он состоится, сразу написала Александру Ильичу Когану, спросила, действительно ли фигуристы, которые не сборной, смогут участвовать. Позже, когда увидела себя среди участников, начала готовить номер.

Переслушала очень много разной музыки. Сначала хотела сделать что-то лирическое, но подумала, что в последнее время таких показательных номеров было много, и нужно что-то зажигательное, ритмичное.

Очень серьезно подошла к делу. Даже было ощущение, будто вернулась в прошлое, готовлюсь к соревнованиям. Пересмотрела свои разные показательные программы и в итоге остановилась на Шакире, потому то под Бейонсе у меня программа была, под Дженнифер Лопес каталась, а под Шакиру нет.

Как-то сразу родилась идея, что я выхожу на лед в накидке, которая скрывает мое лицо, начинаю танцевать восточный танец, завлекая публику, а затем сбрасываю накидку, распускаю волосы и...на льду Елена Радионова!

Я очень соскучилась по публике, по этим ощущениям, даже небольшой порции адреналина, и этот турнир стал отличным поводом и способом снова окунуться в эту атмосферу», – сказала Радионова.

«Мне кажется, турнир получился интересным. Поначалу была такая ностальгия, эмоции... Я давно уже ничего подобного не испытывала. На жеребьевке кто-то правильно сказал, что ощущение, будто это чемпионат России», – добавила фигуристка.

Шоу-турнир фигуристов – лучшая идея сезона, но хаос в судействе помешал ему стать соревнованием