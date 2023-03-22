Чемпион мира по танцам Каташинский о номере Загитовой в образе Монро: «Иногда нужно оценить программу, и так не хочется обидеть человека»

Танцоры Каташинские оценили выступление в образе Мэрилин Монро.

Марина и Артемий Каташинские – трехкратные чемпионы мира по спортивным танцам.

— Много споров насчет программы Алины Загитовой. Вам понравилась ее интерпретация Мэрилин Монро?

Артемий: Иногда нужно оценить программу, и так не хочется обидеть человека, потому что программа и человек — это две разные вещи.

Дело в том, что с точки зрения наполняемости всего турнира, возможно, это яркое пятно. Но с точки зрения таких образов… Мне, наверное, было бы приятнее смотреть, как Алина Загитова катает Алину Загитову, потому что это перевоплощение такого театрального характера.

Хотя, может быть, Алла Сигалова и Николай Цискаридзе все-таки оценили ее актерское мастерство в этом вопросе. Неоднозначно. Алина очень красивая, и мне хотелось смотреть на ее натуральный цвет волос. Я за натуральность.

— То есть слишком карикатурно получилось?

Марина: Ну, это все на грани пантомимы и на грани того, что фигуристка вышла и в тысячный раз скатала программу под «Кармен». Это из того же разряда, когда из каждой сферы все пытаются какие-то одни и те же истории обыграть. Я думаю, что можно намного интереснее создавать номера. Но как вариант.

Я думаю, многим зрителям, фанатам было очень приятно на это посмотреть. Каждый из этого шоу-турнира выделил, наверное, что-то свое.

Загитова зря злится на журналистов. Это признак, что популярность срывает крышу