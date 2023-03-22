Чемпион мира по танцам Каташинский о номере Загитовой в образе Монро: «Иногда нужно оценить программу, и так не хочется обидеть человека»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Открытый турнир по шоу-программам Марина Каташинская Артемий Каташинский Фигурное катание

Танцоры Каташинские оценили выступление Алины Загитовой в образе Мэрилин Монро. 

Марина и Артемий Каташинские – трехкратные чемпионы мира по спортивным танцам.

— Много споров насчет программы Алины Загитовой. Вам понравилась ее интерпретация Мэрилин Монро?

Артемий: Иногда нужно оценить программу, и так не хочется обидеть человека, потому что программа и человек — это две разные вещи.

Дело в том, что с точки зрения наполняемости всего турнира, возможно, это яркое пятно. Но с точки зрения таких образов… Мне, наверное, было бы приятнее смотреть, как Алина Загитова катает Алину Загитову, потому что это перевоплощение такого театрального характера.

Хотя, может быть, Алла Сигалова и Николай Цискаридзе все-таки оценили ее актерское мастерство в этом вопросе. Неоднозначно. Алина очень красивая, и мне хотелось смотреть на ее натуральный цвет волос. Я за натуральность. 

— То есть слишком карикатурно получилось?

Марина: Ну, это все на грани пантомимы и на грани того, что фигуристка вышла и в тысячный раз скатала программу под «Кармен». Это из того же разряда, когда из каждой сферы все пытаются какие-то одни и те же истории обыграть. Я думаю, что можно намного интереснее создавать номера. Но как вариант.

Я думаю, многим зрителям, фанатам было очень приятно на это посмотреть. Каждый из этого шоу-турнира выделил, наверное, что-то свое.

Загитова зря злится на журналистов. Это признак, что популярность срывает крышу

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12 комментариев

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Магнетист*
Чуть ли не в первый раз, мне почти нечего написать.
В первых двух абзацах всё отраженно
+3
0
+3
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REA-13
Ответ Pelageya_20
Тот же вопрос. Что значит ".. нужно оценить программу.."? Кому нужно? Зачем Каташинским оценивать программу Алины? На шоу было жюри, они оценили. Причём тут Каташинские? подзаработать на хейте чемпионки захотелось? Ну так их это характеризует не с лучшей стороны.
Вы удостаиваете своим вниманием только новости, где фамилия Загитовой фигурирует ? Они оценили все номера о которых их спрашивали. Номер Мишиной и Галлямова вообще назвали примитивным, без обиняков. А вы уже совсем на фанатстве своем помешались, везде "хейт" Загитовой мерещится.
0
-3
-3
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Pelageya_20
Ответ Лакс
непонятно только почему именно спортивному танцору "нужно оценить программу" на ФК шоу.
Тот же вопрос. Что значит ".. нужно оценить программу.."? Кому нужно? Зачем Каташинским оценивать программу Алины? На шоу было жюри, они оценили. Причём тут Каташинские? подзаработать на хейте чемпионки захотелось? Ну так их это характеризует не с лучшей стороны.
+14
-3
+11
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Iuasamotu
Алинка своей программой сама себя обидела. Будет сложно забыть её загримированное лицо под париком и ассоциировать это с самой красивой спортсменкой
+4
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alexander bakulin
как же поклонников тёти в парике пучит от объективной и непредвзятой критики.
+6
-6
0
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Варлампий Варлампий
Профи подтвердили, что монро от татарки это кринж
+3
-8
-5
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Алексей Токарев
С такими судьями получился "Ледниковый период" с надбавками оценок за падения.
+3
-1
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Галина Александрова
Ответ mtoo
Так они не по тем танцам)) они же из бальных танцев)
Алина тоже не из бальных танцев)
+8
-3
+5
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Лакс
непонятно только почему именно спортивному танцору "нужно оценить программу" на ФК шоу.
+20
-1
+19
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chespo
Пошел пятый день обсуждения номера Загитовой на шоу, крута Алина.
+26
-5
+21
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mtoo
Ответ Галина Александрова
Какие сурьёзные критики Каташинские? Начался ЧМ, дайте оценку каждому образу участников турнира)
Так они не по тем танцам)) они же из бальных танцев)
+5
0
+5
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Галина Александрова
Какие сурьёзные критики Каташинские? Начался ЧМ, дайте оценку каждому образу участников турнира)
+14
-5
+9
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