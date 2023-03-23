Морис Квителашвили: «Сейчас я хорошо готов, а откатал – как всегда. Не знаю уже, что сделать, чтобы прокат вышел нормальным»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию мужское катание Этери Тутберидзе Морис Квителашвили сборная Грузии Фигурное катание

Фигурист Морис Квителашвили расстроен прокатом короткой программы на чемпионате мира.

Грузинский спортсмен занял 21-е место по итогам короткой программы в Сайтаме. Квителавшили тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

«Я расстроен, потому что хотелось бы откатать лучше, конечно. Я часто был в куда более плохой форме – а прокаты выходили приличнее. А сейчас я хорошо готов, а откатал – как всегда. Конечно мы все – и я сам, и тренеры – ожидали другого.

Не знаю уже, что сделать, чтобы прокат вышел нормальным. И форма физическая уже получше, и настроение уже в порядке, и со здоровьем нет проблем. И все чего-то не хватает.

Разминка, вроде, была неплохая: все элементы идеально получились, я совсем не нервничал. А как программу поехал – падение, потом, наверное, чуть зажался – зря. Я старался не обращать внимания на первую ошибку и пытался заходить на прыжки, как до этого на разминке... И не сказать, чтоб я сильно волновался – может, наоборот, надо было поволноваться? Не знаю», – приводит слова Квителашвили корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

«Сегодня в спорте я просто мучаюсь». Крик души Мориса Квителашвили, который поймал выгорание

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24 комментария

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Лакс
проблема в том, что там нет Аладдина с лампой
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Alealeale
Наверное это его последний старт. По крайней мере звучит он будто это так.
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Ирина С
Ответ Алеся Ткаченко
Лизу-то как раз критикуют за то что она кайфует.
Так Лизино комфортное состояние от чужой критики не зависит. Главное, что она спокойна, уравновешена и всё выполняет так, как надо, чего я и Морису желаю.
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Алеся Ткаченко
Ответ Ирина С
Я думаю, что нужно просто перестать загоняться и давить на себя, заставлять через силу делать лучше. Нужно, как Лиза, выходить на лёд, отпускать всё, получать удовольствие и кайфовать. Может, чуть снизить нагрузку - любая маленькая победа сейчас будет только в позитив и помощь. Морис, ты всё умеешь, твоё тело само знает что надо делать. Доверься своим навыкам и опыту, дай телу свободу, поверь в себя - и всё получится - просто, не может не получиться. Конечно, легко посторонним давать советы, но очень трудно их выполнить. Просто отпусти психику и физику - и все сложится, с твоим спортивным багажом не может быть иначе!
Лизу-то как раз критикуют за то что она кайфует.
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Адриана
Морис, не переживай, после черной полосы всегда бывает белая, и у тебя обязательно будет. Удачи тебе и терпения.
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*** Monik ***
Ответ StanislavaKhalina
А мне Морис нравится. Независимо от соотношения прыжков и бабочек. У него настолько хороша энергетика, она настолько легкая - в современном фигурном катании таких мало - что можно просто радоваться его выходам. Мо, не слушай никого. Делай, как чувствуешь! «Уходители» за тебя не решают.
Согласна, вот каким-то теплом веет от него
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Sportsfan
Найдите Морису психолога, пожалуйста
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*** Monik ***
нет, тут без психологической помощи не обойтись, Мориси... Ну давай, попробуй хотя бы. Вдруг поможет!
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Анастасия Внукова
Что делать? Заканчивать карьеру и катать в шоу.
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Ирина С
Я думаю, что нужно просто перестать загоняться и давить на себя, заставлять через силу делать лучше. Нужно, как Лиза, выходить на лёд, отпускать всё, получать удовольствие и кайфовать. Может, чуть снизить нагрузку - любая маленькая победа сейчас будет только в позитив и помощь. Морис, ты всё умеешь, твоё тело само знает что надо делать. Доверься своим навыкам и опыту, дай телу свободу, поверь в себя - и всё получится - просто, не может не получиться. Конечно, легко посторонним давать советы, но очень трудно их выполнить. Просто отпусти психику и физику - и все сложится, с твоим спортивным багажом не может быть иначе!
+2
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vanessa2021
Мориса жалко.. И травмы накопились и душевный раздрай...
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StanislavaKhalina
А мне Морис нравится. Независимо от соотношения прыжков и бабочек. У него настолько хороша энергетика, она настолько легкая - в современном фигурном катании таких мало - что можно просто радоваться его выходам.

Мо, не слушай никого. Делай, как чувствуешь! «Уходители» за тебя не решают.
+15
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Lapo Elkann
Морис , всегда приятно тебя видеть на льду. Успешные прокаты были в прошлом сезоне , Этот сезон странный , но завтра желаю чистого проката.
Ну и костюмы Мориса отдельная лига.
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Бедоносец
Конёчки на гвоздик вешать пора а не думать.
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Наталья Конышева
Уходить.
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ДИАНА
Морис не загоняйся, жми на всю в произвольной💪
Не думай не о нас, не о судьях!!!! Борись с собой!
Ты сможешь!!!!!!! ❤️❤️❤️
+15
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Шубы
Заканчивай Морис. Хватит мучаться. 28 лет уже. Не будет никакого чуда. Иди займись чем-нибудь. В шоу там покатайся, тренируй, ставь программы. Разгрузи Глейха немного хоть. А то он уже халтурит давно.
+5
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Евгения Гринева
Удачи в пп, показать сизн бест, это несложная задача)
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Oleandra
ТШТ официально стали тренерами Грассля..
+12
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olvl
Вроде на раскатке Морис спокоен был, а в прокате не пошло. Ну раз готов, то может в ПП всё получится. Не волноваться главное.
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pulpfiction
А мне прокат понравился...
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sasha0872
возьми перерыв, вылечись. надо было пропустить чм
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Brokkoli
Прояви себя в произвольной, не унывай, все фигня
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22somebody22
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