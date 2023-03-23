Морис Квителашвили: «Сейчас я хорошо готов, а откатал – как всегда. Не знаю уже, что сделать, чтобы прокат вышел нормальным»

Фигурист Морис Квителашвили расстроен прокатом короткой программы на чемпионате мира.

Грузинский спортсмен занял 21-е место по итогам короткой программы в Сайтаме. Квителавшили тренируется под руководством .

«Я расстроен, потому что хотелось бы откатать лучше, конечно. Я часто был в куда более плохой форме – а прокаты выходили приличнее. А сейчас я хорошо готов, а откатал – как всегда. Конечно мы все – и я сам, и тренеры – ожидали другого.

Не знаю уже, что сделать, чтобы прокат вышел нормальным. И форма физическая уже получше, и настроение уже в порядке, и со здоровьем нет проблем. И все чего-то не хватает.

Разминка, вроде, была неплохая: все элементы идеально получились, я совсем не нервничал. А как программу поехал – падение, потом, наверное, чуть зажался – зря. Я старался не обращать внимания на первую ошибку и пытался заходить на прыжки, как до этого на разминке... И не сказать, чтоб я сильно волновался – может, наоборот, надо было поволноваться? Не знаю», – приводит слова Квителашвили корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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