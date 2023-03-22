Александр Жулин: «У нас суперкрасивые спортсменки, и в мире им равных нет»

Теги сборная России Александр Жулин женское катание Фигурное катание

Александр Жулин заявил, что считает всех российских фигуристок красивыми. 

«Не буду отвечать, кто для меня самая красивая фигуристка, чтобы никого не обижать. По моему мнению, нет абсолютного лидера.

У нас суперкрасивые спортсменки, и в мире им равных нет. Все наши девчонки однозначно входят в топ-5 красивых девушек. Без вопросов», — сказал Жулин. 

Загитова победила в голосовании на звание самой красивой спортсменки России по версии «Р-Спорта»

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19 комментариев

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Алексей Токарев
Ответ Mari777
Ну.... Понятно, что Японочки, прошу прощения у их поклонниц и поклонников, красотой не отличаются. Но среди остальных фигуристок красивых и симпатичных много. Как и у нас далеко не все красавицы...
Зачем ты так плоско намекаешь на Загитову?
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Лакс
Ответ Liudmila Petrakova
Интересно, зачем у него спрашивают, кто самая красивая фигуристка...
в связи с голосованием на Р-спорт на самую красивую спортсменку. Под новостью ссылка по теме.
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JL JL
Да! И, наши смартфоны тоже лучшие в мире. И, пирожки вкуснее, и, воздух чище, и, квартиры шикарнее, и, зарплата выше и жизнь свободнее и длиннее. О балете, и, не говорю, Уланова, Плисецкая, а, теперь самая знаменитая Волочкова. Прогресс на лицо! И, вата пышнее.
+1
-1
0
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Mari777
Ну.... Понятно, что Японочки, прошу прощения у их поклонниц и поклонников, красотой не отличаются. Но среди остальных фигуристок красивых и симпатичных много. Как и у нас далеко не все красавицы...
0
0
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Ir_rish
Ответ Назар Игорь
Почему только спортсменки, все русские девушки и женщины самые красивые в мире, это общепризнано и не подлежит сомнению.
Угу, и всей толпой дружно входят в топ-5.
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Ir_rish
Ответ Залина Малина
Жулин - знаток, кстати 😏
Но с математикой явно не дружит.
Не стоит упоминать цифры, если не понимаешь, что они означают.
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Viks
Ответ Alexey Belskiy
Вкусы меняются, но сейчас мне нравятся высокого роста от 174 до 183 см.Шорт-трекистка Юлия Шишкина например
Вот тебе пример: https://i10.fotocdn.net/s123/f81fafd6cf3be5cb/public_pin_l/2813492296.jpg
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Liudmila Petrakova
Интересно, зачем у него спрашивают, кто самая красивая фигуристка...
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Alexey Belskiy
Вкусы меняются, но сейчас мне нравятся высокого роста от 174 до 183 см.Шорт-трекистка Юлия Шишкина например
0
-1
-1
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mold-cel
сказал Жулин и облизал языком брови
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Alexey Belskiy
Чье сердце надо покорить?
+2
0
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Алексей Токарев
У кого Камилла, у того и самые красивые фигуристки.
+2
-4
-2
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Назар Игорь
Почему только спортсменки, все русские девушки и женщины самые красивые в мире, это общепризнано и не подлежит сомнению.
+4
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Евгения Гринева
Ему блондинки нравятся
+1
-1
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Капюшон Валиевой
Ответ Маргарита Михайловна
Много красивых. Но Алина Загитова самая красивая спортсменка в мире!
По мне так Киира Корпи гораздо красивее Алины, и она не россиянка, Жулин снёс бред.
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-9
-2
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Залина Малина
Жулин - знаток, кстати 😏
+1
-2
-1
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Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
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-17
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Viks
Нет никакой обиды, чтобы назвать самую красивую для себя, ибо мнение субъективно.
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frol92
Ну согласен, что у нас есть красивые спортсменки, но вот так вот выделять, что красивые только у нас, а в остальном мире не очень, я бы не стал.
Очень много красивых девушек спортсменок и от страны рождения не зависит это абсолютно
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