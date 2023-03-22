Александр Жулин: «У нас суперкрасивые спортсменки, и в мире им равных нет»
Александр Жулин заявил, что считает всех российских фигуристок красивыми.
«Не буду отвечать, кто для меня самая красивая фигуристка, чтобы никого не обижать. По моему мнению, нет абсолютного лидера.
У нас суперкрасивые спортсменки, и в мире им равных нет. Все наши девчонки однозначно входят в топ-5 красивых девушек. Без вопросов», — сказал Жулин.
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Не стоит упоминать цифры, если не понимаешь, что они означают.
Очень много красивых девушек спортсменок и от страны рождения не зависит это абсолютно