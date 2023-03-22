Александр Жулин: «У нас суперкрасивые спортсменки, и в мире им равных нет»

заявил, что считает всех российских фигуристок красивыми.

«Не буду отвечать, кто для меня самая красивая фигуристка, чтобы никого не обижать. По моему мнению, нет абсолютного лидера.

У нас суперкрасивые спортсменки, и в мире им равных нет. Все наши девчонки однозначно входят в топ-5 красивых девушек. Без вопросов», — сказал Жулин.

Загитова победила в голосовании на звание самой красивой спортсменки России по версии «Р-Спорта»