Жулин об апелляции РУСАДА в деле Валиевой: «Видимо, они знают то, чего не знаем все мы. К сожалению, для Камилы это может закончиться печально»

Теги сборная России допинг Александр Жулин РУСАДА CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Заслуженный тренер России Александр Жулин назвал странной ситуацию в деле фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА), который является независимым органом, признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении. Однако сегодня стало известно, что РУСАДА обжаловало этот вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Все это очень странно. Видимо, они знают то, чего не знаем все мы. Для меня это темная история.

К сожалению, для Камилы все это может закончиться печально. Этого бы не хотелось, но мы не подвластны ничего изменить. Будем просто ждать, что они такого там нарешают», – заявил Жулин.

14 комментариев

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андрэ
ахах для Камилы??? Карл, только для Камилы!!!!?????
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Doctor V
"сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие ее вины" --- Вот, что знает Русада и это же знают все.
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chespo
Ответ Jessi
То есть решили слить Камилу?
Это было сразу понятно, иначе с чего бы вдруг ее стали заваливать плюшками - чтобы молчала.
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pashkka
На свою Синицыну ему, видимо, вообще плевать - только о Камилле и беспокоится!
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Eva2426
Если человек виновен, вынесите уже вердикт
Что за темная история?
Очень неприятно за этим наблюдать.
На олимпиаде Камила была чистая.
Мое мнение, что дело сфабриковано. И то что все так тянут, еще раз это подтверждает
+4
-6
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grey9610212
Да ,нет для Камиллы , печально ,а для нас... и мирового фигурного катания...Она -талант...а мы...созерцатели...если Её отстранят...нас всех надо на свалку или на фронт... и болельщиков и профессионалов...
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-5
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Juliajulia
Я думаю, что даже если результаты командника аннулируют, то в России это не признают и будут продолжать именовать участников ОЧ, особенно усердно "виновницу торжества" Валиеву...
Хотя если каким-то чудом замаячит перспектива возвращения на международные соревнования, могут и слить... не верю я, что чиновники поддерживают Валиеву исключительно из человеколюбия
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oldparakhod
Что бы что то думать, нужно хотя бы знать, что там написано в мотивировочной части. Умиляют аналитики, которые анализируют , не зная нифига.)
+2
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Jessi
То есть решили слить Камилу?
+4
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Sat397
Все взвалят на Камилу, на кого же ещё.
Надеюсь правду все равно узнаем, рано или поздно.
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Самая цитируемая и вообще недура
Вот он нытик
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Девушка Безимени
и не только для нее
+2
-1
+1
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@утопия
а команде что делать без золотых медалей? они то честно боролись. понятно что Валиеву дисквалифицируют, и все? только она понесет наказание?
+8
-3
+5
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Ольга Васильева
Только для Камилы? А для его подопечных?🥇
+9
-2
+7
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