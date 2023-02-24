Заслуженный тренер России Александр Жулин назвал странной ситуацию в деле фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА), который является независимым органом, признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении. Однако сегодня стало известно, что РУСАДА обжаловало этот вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Все это очень странно. Видимо, они знают то, чего не знаем все мы. Для меня это темная история.

К сожалению, для Камилы все это может закончиться печально. Этого бы не хотелось, но мы не подвластны ничего изменить. Будем просто ждать, что они такого там нарешают», – заявил Жулин.