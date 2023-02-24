Жулин об апелляции РУСАДА в деле Валиевой: «Видимо, они знают то, чего не знаем все мы. К сожалению, для Камилы это может закончиться печально»
Заслуженный тренер России Александр Жулин назвал странной ситуацию в деле фигуристки Камилы Валиевой.
Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА), который является независимым органом, признал Валиеву невиновной в допинговом нарушении. Однако сегодня стало известно, что РУСАДА обжаловало этот вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS).
«Все это очень странно. Видимо, они знают то, чего не знаем все мы. Для меня это темная история.
К сожалению, для Камилы все это может закончиться печально. Этого бы не хотелось, но мы не подвластны ничего изменить. Будем просто ждать, что они такого там нарешают», – заявил Жулин.
Что за темная история?
Очень неприятно за этим наблюдать.
На олимпиаде Камила была чистая.
Мое мнение, что дело сфабриковано. И то что все так тянут, еще раз это подтверждает
Хотя если каким-то чудом замаячит перспектива возвращения на международные соревнования, могут и слить... не верю я, что чиновники поддерживают Валиеву исключительно из человеколюбия
Надеюсь правду все равно узнаем, рано или поздно.