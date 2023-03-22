Изабо Левито о снятии с чемпионата четырех континентов «Я живой человек – просто заболела, выступать в таком состоянии не смогла бы. Сейчас все в порядке»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию чемпионат четырех континентов сборная США женское катание Изабо Левито Фигурное катание

Американка Изабо Левито рассказала, почему снялась с чемпионата четырех континентов.

Фигуристка шла второй после короткой программы, но не выступила с произвольной.

«В тот день я плохо себя почувствовала, и наши врачи решили, что мне не стоит выходить на лед. Я живой человек – и я просто заболела, выступать в таком состоянии я бы точно не смогла.

Но я рада, что я смогла оттолкнуться от того состояния – и сейчас со мной все в полном порядке.

Сегодня я полностью довольна тем, что удалось показать на льду, это был мой лучший прокат сезона. Значит, я становлюсь лучше и работаю не зря», – рассказала Левито корреспонденту Sports.ru Майе Багрянцевой.

На чемпионате мира в японской Сайтаме Левито занимает 4-е место после первого соревновательного дня.

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