Кагановская о шоу-номере под Gangnam Style: «В нашей программе нет никакого глубокого и тайного смысла. Это просто номер, чтобы поднять настроение зрительного зала»

и Валерий Ангелопол рассказали, как создавался номер под Gangnam Style.

Кагановская: Музыку для этого номера выбрал . Это наш первый номер, где он сам предложил музыкальное сопровождение.

В нашей программе нет никакого глубокого и тайного смысла. Это просто номер, чтобы поднять настроение зрительного зала, у людей, которые смотрят трансляцию по ТВ. Мы хотели сделать что-то максимально веселое, максимально легкое для понимания. Взяли два очень-очень популярных, но немного старых трека, поставили программу, чтобы еще раз напомнить об этих замечательных композициях и создать классное настроение.

Ангелопол: На самом деле все обстояло так. Мы собрались у Василисы дома в Питере. Все сидели, слушали лирическую хитовую российскую музыку с красивым пением. И тут меня будто осенило. «Анжелика Алексеевна, – говорю, – у меня возникла суперидея. Давайте возьмем Gangnam Style, потому что я не помню под эту музыку номеров, а на вторую часть Desire. Я видел в тик-токе тектоник Desire, и если все совместить, может круто получиться. Посидели, подумали, «порезали» музыку и так родился этот номер.

Кагановская: Мы рады, что могли показать свой номер на этом турнире. Турнир классный! Наверное, самый лучший из тех, в которых мы когда-либо участвовали, хотя у нас и не так много было соревнований. Для нас с Валерой была большая честь соревноваться с настоящими профессионалами, участвовать в этом турнире вместе с фигуристами, которые добились самых высоких спортивных успехов.

Ангелопол: Турнир на самом деле удался. И спасибо всем болельщикам за поддержку.

5 лучших номеров шоу-турнира: шаманка Валиева, Ягудин и Траньков, футбол на льду (с отсылкой к Роналду) и Gangnam Style