Кагановская о шоу-номере под Gangnam Style: «В нашей программе нет никакого глубокого и тайного смысла. Это просто номер, чтобы поднять настроение зрительного зала»

Теги сборная России танцы на льду Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол рассказали, как создавался номер под Gangnam Style.

Кагановская: Музыку для этого номера выбрал Валера. Это наш первый номер, где он сам предложил музыкальное сопровождение.

В нашей программе нет никакого глубокого и тайного смысла. Это просто номер, чтобы поднять настроение зрительного зала, у людей, которые смотрят трансляцию по ТВ. Мы хотели сделать что-то максимально веселое, максимально легкое для понимания. Взяли два очень-очень популярных, но немного старых трека, поставили программу, чтобы еще раз напомнить об этих замечательных композициях и создать классное настроение.

Ангелопол: На самом деле все обстояло так. Мы собрались у Василисы дома в Питере. Все сидели, слушали лирическую хитовую российскую музыку с красивым пением. И тут меня будто осенило. «Анжелика Алексеевна, – говорю, – у меня возникла суперидея. Давайте возьмем Gangnam Style, потому что я не помню под эту музыку номеров, а на вторую часть Desire. Я видел в тик-токе тектоник Desire, и если все совместить, может круто получиться. Посидели, подумали, «порезали» музыку и так родился этот номер.

Кагановская: Мы рады, что могли показать свой номер на этом турнире. Турнир классный! Наверное, самый лучший из тех, в которых мы когда-либо участвовали, хотя у нас и не так много было соревнований. Для нас с Валерой была большая честь соревноваться с настоящими профессионалами, участвовать в этом турнире вместе с фигуристами, которые добились самых высоких спортивных успехов.

Ангелопол: Турнир на самом деле удался. И спасибо всем болельщикам за поддержку.

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13 комментариев

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Наталья Малинина
Лучший парный номер на турнире!
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Maturmalai
К сожалению, хореография не в полной мере воспользовалась яркостью музыкального материала и артистическим талантом исполнителей.
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Kovka Gnutik
Ответ Юра Плисецкий
Главное, что дал этот шоу турнир. У нас проявились текущие лидеры в танцах.
Тьфу, тьфу, тьфу, похоже, что это так.
И особо радует, что даже судьи на ФКР это поняли.
+1
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Светлана Менова
Мне очень понравилось. И пусть это хит десятилетней давности - ребята отожгли под него, как под свежак!
+3
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Kovka Gnutik
Девочка правильно поняла, для чего устраивают шоу.
Поэтому зрители это так хорошо приняли.
+4
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Askorbinka
Классный, зажигательный, самый настоящий шоу-номер получился у ребят! Скорость, сложность, драйв; дерзко, молодёжно-просто браво! Лично мне очень понравилось выступление Василисы и Валеры.
+4
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Andrea Alana
Да, Ангелопол - не помню номеров. Что-то рановато дыры в памяти. Опять у лозоновских скомуниздили.
+4
-4
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Роман Волков
Молодцы, один из самых лучших номеров, если не лучший!
По моему, они начинают выводить Танцы на какой-то другой уровень и тянут за собой остальных!
Как будто показали как надо. Наш финал Гран-При тому подтверждение.✌️
+6
-3
+3
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Olga.t
Отличный, замечательный номер для шоу!
И ребята утёрли нос "первой паре страны ХБ".
+16
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Залина Малина
И правильно, сколько можно нудлей. Не у всех есть актерский дар, как у Щербаковой, чтобы правильно, не переигрывая передать лиричный номер. И надоели откровенно скучные номера, как у Медведевой или Туктамышевой. Кстати, номер Алины хоть и ужасный, но зато это действительно было что-то новое для неё. А Женя с Лизой показали всё то, что мы уже видели
+4
-7
-3
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Anastasia 17
Хороший, веселый, зажигательный номер и при этом было много сложных элементов.
+5
-1
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Lapo Elkann
Отличный номер. Легкий и драйвовый . хотя у них и сложные элементы были. и ни на кого не обиделись.
+20
-1
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Юра Плисецкий
Главное, что дал этот шоу турнир. У нас проявились текущие лидеры в танцах.
+13
-2
+11
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