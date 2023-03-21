Кондратюк о номере «Маленький принц»: «Планировалось, что я буду летать. Но потом от этой идеи отказались, было и без того много декораций»

Марк Кондратюк рассказал о своем номере в образе Маленького принца.

В программе использованы композиции The Little Prince Ханса Циммера, Stream Адриана Беренджера и Sweet Dreams в исполнении Corvyx.

«Выбирали музыку, которая, наверное, стилистически подходит под номер, но идейно не связана с конкретным персонажем, которого я изображаю – Маленький принц. Но в совокупности с программой она хорошо ложилась.

Первоначально планировалось, что я буду в этом номере летать. Но потом от этой идеи отказались, хотя в своей жизни я уже попробовал, каково это – подниматься надо льдом, будучи привязанным на страховочном канате, и в принципе был готов.

Но в программе и без того было много декораций, взаимодействия с ними. Так что постановка выглядела вполне логичной.

Для меня главные идеи этого номера – чтобы взрослые не забывали, что когда-то они тоже были детьми, и кто ищет, тот всегда найдет.

Хотя «Маленький принц» Сент-Экзюпери – это глубокое философское произведение о любви, дружбе, одиночестве… К тому же, эта книга частично и автобиографический рассказ. Я бы сказал, вершина его творчества.

Мне кажется, номер получился интересным. Во всяком случае, мне самому было интересно над этой программой работать», – сказал Кондратюк.

Марк Кондратюк выступил в образе Маленького принца на турнире шоу-программ