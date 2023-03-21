Кондратюк о номере «Маленький принц»: «Планировалось, что я буду летать. Но потом от этой идеи отказались, было и без того много декораций»

Теги сборная России мужское катание Марк Кондратюк Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Марк Кондратюк рассказал о своем номере в образе Маленького принца. 

В программе использованы композиции The Little Prince Ханса Циммера, Stream Адриана Беренджера и Sweet Dreams в исполнении Corvyx.

«Выбирали музыку, которая, наверное, стилистически подходит под номер, но идейно не связана с конкретным персонажем, которого я изображаю – Маленький принц. Но в совокупности с программой она хорошо ложилась.

Первоначально планировалось, что я буду в этом номере летать. Но потом от этой идеи отказались, хотя в своей жизни я уже попробовал, каково это – подниматься надо льдом, будучи привязанным на страховочном канате, и в принципе был готов.

Но в программе и без того было много декораций, взаимодействия с ними. Так что постановка выглядела вполне логичной.

Для меня главные идеи этого номера – чтобы взрослые не забывали, что когда-то они тоже были детьми, и кто ищет, тот всегда найдет.

Хотя «Маленький принц» Сент-Экзюпери – это глубокое философское произведение о любви, дружбе, одиночестве… К тому же, эта книга частично и автобиографический рассказ. Я бы сказал, вершина его творчества.

Мне кажется, номер получился интересным. Во всяком случае, мне самому было интересно над этой программой работать», – сказал Кондратюк.

Марк Кондратюк выступил в образе Маленького принца на турнире шоу-программ

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26 комментариев

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Светлана Романова
Ответ Тайга86
Марку нужно отдать должное, когда вся наша многочисленная братия или травмированных, или с тонкой душевной организацией парней была в нестабильном и плачевном состоянии, он сделал невозможное, показав себя бойцом и умеющим собираться в нужный момент. И пусть он в катании не совершенен...но что толку от совершенства, если не могЁт. А теперь когда некоторые возродились, на Марка спускают всех собак.
Это кто там в плачевном состоянии был?Не уж то Коляда,который вышел в ФГП и был в шестерке лучших фигуристов мира и которого в наглую наши судьи отправили на ЧР на второе место,а потом ФФКР отцепила от всех ГС под видом надуманных болезней.И на завоеванные Мишей 3 квоты повезли молодежь обкатывать.Ну и как им 8,15 и 19 места на ОИ.Такого позорного результата на ОИ у нас давно не было.Ни результата,ни красоты катания.А Джейсон Браун без квадов едет на ЧМ и возможно завоюет призовое место.Буду болеть за 28 летнего спортсмена,раз своих принижают.
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Юра Плисецкий
Ответ NataliaB.3003
Если бы Марк ещё и полетел, то это был бы уже Карлсон, или кузнечик. 🙆‍♀️😁 Извините. Побольше бы делали простых, но более понятных для зрителя программ. Почему-то именно это сложно для постановок на льду, я заметила.
Простых и понятных номеров было завались. Щербакова, Загитова, Медведева и т.д. вам мало что ли? А как же разнообразие?
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Юра Плисецкий
Ответ Анна Лисина
И что?
А то.
Костюм - это дань уважение Экзепюри.
А сама сказка аллегорическая и глубоко филосовская. Дети такое не вытянут.
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Lala M
Ответ anastasyia.gr95
Не совсем понимаю, почему в адрес Марка столько хейта под всеми новостями с упоминанием его имени. Да есть несовершенства в катании, но за прошлый сезон ему нужно отдать должное. Выдал максимум там, где это было нужно. А так умный парень. Его интервью очень интересно смотреть. Никогда никого дурным словом не обидел Люди, будьте добрее!
С языка сняли, мне тоже не понятно, что к чему)
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Светлана Романова
Еще один полет и можно с больной спиной из спорта уходить.
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Юра Плисецкий
Ответ Den3Lo
Причем тут Щербакова, когда Ветлугин даже не в десятке )))). Приз зрительских симпатий это совсем про другое )
И голосовали бы. Не нужно косяки 1 канала перекладывать на спортсменов. Это первый канал должен был озаботиться организацией нормальной голосовалки.
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anastasyia.gr95
Не совсем понимаю, почему в адрес Марка столько хейта под всеми новостями с упоминанием его имени.
Да есть несовершенства в катании, но за прошлый сезон ему нужно отдать должное. Выдал максимум там, где это было нужно.
А так умный парень. Его интервью очень интересно смотреть. Никогда никого дурным словом не обидел
Люди, будьте добрее!
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Kareglazaya
Хватит уже полётов) если добавлять это в каждое шоу, это перестанет быть изюминкой)
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Vladimir Arutin
Ответ Екатерина Замолодчикова
Даже если и летал бы - все равно номер отстой)
Даже если бы он был гениальный ,вы все равно написали бы -отстой !
+4
-7
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NataliaB.3003
Ответ Александр Шульгин
Детям такое показывать нельзя они потом спать не смогут. Более кривого и корявого фигуриста просто не существует
Нельзя так хейтить спортсмена, даже если он вам не нравится.
+9
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Тайга86
Ответ Александр Шульгин
Детям такое показывать нельзя они потом спать не смогут. Более кривого и корявого фигуриста просто не существует
Марку нужно отдать должное, когда вся наша многочисленная братия или травмированных, или с тонкой душевной организацией парней была в нестабильном и плачевном состоянии, он сделал невозможное, показав себя бойцом и умеющим собираться в нужный момент. И пусть он в катании не совершенен...но что толку от совершенства, если не могЁт. А теперь когда некоторые возродились, на Марка спускают всех собак.
+12
-3
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Александр Шульгин
Детям такое показывать нельзя они потом спать не смогут. Более кривого и корявого фигуриста просто не существует
+4
-6
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Анна Лисина
Ответ vanessa2021
Костюм по рисункам автора сказки.
И что?
+7
-3
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Den3Lo
Ответ vanessa2021
Щербакова пусть отдает приз Ветлугину. Щербакова вообще не заморочилась постановкой номера, по кругу каталась и все.
Причем тут Щербакова, когда Ветлугин даже не в десятке )))). Приз зрительских симпатий это совсем про другое )
+11
-5
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vanessa2021
Ответ Анна Лисина
Ну вот Арсюша бы Федотов может и смотрелся бы в этом номере. На худой конец, Гномыч. А Марк смотрелся нелепо. Да еще костюм такой.
Костюм по рисункам автора сказки.
+4
-7
-3
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Анна Лисина
Ну вот Арсюша бы Федотов может и смотрелся бы в этом номере. На худой конец, Гномыч.
А Марк смотрелся нелепо. Да еще костюм такой.
+14
-1
+13
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vanessa2021
Ответ Den3Lo
Отдай приз Ветлугину, не позорься. Выиграть еще до премьеры номера это дикое палево...хоть летай, хоть плавай, а номер был откровенно бездарный.
Щербакова пусть отдает приз Ветлугину. Щербакова вообще не заморочилась постановкой номера, по кругу каталась и все.
+9
-17
-8
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Lapo Elkann
Ответ Юра Плисецкий
Не яркие. Яркость для 1 канала, лол.
Выглядел мужик нелепо . Прошлые образы ему шли , а этот мне не понравился . Высказалась , больше не буду писать. его ветка. пусть хвалят.
+7
-1
+6
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Den3Lo
Отдай приз Ветлугину, не позорься. Выиграть еще до премьеры номера это дикое палево...хоть летай, хоть плавай, а номер был откровенно бездарный.
+33
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Юра Плисецкий
Ответ Lapo Elkann
И что у автора такие яркие цвета ? где вы это видели.
Не яркие. Яркость для 1 канала, лол.
+1
-5
-4
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NataliaB.3003
Если бы Марк ещё и полетел, то это был бы уже Карлсон, или кузнечик. 🙆‍♀️😁
Извините.
Побольше бы делали простых, но более понятных для зрителя программ. Почему-то именно это сложно для постановок на льду, я заметила.
+12
-1
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Lapo Elkann
Ответ Юра Плисецкий
Марк, обязательно нужно было добавить про костюм, что он сделан точно по иллюстрациям самого автора сказки. Здесь большинство народу книгу и не открывали.
И что у автора такие яркие цвета ? где вы это видели.
+6
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Юра Плисецкий
Марк, обязательно нужно было добавить про костюм, что он сделан точно по иллюстрациям самого автора сказки.
Здесь большинство народу книгу и не открывали.
+5
-9
-4
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Тайга86
Когда увидела Марка на льду в зеленом кузнечиковском комбинезоне, почему-то стало смешно) Думала сейчас что-то веселенькое выдаст... Потом вроде стало немного понятнее...Восторга все-равно не испытала, но Марк очень старался изо всех своих Марковских сил и, в принципе, у него неплохо получилось. Но там были номера сильнее и интереснее, поэтому немного затерялся он конечно.
+17
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Lapo Elkann
" Маленький принц " шедевр. Номер и костюм удивили тем , что не было интересно смотреть. Экзюпери уже пофилософствавал , а ты Марк катайся .
+2
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