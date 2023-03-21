Кондратюк о номере «Маленький принц»: «Планировалось, что я буду летать. Но потом от этой идеи отказались, было и без того много декораций»
Марк Кондратюк рассказал о своем номере в образе Маленького принца.
В программе использованы композиции The Little Prince Ханса Циммера, Stream Адриана Беренджера и Sweet Dreams в исполнении Corvyx.
«Выбирали музыку, которая, наверное, стилистически подходит под номер, но идейно не связана с конкретным персонажем, которого я изображаю – Маленький принц. Но в совокупности с программой она хорошо ложилась.
Первоначально планировалось, что я буду в этом номере летать. Но потом от этой идеи отказались, хотя в своей жизни я уже попробовал, каково это – подниматься надо льдом, будучи привязанным на страховочном канате, и в принципе был готов.
Но в программе и без того было много декораций, взаимодействия с ними. Так что постановка выглядела вполне логичной.
Для меня главные идеи этого номера – чтобы взрослые не забывали, что когда-то они тоже были детьми, и кто ищет, тот всегда найдет.
Хотя «Маленький принц» Сент-Экзюпери – это глубокое философское произведение о любви, дружбе, одиночестве… К тому же, эта книга частично и автобиографический рассказ. Я бы сказал, вершина его творчества.
Мне кажется, номер получился интересным. Во всяком случае, мне самому было интересно над этой программой работать», – сказал Кондратюк.
Марк Кондратюк выступил в образе Маленького принца на турнире шоу-программ
Костюм - это дань уважение Экзепюри.
А сама сказка аллегорическая и глубоко филосовская. Дети такое не вытянут.
Да есть несовершенства в катании, но за прошлый сезон ему нужно отдать должное. Выдал максимум там, где это было нужно.
А так умный парень. Его интервью очень интересно смотреть. Никогда никого дурным словом не обидел
Люди, будьте добрее!
А Марк смотрелся нелепо. Да еще костюм такой.
Извините.
Побольше бы делали простых, но более понятных для зрителя программ. Почему-то именно это сложно для постановок на льду, я заметила.
Здесь большинство народу книгу и не открывали.