Никколо Мачии: «Если б кто-то сказал в начале сезона, что мы попадем в тройку после короткой программы на ЧМ, мы бы не поверили»

Итальянская пара Сара Конти – Никколо Мачии рассказала о старте чемпионата мира.

После короткой программы итальянцы занимают третье место с результатом 73,24 балла.

«Невероятно, что мы тут сегодня, на пресс-конференции, с такими соперниками. Это наш лучший прокат короткой в этом году. Да, была пара помарок, но мы все равно счастливы – эмоции просто зашкаливают», – сказала Конти.

«Если б кто-то сказал нам в начале сезона, что мы попадем в тройку после короткой программы, мы просто бы не поверили. Да мы были счастливы, что нам достались два этапа . А тут такое. Просто мечта сбылась», – добавил Мачии, передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.