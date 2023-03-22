Никколо Мачии: «Если б кто-то сказал в начале сезона, что мы попадем в тройку после короткой программы на ЧМ, мы бы не поверили»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная Италии пары Никколо Мачии Сара Конти Фигурное катание

Итальянская пара Сара Конти – Никколо Мачии рассказала о старте чемпионата мира.

После короткой программы итальянцы занимают третье место с результатом 73,24 балла.

«Невероятно, что мы тут сегодня, на пресс-конференции, с такими соперниками. Это наш лучший прокат короткой в этом году. Да, была пара помарок, но мы все равно счастливы – эмоции просто зашкаливают», – сказала Конти.

«Если б кто-то сказал нам в начале сезона, что мы попадем в тройку после короткой программы, мы просто бы не поверили. Да мы были счастливы, что нам достались два этапа Гран-при. А тут такое. Просто мечта сбылась», – добавил Мачии, передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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1 комментарий

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22somebody22
Коль,а кому тут проигрывать то?
+2
0
+2
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