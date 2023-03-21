Алена Косторная: «Я максималист по своей природе, и когда что-то идет не так на тренировке, я реагирую сильно, сразу взрываюсь»

Теги сборная России женское катание Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная рассказала, бывают ли у нее срывы на тренировках. 

«Да, срывы бывают довольно часто. Я максималист по своей природе, и когда что-то идет не так на тренировке, я реагирую сильно, сразу взрываюсь.

Сначала это возгласы «да блин!», «да что ж такое!» Дальше идут слезы, причем истерика сильная. Если прям совсем край, то иногда этой частью (показывает ребро ладони – Sports.ru) по борту. Борт сотрясается, рука болит, мне больно и обидно.

Это бывает очень редко. Это очень некрасиво. Да, такой грешок есть за мной. Стараюсь это очень сильно контролировать, потому что нервная система одна, берегите ее. 

Стала ли я человеком, которым хотела быть в детстве? Да, стала. Моей задачей было стать самой собой, не притворяться никем, устроиться в жизни так, чтобы мне все нравилось. Я практически справилась с этой задачей, меня практически все устраивает.

У меня есть то, чего нет у большей половины населения Земли, поэтому я не могу жаловаться. Основные цели, которые у меня когда-либо были, я выполнила», – сказала фигуристка. 

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22 комментария

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Defender64
Всё нормально - основные цели выполнила. Ни на одном ЧМ, ни на ОИ не выступила при таком уровне таланта - всё ок, всё устраивает.
А не устраивало бы - боролась бы дальше как спортсменка, а не докатывала бы как придётся.
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Ostinato
Вот еще свою незрелость и истеричный характер максимализмом называть.
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Алё? Алёна
А если возьмет и "этой частью" прямо по Кунице... Тогда будет похожа на своего кумира!
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Жанна Авдеева
Ответ FSUA2408
Щас, не для того Стас цветочек растил
😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍
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Toba Door
Она ушла к Плющенко за хорошими контрактами, у Алины пума и шисесейдо, у Ани найк, от которого Алена отказалась, в чем я уже не уверена, мы что стаса незнаем, у Саши Адидас, только вот баба Яна поиздевалась над Алёной с зубной пастой и какой-то спорт формой
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Molly
Ответ oleg
Не ушла бы к Плющенко, уже была бы Олимпийской Чемпионкой. Год у Плющенко стер все.
Можно сказать и по другому: "Не ушла бы к Плющенко, погрязла бы в травмах ещё раньше". Никто не знает, что было бы, если бы...
+2
-5
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FSUA2408
Ответ oleg
Не ушла бы к Плющенко, уже была бы Олимпийской Чемпионкой. Год у Плющенко стер все.
Щас, не для того Стас цветочек растил
+2
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Люблю Женьку
Алён, максималист и скандалист это разные понятия 🤷‍♀️
Куница уже наверняка в шоке от этих взрывов 🤦‍♀️
+7
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lyubov61
Ответ Адриана
Теперь понятно откуда так много травм рук.
++++++
+3
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+3
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Галина Александрова
Ответ akschweyan
Все мы знаем, кому бы не простили "большую половину населения Земли")) Хорошо, что Аленина грамотность не на таком тотальном контроле))
Точно точно)))
+3
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Девушка Безимени
это не максимализм)
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+4
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Галина Александрова
Ответ Адриана
Теперь понятно откуда так много травм рук.
🤣🤣🤣
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Адриана
Алёна, похоже, не знает , что значит "быть максималистом".
+6
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Оксана Иванова
Как всегда обо всем и ни о чем: «ах , была как буратииино я когда-то молода»
+7
-1
+6
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Адриана
Теперь понятно откуда так много травм рук.
+26
-1
+25
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oleg
Не ушла бы к Плющенко, уже была бы Олимпийской Чемпионкой. Год у Плющенко стер все.
+13
-4
+9
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Iomov
Вот если бы во время одного такого взрыва, у тренера в руках оказался ремень, то мы бы не потеряли фигуристку(как фигуристку) Косторную так рано!
+6
-1
+5
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Светлана Менова
Ответ oldparakhod
Не знал, что быть максималистом, это закатывание истерик и пинание бортиков. Думал психи так делают.
И швыряние курток в тренеров
+15
-4
+11
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oldparakhod
Не знал, что быть максималистом, это закатывание истерик и пинание бортиков. Думал психи так делают.
+28
-3
+25
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Евгений Огий
Максималистка на минималках
+14
-4
+10
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akschweyan
Все мы знаем, кому бы не простили "большую половину населения Земли"))
Хорошо, что Аленина грамотность не на таком тотальном контроле))
+18
-6
+12
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Светлана Менова
Была бы максималисткой - вкалывала бы на тренировках и стала бы действительно лучшей фигуристкой мира, всё для этого у неё было.
+30
-4
+26
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