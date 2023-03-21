Алена Косторная: «Я максималист по своей природе, и когда что-то идет не так на тренировке, я реагирую сильно, сразу взрываюсь»

рассказала, бывают ли у нее срывы на тренировках.

«Да, срывы бывают довольно часто. Я максималист по своей природе, и когда что-то идет не так на тренировке, я реагирую сильно, сразу взрываюсь.

Сначала это возгласы «да блин!», «да что ж такое!» Дальше идут слезы, причем истерика сильная. Если прям совсем край, то иногда этой частью (показывает ребро ладони – Sports.ru) по борту. Борт сотрясается, рука болит, мне больно и обидно.

Это бывает очень редко. Это очень некрасиво. Да, такой грешок есть за мной. Стараюсь это очень сильно контролировать, потому что нервная система одна, берегите ее.

Стала ли я человеком, которым хотела быть в детстве? Да, стала. Моей задачей было стать самой собой, не притворяться никем, устроиться в жизни так, чтобы мне все нравилось. Я практически справилась с этой задачей, меня практически все устраивает.

У меня есть то, чего нет у большей половины населения Земли, поэтому я не могу жаловаться. Основные цели, которые у меня когда-либо были, я выполнила», – сказала фигуристка.