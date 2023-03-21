Алена Косторная: «Любой гневный комментарий позволяет мне расти ментально – то, что я не иду отвечать ему»

рассказала о кумирах в фигурном катании и отношении к хейту.

– Кто является примером для подражания?

– Всегда была . Такое рвение к победе, мотивация тренироваться и выигрывать, такая долгая карьера. Это заставляет задуматься о том, что человеку настолько нравится фигурное катание, что все остальное отходит на второй план.

Естественно, моим примером была и есть . Мне безумно нравится, как она катается, нравится интерпретация ее программ, как она доделывает каждое движение. Ее долгая карьера тоже заставляет задуматься. Человек настолько предан своему делу, что все-все отходит на второй план. Это очень круто. Таких людей мало не только в спорте, а вообще во всех сферах.

– Как справляться с хейтом?

– Поначалу меня действительно очень задевало. Да, я все читаю – и плохое, и хорошее. Когда-то это очень задевало, я такая: да нет, это все не так, я за правду, пойду ругаться, устраивать срач в комментариях.

Чем больше времени проходит, тем, естественно, больше комментариев прилетает. Все, что я могу сделать, это открыть, посмеяться над ними. Мне есть чем заняться – я не буду тратить время, чтобы кого-то облить. А если у человека есть время, чтобы тратить его на подобное, то мне очень жаль этого человека. Он еще не нашел дело, которое ему нравится.

Плюс я считаю, что невозможно нравиться всем. Даже конфеты нравятся не всем. То же самое и с людьми.

Любой гневный комментарий позволяет мне расти ментально – то, что я не иду отвечать ему. Также я смотрю, что людям нравится, стараюсь это переосмыслить, обсудить с родственниками и знакомыми. Если мы соглашаемся, что что-то было неправильно, то мы это корректируем, – сказала Косторная.