Алена Косторная: «Любой гневный комментарий позволяет мне расти ментально – то, что я не иду отвечать ему»
Алена Косторная рассказала о кумирах в фигурном катании и отношении к хейту.
– Кто является примером для подражания?
– Всегда была Алена Савченко. Такое рвение к победе, мотивация тренироваться и выигрывать, такая долгая карьера. Это заставляет задуматься о том, что человеку настолько нравится фигурное катание, что все остальное отходит на второй план.
Естественно, моим примером была и есть Каролина Костнер. Мне безумно нравится, как она катается, нравится интерпретация ее программ, как она доделывает каждое движение. Ее долгая карьера тоже заставляет задуматься. Человек настолько предан своему делу, что все-все отходит на второй план. Это очень круто. Таких людей мало не только в спорте, а вообще во всех сферах.
– Как справляться с хейтом?
– Поначалу меня действительно очень задевало. Да, я все читаю – и плохое, и хорошее. Когда-то это очень задевало, я такая: да нет, это все не так, я за правду, пойду ругаться, устраивать срач в комментариях.
Чем больше времени проходит, тем, естественно, больше комментариев прилетает. Все, что я могу сделать, это открыть, посмеяться над ними. Мне есть чем заняться – я не буду тратить время, чтобы кого-то облить. А если у человека есть время, чтобы тратить его на подобное, то мне очень жаль этого человека. Он еще не нашел дело, которое ему нравится.
Плюс я считаю, что невозможно нравиться всем. Даже конфеты нравятся не всем. То же самое и с людьми.
Любой гневный комментарий позволяет мне расти ментально – то, что я не иду отвечать ему. Также я смотрю, что людям нравится, стараюсь это переосмыслить, обсудить с родственниками и знакомыми. Если мы соглашаемся, что что-то было неправильно, то мы это корректируем, – сказала Косторная.
Да ну. Посмеются , посожалеют , побухтят.....и все ...греби сама в своей тине ...