Алена Косторная: «Любой гневный комментарий позволяет мне расти ментально – то, что я не иду отвечать ему»

Теги Каролина Костнер Алена Савченко сборная России женское катание Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная рассказала о кумирах в фигурном катании и отношении к хейту. 

– Кто является примером для подражания?

– Всегда была Алена Савченко. Такое рвение к победе, мотивация тренироваться и выигрывать, такая долгая карьера. Это заставляет задуматься о том, что человеку настолько нравится фигурное катание, что все остальное отходит на второй план.

Естественно, моим примером была и есть Каролина Костнер. Мне безумно нравится, как она катается, нравится интерпретация ее программ, как она доделывает каждое движение. Ее долгая карьера тоже заставляет задуматься. Человек настолько предан своему делу, что все-все отходит на второй план. Это очень круто. Таких людей мало не только в спорте, а вообще во всех сферах.

– Как справляться с хейтом?

– Поначалу меня действительно очень задевало. Да, я все читаю – и плохое, и хорошее. Когда-то это очень задевало, я такая: да нет, это все не так, я за правду, пойду ругаться, устраивать срач в комментариях.

Чем больше времени проходит, тем, естественно, больше комментариев прилетает. Все, что я могу сделать, это открыть, посмеяться над ними. Мне есть чем заняться – я не буду тратить время, чтобы кого-то облить. А если у человека есть время, чтобы тратить его на подобное, то мне очень жаль этого человека. Он еще не нашел дело, которое ему нравится.

Плюс я считаю, что невозможно нравиться всем. Даже конфеты нравятся не всем. То же самое и с людьми.

Любой гневный комментарий позволяет мне расти ментально – то, что я не иду отвечать ему. Также я смотрю, что людям нравится, стараюсь это переосмыслить, обсудить с родственниками и знакомыми. Если мы соглашаемся, что что-то было неправильно, то мы это корректируем, – сказала Косторная. 

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14 комментариев

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Валерий Петров
Ответ LSV
Ах, если бы "любой гневный комментарий" действительно помогал Алёне "расти ментально", то она уже давно была бы лауреатом Нобелевской премии.
В области нейрохирургии разве что
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Vasily Ivanov
Косторка всерьез надеется что ради ее выкрутасов люди будут выдавать столь сильное чувство ?
Да ну. Посмеются , посожалеют , побухтят.....и все ...греби сама в своей тине ...
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Anneta28
Аленка, дай мастер-класс Загитовой.😆
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Tatuana
Главное, чтобы слова не расходились с делом. Если так проще справляться с негативом,вперед
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Ирина Иванова
Сказка "Алиса в стране чудем" - это про Алёну. Дегустация грибов с хейтом, поиски мартовского зайца, безумное чаепитие и бесконечный бег по кругу.
+1
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Адриана
Ответ S Olga
Хорошее видео у Алёнки получилось. И вообще, она молодец. Никогда не строит из себя не пойми кого. Какая есть - такая и есть.
А где она есть? И есть ли?
+2
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tim55555
Интересно, а у Алёны есть планы выступить в новом сезоне в парах?
+1
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Девушка Безимени
Ответ LSV
Ах, если бы "любой гневный комментарий" действительно помогал Алёне "расти ментально", то она уже давно была бы лауреатом Нобелевской премии.
)))
+1
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Девушка Безимени
Ответ Elena Savanuk
То, что для Алены сейчас своеобразным ориентиром стали длительные карьеры таких фигуристок, как Каролина Костнер и Алена Савченко, является , несомненно, обнадеживающим фактором.
при поступлении на философский факультет ютуба
0
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Delirium
Ну что, можно порадоваться хотя-бы за то, что детская мечта о карьере нейрохирурга, похоже, ее отпустила.
+6
-1
+5
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Elena Savanuk
Ответ Девушка Безимени
пора в философы
То, что для Алены сейчас своеобразным ориентиром стали длительные карьеры таких фигуристок, как Каролина Костнер и Алена Савченко, является , несомненно, обнадеживающим фактором.
+5
0
+5
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LSV
Ах, если бы "любой гневный комментарий" действительно помогал Алёне "расти ментально", то она уже давно была бы лауреатом Нобелевской премии.
+11
-2
+9
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S Olga
Хорошее видео у Алёнки получилось. И вообще, она молодец. Никогда не строит из себя не пойми кого. Какая есть - такая и есть.
+9
-4
+5
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Девушка Безимени
пора в философы
+1
-1
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