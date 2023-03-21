Алена Косторная: «Я все еще считаю, что у меня впереди долгая карьера, и я смогу вывести свои титулы на новый уровень»
Алена Косторная считает, что у нее впереди еще длинная карьера.
– Как часто ты вспоминаешь о своих титулах?
– Наверное, речь о чемпионате Европы и так далее. Это было очень давно. Бывает…
Надеюсь, что у меня еще будет возможность заявить о себе. Я все еще считаю, что у меня впереди долгая карьера, и я смогу вывести свои титулы на новый уровень. На самом деле я их вспоминаю только тогда, когда меня представляю на шоу. А так никогда стараюсь не выставлять напоказ, – заявила Косторная.
Также фигуристка ответила на вопрос о своих параметрах.
«Почему-то это топ-5 вопросов. Я не скрываю: рост 155 см, вес 43-44 кг. Иногда колеблется в зависимости от ситуации. Рост минус 112 – в целом это стандартная схема для спортсменов. Кто-то считает минус с 114, кто-то минус 110.
Когда я была поменьше, у меня разница была чуть побольше. Но я считаю, что сейчас у меня вполне неплохой внешний вид, который позволяет мне исполнять успешно элементы», – сказала она.
Дискредитировала себя в качестве фигуристки и карьеру спустила в унитаз.
Теперь будет парным заниматься в качестве хобби. Какая же это карьера?! С таким отношением невозможно представить, чтобы она всерьёз работала. Но даже если это было бы так - и 3-4 лет вряд ли было бы достаточно для того, чтобы начать на ГС ездить. У нас конкуренция запредельная.
Позорится только своими заявлениями. Уже привычно стало, что слова её ничего не значат.
Перешла, потому что амбиций уже нет никаких.
Больше не спортсменка.