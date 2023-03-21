Алена Косторная: «Я все еще считаю, что у меня впереди долгая карьера, и я смогу вывести свои титулы на новый уровень»

считает, что у нее впереди еще длинная карьера.

– Как часто ты вспоминаешь о своих титулах?

– Наверное, речь о чемпионате Европы и так далее. Это было очень давно. Бывает…

Надеюсь, что у меня еще будет возможность заявить о себе. Я все еще считаю, что у меня впереди долгая карьера, и я смогу вывести свои титулы на новый уровень. На самом деле я их вспоминаю только тогда, когда меня представляю на шоу. А так никогда стараюсь не выставлять напоказ, – заявила Косторная.

Также фигуристка ответила на вопрос о своих параметрах.

«Почему-то это топ-5 вопросов. Я не скрываю: рост 155 см, вес 43-44 кг. Иногда колеблется в зависимости от ситуации. Рост минус 112 – в целом это стандартная схема для спортсменов. Кто-то считает минус с 114, кто-то минус 110.

Когда я была поменьше, у меня разница была чуть побольше. Но я считаю, что сейчас у меня вполне неплохой внешний вид, который позволяет мне исполнять успешно элементы», – сказала она.