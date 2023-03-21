Алена Косторная: «Я все еще считаю, что у меня впереди долгая карьера, и я смогу вывести свои титулы на новый уровень»

Теги сборная России женское катание Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная считает, что у нее впереди еще длинная карьера. 

– Как часто ты вспоминаешь о своих титулах?

– Наверное, речь о чемпионате Европы и так далее. Это было очень давно. Бывает…

Надеюсь, что у меня еще будет возможность заявить о себе. Я все еще считаю, что у меня впереди долгая карьера, и я смогу вывести свои титулы на новый уровень. На самом деле я их вспоминаю только тогда, когда меня представляю на шоу. А так никогда стараюсь не выставлять напоказ, – заявила Косторная. 

Также фигуристка ответила на вопрос о своих параметрах. 

«Почему-то это топ-5 вопросов. Я не скрываю: рост 155 см, вес 43-44 кг. Иногда колеблется в зависимости от ситуации. Рост минус 112 – в целом это стандартная схема для спортсменов. Кто-то считает минус с 114, кто-то минус 110.

Когда я была поменьше, у меня разница была чуть побольше. Но я считаю, что сейчас у меня вполне неплохой внешний вид, который позволяет мне исполнять успешно элементы», – сказала она. 

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14 комментариев

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Асенька Юсупова
Ответ Прекрасная фурия
Алена Савченко в 30+ выиграла Олимпиаду. У Аленки Косторной все впереди.
У Савченко характер другой от слова совсем.
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Асенька Юсупова
Аленка самая талантливая в своем поколении. И самая беспокойная)
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Прекрасная фурия
Алена Савченко в 30+ выиграла Олимпиаду. У Аленки Косторной все впереди.
+8
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Пользователь Гугла
Ответ Whiskey cat
Алене только и остается, что вспоминать. Но победа была достойной, триумф!
триумфальной была на гран при, на че с падением
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Мисс Вера
Удачи, Алёна!
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Оксана Иванова
Ответ Галина Александрова
В каком разряде впереди долгая карьера и вывод своих титулов на новый уровень, Алёна?
Вероятно в мужской одиночке
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First Second
Ответ Defender64
Самообман. Дискредитировала себя в качестве фигуристки и карьеру спустила в унитаз. Теперь будет парным заниматься в качестве хобби. Какая же это карьера?! С таким отношением невозможно представить, чтобы она всерьёз работала. Но даже если это было бы так - и 3-4 лет вряд ли было бы достаточно для того, чтобы начать на ГС ездить. У нас конкуренция запредельная. Позорится только своими заявлениями. Уже привычно стало, что слова её ничего не значат. Перешла, потому что амбиций уже нет никаких. Больше не спортсменка.
Больше не фанат, позоришься только своими заявлениями. Видео посмотри, такому как ты там подробно объяснили причины перехода в парное катание.
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Defender64
Самообман.
Дискредитировала себя в качестве фигуристки и карьеру спустила в унитаз.
Теперь будет парным заниматься в качестве хобби. Какая же это карьера?! С таким отношением невозможно представить, чтобы она всерьёз работала. Но даже если это было бы так - и 3-4 лет вряд ли было бы достаточно для того, чтобы начать на ГС ездить. У нас конкуренция запредельная.
Позорится только своими заявлениями. Уже привычно стало, что слова её ничего не значат.
Перешла, потому что амбиций уже нет никаких.
Больше не спортсменка.
+10
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Whiskey cat
Алене только и остается, что вспоминать. Но победа была достойной, триумф!
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Brokkoli
Впереди еще много разных видов спорта в которых можно себя пробовать и пробовать
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Delirium
Ответ Галина Александрова
В каком разряде впереди долгая карьера и вывод своих титулов на новый уровень, Алёна?
Очевидно, что парное. Получится или нет, посмотрим, но до следующего сезона времени полно.
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Беглый*
Докажи на деле и у вашей пары будет миллион фанатов
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Галина Александрова
В каком разряде впереди долгая карьера и вывод своих титулов на новый уровень, Алёна?
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Delirium
Спасла страну от Костохирурга!
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