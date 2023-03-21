Мэдисон Чок: «Перед чемпионатом мира немного изменили ритм-танец. Мы в хорошей форме, готовы бороться»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию танцы на льду сборная США Эван Бейтс Мэдисон Чок Фигурное катание

Фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс рассказали о подготовке к чемпионату мира-2023.

Слова трехкратных призеров чемпионатов мира в танцах на льду приводит корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

Чок: Мы обожаем выступать в Японии, тут всегда все проходит на высшем уровне – лед подготовлен великолепно, даже на утренних тренировках – а сегодня мы катались в 7 утра – так много зрителей. Многие с плакатами, флагами – и очень много аплодируют всем фигуристам.

Бейтс: в Японии просто лучшая публика – зрители разбираются в фигурном катании, так уважительно относятся ко всем фигуристам, выступать тут – чистое удовольствие.

Чок: Перед чемпионатом мира мы немного изменили ритм-танец, вообще занимались им чуть больше, чем произвольным – потому что по сезону на него немного не хватало времени, все силы уходили на переделку произвольной программы. Мы в хорошей форме, готовы бороться.

Бейтс: Сезон у нас пока получился и непростым, и захватывающим. С произвольным танцем не сразу все сложилось, но мы с самого начала видели в нем большой потенциал и верили, что сможем донести его до зрителя так, чтоб они тоже в него поверили. И мне кажется, последние старты показали, что танец удался.

Чок: Да, поначалу нам несколько раз говорили, что, может быть, стоить изменить произвольную программу. Мы обсудили это с Эваном, с тренерами – и поняли, что мы точно чувствуем особую связь с этим танцем. И мы можем это показать.

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2 комментария

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Бичуния
Разрываюсь между Пайпер и Мэдисон ... (только что , оставила отзыв на ветке канадцев).
Чок хороша!!! ПП этого года изначально лично у меня вызвал неприятие. И да, американцы проигрывали в этом сезоне канадским дуэтам.
Но! Уже другая песня на ЧКК. Чок, которая хороша априори , поразила пластикой, изяществом в новой версии произвольной постановки. И впечатление, что она еще не все сказала.
Дуэт на взлете (не смотря на возраст). Что пожелать? Приятного полета и успешного приземления! Счастливого льда!
+1
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Competition Score
Желаю победы красотке Мэдисон и ее партнеру.
+5
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+5
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