Алена Косторная: «Раньше меня учили сильно не выделяться. Когда стала постарше, поняла, что любой пиар, ажиотаж вокруг тебя неплох»

рассказала, как относится к публичности.

– Вас часто называют самой неординарной фигуристкой России. Как относитесь к этому?

– Мне нравится, потому что когда-то моей целью действительно было отличаться от всех. И у меня это получается. Конечно, иногда истории вокруг меня раздуты. Я публичный человек, поэтому все мои действия, в том числе и ошибки, придаются большой огласке. А порой, если разобраться, ничего особенного не делаю. Это как скандалы вокруг Ольги Бузовой: ну поругался человек с кем-нибудь, какая разница? Но она известная, поэтому все обсуждают.

При этом я точно люблю быть первой, и мне приятно, что за мной повторяют. Это касается и перемен во внешности, и спорта. Например, на соревнования я наносила блестки на лицо. Естественно, до меня это делали на каких-нибудь концертах, но в фигурном катании — нет. Или недавно была ситуация в шоу. Я летала на петле: разгоняешься, тебя поднимают и спускают, и надо сделать пару акробатических элементов. Через какое-то время это уже пробовали другие спортсмены. Как говорит моя знакомая, плохие идеи не воруют.

– Стремление создать несколько дерзкий образ — это то, что было у вас всегда, с детства?

– Нет, пришло с возрастом. Раньше меня учили сильно не выделяться. А если и выделяться, то только чем-то хорошим, совсем хорошим. А когда стала постарше, поняла, что любой пиар, ажиотаж вокруг тебя неплох. Просто если повод хороший, приятно вдвойне.

Я очень непростой человек и была тяжелым ребенком. Когда мама рассказывает что-нибудь, думаю про свое поведение: я бы за такое убила. Иногда работаю с детьми, уже два года ставлю программы. Понимаю: такого ребенка, как я в детстве, не смогла бы терпеть. Постоянно были какие-то проблемы, могла куда-то побежать и забыть, что нужно было сделать, подставить много человек. Как вообще тренеры соглашались со мной работать? Как Елена Вячеславовна Жгун вела меня с 7 до практически 13 лет? И мы же еще умудрились добиться успеха. И сейчас мы в хороших отношениях, по любому вопросу могу к ней обратиться.

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– Есть ли какие-то моменты, в которых достичь чего-то помешала нехватка выдержки?

– Нет, каких-то глобальных упущений именно из-за характера не было. Возможно, на каких-то отдельных тренировках могла бы добиться большего, если бы не начала рыдать и истерить, когда что-то пошло не так. Но это единичные случаи, которые по большому счету не влияли на мои результаты.

Единственное, о чем жалею, — Олимпиада. Но на нее я не попала из-за перелома руки. Ну и чемпионат мира жалко. Но тогда был карантин, снова не по моей вине, – сказала Косторная.