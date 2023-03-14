Алена Косторная: «Раньше меня учили сильно не выделяться. Когда стала постарше, поняла, что любой пиар, ажиотаж вокруг тебя неплох»

Теги сборная России женское катание Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная рассказала, как относится к публичности. 

– Вас часто называют самой неординарной фигуристкой России. Как относитесь к этому?

– Мне нравится, потому что когда-то моей целью действительно было отличаться от всех. И у меня это получается. Конечно, иногда истории вокруг меня раздуты. Я публичный человек, поэтому все мои действия, в том числе и ошибки, придаются большой огласке. А порой, если разобраться, ничего особенного не делаю. Это как скандалы вокруг Ольги Бузовой: ну поругался человек с кем-нибудь, какая разница? Но она известная, поэтому все обсуждают.

При этом я точно люблю быть первой, и мне приятно, что за мной повторяют. Это касается и перемен во внешности, и спорта. Например, на соревнования я наносила блестки на лицо. Естественно, до меня это делали на каких-нибудь концертах, но в фигурном катании — нет. Или недавно была ситуация в шоу. Я летала на петле: разгоняешься, тебя поднимают и спускают, и надо сделать пару акробатических элементов. Через какое-то время это уже пробовали другие спортсмены. Как говорит моя знакомая, плохие идеи не воруют.

– Стремление создать несколько дерзкий образ — это то, что было у вас всегда, с детства?

– Нет, пришло с возрастом. Раньше меня учили сильно не выделяться. А если и выделяться, то только чем-то хорошим, совсем хорошим. А когда стала постарше, поняла, что любой пиар, ажиотаж вокруг тебя неплох. Просто если повод хороший, приятно вдвойне.

Я очень непростой человек и была тяжелым ребенком. Когда мама рассказывает что-нибудь, думаю про свое поведение: я бы за такое убила. Иногда работаю с детьми, уже два года ставлю программы. Понимаю: такого ребенка, как я в детстве, не смогла бы терпеть. Постоянно были какие-то проблемы, могла куда-то побежать и забыть, что нужно было сделать, подставить много человек. Как вообще тренеры соглашались со мной работать? Как Елена Вячеславовна Жгун вела меня с 7 до практически 13 лет? И мы же еще умудрились добиться успеха. И сейчас мы в хороших отношениях, по любому вопросу могу к ней обратиться.

<...>

– Есть ли какие-то моменты, в которых достичь чего-то помешала нехватка выдержки?

– Нет, каких-то глобальных упущений именно из-за характера не было. Возможно, на каких-то отдельных тренировках могла бы добиться большего, если бы не начала рыдать и истерить, когда что-то пошло не так. Но это единичные случаи, которые по большому счету не влияли на мои результаты. 

Единственное, о чем жалею, — Олимпиада. Но на нее я не попала из-за перелома руки. Ну и чемпионат мира жалко. Но тогда был карантин, снова не по моей вине, – сказала Косторная. 

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31 комментарий

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askarik1992
У косторки расстроение личности загубила такой талант
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Залина Малина
А где вырезка со словами про тренера?
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Виктор Дмитриев
ладно, не стоит очень уж ругать Алёну. Она хороша именно такая, какая есть.
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armmaster
Ответ Artemon1302
То есть Алёна думает, что ОИ не попала только из-за перелома руки?)
Она имела в виду наверняка, что не смогла в отборе поучаствовать
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Алеся Ткаченко
Ответ margosha58
Боже, Алена! Задолго до тебя стилисты Шисейдо клеили стразы Алине возле глаз на прокат Клеопатры. И тут ты не первая. И задолго до тебя новисы Когановская и Ангелопол летали на лонже в Спящей красавице. Упс!
Липницкая и Слуцкая тоже в шоу летали
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lyubov61
Да уж.
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Залина Малина
Интервью Алены - как всегда очень смешно читать. Разбирать можно каждое предложение)
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buturlinomo
По моему степень своей публичности Алена несколько переоценивает
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lepestok
какая глупая Аленка))) когда же она повзрослеет?))
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margosha58
Боже, Алена! Задолго до тебя стилисты Шисейдо клеили стразы Алине возле глаз на прокат Клеопатры. И тут ты не первая.
И задолго до тебя новисы Когановская и Ангелопол летали на лонже в Спящей красавице. Упс!
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oldparakhod
Сама придумаю, сама в это поверю и расскажу всем.)
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Оле-Лукойе
Ответ АннаФ
С актом того как на России прокаталась Щербакова тогда, будь Алена в хорошей форме, а она её возвращала, это видно было, с двумя 3а она бы опередила Аню! Аня тогда плоховато отказалась. Чудо, что стала 3ей. Потому что та же Алелия сделала в пп два 4р! Она должна была быть выше!
А теперь вспоминает, какие были у Алены 3А в том сезоне
+3
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Kristine Kristine
Ответ Artemon1302
То есть Алёна думает, что ОИ не попала только из-за перелома руки?)
Похоже на самообман. Ей наверно так легче.
+2
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Syndycate
Ответ Artemon1302
То есть Алёна думает, что ОИ не попала только из-за перелома руки?)
Смешно конечно, она даже Лизе проигрывала в том сезоне оба раза)
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N-fox
Алена два года ставит программы? Это что-то новенькое.
+5
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Ёжик_в_тумане
После итервью Косторной, все чаще меня посещает мысль, что Тутберидзе точно святая, это сколько же у нее терпения, и ведь это ни один спортсмен такой, а ещё и родители....
+40
-4
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Sat397
Вы с Аленкой не шутите, два года она ставит уже программы))
+10
-1
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АннаФ
Ответ Artemon1302
То есть Алёна думает, что ОИ не попала только из-за перелома руки?)
С актом того как на России прокаталась Щербакова тогда, будь Алена в хорошей форме, а она её возвращала, это видно было, с двумя 3а она бы опередила Аню! Аня тогда плоховато отказалась. Чудо, что стала 3ей. Потому что та же Алелия сделала в пп два 4р! Она должна была быть выше!
+10
-9
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Agura
Или недавно была ситуация в шоу. Я летала на петле: разгоняешься, тебя поднимают и спускают, и надо сделать пару акробатических элементов. Через какое-то время это уже пробовали другие спортсмены. Как говорит моя знакомая, плохие идеи не воруют.

В чей огород камешек? Неужели намечается длительное противостояние шоу- фигуристок и их продюсеров?
+7
0
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ЮИ
Говорит, что саму себя не смогла бы терпеть, но при этом "твори любую дичь, лишь бы на слуху"... К сожалению, рефлексия отсутствует.
+15
0
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Ёжик_в_тумане
"Любой пиар хорошо, кроме некролога"- главная заповедь шоу биза. Догадываюсь кто вложил ей эти свободолюбивые мысли в голову😏.
+13
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Artemon1302
А вообще, ориентиры понятны - твори любую дичь, главное шумиху создать.
+15
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АНтошка
Ответ Artemon1302
То есть Алёна думает, что ОИ не попала только из-за перелома руки?)
вот и я задумалась))
+4
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Лека-Лека
Плохо Алену теперь учат.
Прямо в стиле Рудковских.
Черный пиар - негатив, который по жизни потянется.
+8
-2
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Алеся Ткаченко
На один ЧМ Косторная не попала из-за карантина,на другой потому что не отобралась.
+8
0
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