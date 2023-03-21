Ягудин об идее своего номера: «Это вечный бег по жизни, когда мы учимся, познаем, впитываем, спотыкаемся, но бежим. И лучик надежды не дает нам остановиться»

рассказал о концепции номера, с которым он выиграл турнир шоу-программ.

«Самое сложное в постановке – это придумать, от чего отталкиваться, потому что даже в спорте, когда ставились соревновательные программы, хотя в них в меньшей степени, но все равно была важна история: кто, что, зачем, для чего и куда это все идет. Поэтому нам было важно найти такой «фундамент».

Сначала Илья Авербух предложил сделать номер на музыку из фильма «Эйфория», я в принципе согласился. Но, подумав, решили, что там очень мощный быстрый темп, и его не выдержать.

Начали просматривать выступления известных фигуристов – , Скотта Хэмилтона, других. Естественно, многие, кроме молодежи, до сих пор помнят замечательный показательный Браунинга «Клоун», а я как раз хотел в своем номере уйти в юмор.

Надо было искать подходящую музыку. И мы попробовали Шопена в джазовой обработке. В тот момент с образом в принципе определились, хотя вариантов было много, и уборщик, и вечно недовольный паренек, обделенный по жизни, что-то в таком ключе.

Начали ставить, ставили, ставили, поставили полторы минуты номера и уперлись, поняли: а все, развития нет. Для меня это было шоком, потому что я хотел не просто откататься, а чтобы это было хорошо. Илья говорит: «Поехали домой, на сегодня хватит. Давайте дальше музыку искать». Представляешь, остается несколько дней до старта, а мы понимаем, что все не то, в никуда...

Но первоначальная идея осталась, стали подбирать композицию, приближенную к сюжету. И в раздевалке зашел разговор о Ne Me Quitte Pas в исполнении Жака Бреля. Я сразу написал, спросил, брали ее или нет. Эта композиция была в тему, потому что в музыке тоже характер заложен, и когда нет контакта с сюжетом и исполнением, то тут либо музыка тебя вытягивает, либо тебе приходится ее вытягивать.

Если помнишь, что под Ne Me Quitte Pas был показательный номер у . И мы подумали, что раз судьями будут люди не из мира фигурного катания, то надо сделать что-то из этой серии. Как говорится: раз берешь реквизит, то реквизит должен работать.

Отказались от клоуна, остановились на образе наивного парнишки или мужичка, доброго, но у которого не все складывается по жизни. И как-то сразу родилась идея с лучом. Будто это частица света, который он случайно замечает на асфальте. Начинает играть с этим отражением и пропитывается светом и энергией.

И все, что тормозило этого застенчивого робкого, придурковатого на вид офисного работника, исчезает – рушатся внутренние барьеры, которые тормозили его по жизни. Он будто оживает, становится другим. Визуализирует прекрасную девушку, с которой танцует, провожает ее, идет дальше, перескакивая через лужицы... Он счастлив, он поймал свою волну, он на подъеме...

Но в какой-то момент все разлетается, он теряет энергию, но в итоге номер заканчивается тем, что все мы чего-то ищем – любовь, доброту, счастье... И это вечный бег по жизни, когда мы учимся, познаем, впитываем... Мы бежим, спотыкаемся, но бежим. И этот лучик надежды не дает нам остановиться...

Кстати, помимо самой программы отработать световое решение номера было довольно сложно. Мы очень долго репетировали, добиваясь нужного эффекта, но мне было важно, чтобы программа заиграла», – сказал олимпийский чемпион.

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