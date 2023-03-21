Ягудин об идее своего номера: «Это вечный бег по жизни, когда мы учимся, познаем, впитываем, спотыкаемся, но бежим. И лучик надежды не дает нам остановиться»

Теги Стефан Ламбьель Алексей Ягудин Илья Авербух мужское катание Курт Браунинг Скотт Хэмилтон Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Алексей Ягудин рассказал о концепции номера, с которым он выиграл турнир шоу-программ.

«Самое сложное в постановке – это придумать, от чего отталкиваться, потому что даже в спорте, когда ставились соревновательные программы, хотя в них в меньшей степени, но все равно была важна история: кто, что, зачем, для чего и куда это все идет. Поэтому нам было важно найти такой «фундамент».

Сначала Илья Авербух предложил сделать номер на музыку из фильма «Эйфория», я в принципе согласился. Но, подумав, решили, что там очень мощный быстрый темп, и его не выдержать.

Начали просматривать выступления известных фигуристов – Курта Браунинга, Скотта Хэмилтона, других. Естественно, многие, кроме молодежи, до сих пор помнят замечательный показательный Браунинга «Клоун», а я как раз хотел в своем номере уйти в юмор.

Надо было искать подходящую музыку. И мы попробовали Шопена в джазовой обработке. В тот момент с образом в принципе определились, хотя вариантов было много, и уборщик, и вечно недовольный паренек, обделенный по жизни, что-то в таком ключе.

Начали ставить, ставили, ставили, поставили полторы минуты номера и уперлись, поняли: а все, развития нет. Для меня это было шоком, потому что я хотел не просто откататься, а чтобы это было хорошо. Илья говорит: «Поехали домой, на сегодня хватит. Давайте дальше музыку искать». Представляешь, остается несколько дней до старта, а мы понимаем, что все не то, в никуда...

Но первоначальная идея осталась, стали подбирать композицию, приближенную к сюжету. И в раздевалке зашел разговор о Ne Me Quitte Pas в исполнении Жака Бреля. Я сразу написал, спросил, брали ее или нет. Эта композиция была в тему, потому что в музыке тоже характер заложен, и когда нет контакта с сюжетом и исполнением, то тут либо музыка тебя вытягивает, либо тебе приходится ее вытягивать.

Если помнишь, что под Ne Me Quitte Pas был показательный номер у Стефана Ламбьеля. И мы подумали, что раз судьями будут люди не из мира фигурного катания, то надо сделать что-то из этой серии. Как говорится: раз берешь реквизит, то реквизит должен работать.

Отказались от клоуна, остановились на образе наивного парнишки или мужичка, доброго, но у которого не все складывается по жизни. И как-то сразу родилась идея с лучом. Будто это частица света, который он случайно замечает на асфальте. Начинает играть с этим отражением и пропитывается светом и энергией.

И все, что тормозило этого застенчивого робкого, придурковатого на вид офисного работника, исчезает – рушатся внутренние барьеры, которые тормозили его по жизни. Он будто оживает, становится другим. Визуализирует прекрасную девушку, с которой танцует, провожает ее, идет дальше, перескакивая через лужицы... Он счастлив, он поймал свою волну, он на подъеме...

Но в какой-то момент все разлетается, он теряет энергию, но в итоге номер заканчивается тем, что все мы чего-то ищем – любовь, доброту, счастье... И это вечный бег по жизни, когда мы учимся, познаем, впитываем... Мы бежим, спотыкаемся, но бежим. И этот лучик надежды не дает нам остановиться...

Кстати, помимо самой программы отработать световое решение номера было довольно сложно. Мы очень долго репетировали, добиваясь нужного эффекта, но мне было важно, чтобы программа заиграла», – сказал олимпийский чемпион.

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17 комментариев

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Mad_Skates
Номер классный. Но я тоже сначала чуть недопоняла образ. Когда Ягудин только вышел, мне он напомнил Карлсона)
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Маргарита В Сафронова
Ответ deli_skate
Правда, это было очень сильно. Я не ожидала даже, хотя Ягудина люблю.
Особенно этот его порыв с тройным тулупом!
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Elenavasilevna
и " бег по жизни" и " спотыкаемся, но бежим" всё это читалось в номере. Тут всё сошлось : и идея и номер классный и артистизм Ягудина. Смотреть было интересно, эмоций куча и задуматься есть над чем.
+6
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люблю тутберят
Ждала больше всех выступления Ягудина,и Лёша оправдал ожидания!
Пересмотрела раз десять уже уже💖
До слез.Спасибо 💖💖💖
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sabina_katarina
Сдал Лёха все пароли и явки.) Браунинг там сразу читался, как и Попов с лучом. Музыка от Ламбьеля, хотя под эту песню что-то похожее по замыслу на ягудинскую прогу Ставицкий катал. https://www.youtube.com/watch?v=nWAjQou2zfU&ab_channel=%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%A2%D0%92
В общем, с миру по нитке, но получилось здорово. 😎
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Natalia Bagaeva
Здесь уже упоминали номер Олега Попова, по которому тот получил своё прозвище. Лично мне показалось ,что именно отсюда взята идея номера. Правда,и в остальном всё было вторично-клоуна с шариком он уже катал, даже знаменитая дорожка из Зимы номер не спасла. Я честно, не понимаю,что в номере зацепило -всё это у Леши уже было-как в Сансаре.
Конечно, если считать это бенефисом перед выходом на пенсию, то тогда норм. ИМХО
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АНтошка
Браво,Алексей!
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Sportsfan
Ответ Elena Polkina
Хорошие программы никогда не требуют пояснения о чем они.
А она и не требует. Мне было все понятно без объяснений. Это не означает, что теперь нельзя о своей программе говорить вслух, а то вдруг еще Елену Полкину оскорбишь.
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expertmer2020
У Олега Попова есть номер с солнечным зайчиком - классный.
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Огюст
Алесей не просто для выступления " схватил " первое, что попалось под руку ,а чувствуется ,что вложил в постановку номера и музыку большой выбор и номер получился у него с большим жизненным подтекстом -молодец !
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deli_skate
Ответ Маргарита В Сафронова
Номер вызывает сильный эмоциональный отклик. Понимаешь, что свет может в любой момент исчезнуть, и, чтобы этого не произошло, надо двигаться . действовать, не упустить самого важного в жизни, надо стремиться к свету. Лёша сделал это с такой детской верой в возможность счастья, словно опять Зиму на ОИ откатал.
Правда, это было очень сильно. Я не ожидала даже, хотя Ягудина люблю.
+6
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Додик Аксель
Лично меня Алексей удивил в своём номере проявленным актёрским мастерством.
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Elena Polkina
Хорошие программы никогда не требуют пояснения о чем они.
+3
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Маргарита В Сафронова
Номер вызывает сильный эмоциональный отклик. Понимаешь, что свет может в любой момент исчезнуть, и, чтобы этого не произошло, надо двигаться . действовать, не упустить самого важного в жизни, надо стремиться к свету. Лёша сделал это с такой детской верой в возможность счастья, словно опять Зиму на ОИ откатал.
+23
-3
+20
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Анна Беляева
Номер просто классный вышел. Я почти прослезилась. Он взрослый и красивый. Вообще"старички" были весьма хороши. Ни про кого не скажешь, что не оправдали ожиданий.
+18
-3
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Molly
Вот об этом было бы интересно послушать в конце выступления. Лично я не совсем поняла номер, хотя актерски было сыграно очень эмоционально.
+3
-4
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плюшевая Ракета
Лучик надежды - свет в конце туннеля?
+2
-5
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