Ирина Роднина: «Буду следить за чемпионатом мира. Он определяет сегодняшних лидеров, дает заявки на будущие сезоны – это интересно»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Ирина Роднина Фигурное катание

Ирина Роднина объяснила, почему будет следить за ЧМ без российских фигуристов.

Российские фигуристы с марта 2022 года отстранены от соревнований под эгидой ISU. 

«Не уверена, что буду смотреть, но за результатами следить буду. Чемпионат мира есть чемпионат мира.

Он определяет сегодняшних лидеров, дает заявки на будущие сезоны и соревнования. Это всегда очень интересно.

Обидно, что наших нет. Российские спортсмены всегда самые яркие претенденты на высокие места не только в плане оценок, но и в плане катания», — сказала Роднина.

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию-2023 в Сайтаме

7 комментариев

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Оз
Ответ oleg
Лидеры ФК, все в России. Но гражданки США, этого не понять.
Вообще-то нет. В танцах и у мужчин лидеры как раз будут на ЧМ.
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Тайга86
Ничесе, что твориться-то) Как ни спросят ее - ничего не смотрит, никого не знает, ей это не интересно. А тут аж целый ЧМ!) Даже не очень-то помню столько энтузиазма по поводу нашего прошедшего сезона.
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oleg
Лидеры ФК, все в России. Но гражданки США, этого не понять.
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Девушка Безимени
с ума сошла?
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Александр Шульгин
Роднина стала следить за фигурным катание, когда наши там выступали не следила и сама об этом говорила.
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Сережа-молодец!
Роднина все не может определится следит она за ФК или нет
лишь бы не следить за девушками ТШТ))
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Сережа-молодец!
Роднина все не может определится следит она за ФК или нет
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