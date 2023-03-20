Ирина Роднина: «Буду следить за чемпионатом мира. Он определяет сегодняшних лидеров, дает заявки на будущие сезоны – это интересно»

Ирина Роднина объяснила, почему будет следить за ЧМ без российских фигуристов.

Российские фигуристы с марта 2022 года отстранены от соревнований под эгидой ISU.

«Не уверена, что буду смотреть, но за результатами следить буду. Чемпионат мира есть чемпионат мира.

Он определяет сегодняшних лидеров, дает заявки на будущие сезоны и соревнования. Это всегда очень интересно.

Обидно, что наших нет. Российские спортсмены всегда самые яркие претенденты на высокие места не только в плане оценок, но и в плане катания», — сказала Роднина.

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию-2023 в Сайтаме