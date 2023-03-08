Илья Авербух: «На данный момент есть небольшие улучшения в состоянии Романа Костомарова. Молимся и верим, что он поправится»

рассказал о состоянии госпитализированного .

«На данный момент есть небольшие улучшения в состоянии Романа Костомарова. Мы держим кулаки, молимся и верим, что Рома поправится.

Хочется сказать отдельные слова в адрес (жены Костомарова) и мамы Ромы. Сегодня женский праздник, а на их плечи легло очень много испытаний. То, как они держатся, поддерживают Рому, достойно уважения.

Я лично их поздравил, но в их лице хочется поздравить всех женщин и сказать спасибо за все, что вы делаете», – сказал Авербух.

Он отметил, что гастрольный тур его ледового шоу проходит в поддержку Костомарова.

Мы давно готовили этот тур. Сейчас происходит эта трагедия, в которой Рома сражается и сражается вся его семья. Мы поддерживаем их в этом сражении с недугом. Эта ситуация не могла не отразиться на нас. Очень сложно, но только поддерживая друг друга, мы проходим этот непростой этап нашей жизни. Поэтому гастрольный тур проходит в поддержку Романа.

Хочу подчеркнуть, что это не сбор средств, не финансовая поддержка, не организация фонда или предложение людям нести деньги. Это наша семейная ледовая история. Мы будем сами сражаться, бороться и побеждать. Я говорю только о моральной поддержке, которая ничуть не меньше, чем материальная.

В каждом городе, где мы выступаем, устанавливаются боксы для писем, в которых зрители могут написать слова поддержки. Сейчас появилось много писем, в том числе от бойцов СВО, которые сталкиваются с похожими проблемами. Мы бережно берем все письма и передаем Оксане Домниной.

Это очень важно для семьи Ромы и для него самого. Читая эти строки, семья видит, как вся страна переживает за их отца. Это поможет Роме пройти страшное испытание», – цитирует Авербуха «Р-Спорт.»