Илья Авербух: «На данный момент есть небольшие улучшения в состоянии Романа Костомарова. Молимся и верим, что он поправится»

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров Илья Авербух сборная России происшествия Р-Спорт ледовые шоу Фигурное катание

Илья Авербух рассказал о состоянии госпитализированного Романа Костомарова

«На данный момент есть небольшие улучшения в состоянии Романа Костомарова. Мы держим кулаки, молимся и верим, что Рома поправится.

Хочется сказать отдельные слова в адрес (жены Костомарова) Оксаны Домниной и мамы Ромы. Сегодня женский праздник, а на их плечи легло очень много испытаний. То, как они держатся, поддерживают Рому, достойно уважения.

Я лично их поздравил, но в их лице хочется поздравить всех женщин и сказать спасибо за все, что вы делаете», – сказал Авербух.

Он отметил, что гастрольный тур его ледового шоу проходит в поддержку Костомарова. 

Мы давно готовили этот тур. Сейчас происходит эта трагедия, в которой Рома сражается и сражается вся его семья. Мы поддерживаем их в этом сражении с недугом. Эта ситуация не могла не отразиться на нас. Очень сложно, но только поддерживая друг друга, мы проходим этот непростой этап нашей жизни. Поэтому гастрольный тур проходит в поддержку Романа.

Хочу подчеркнуть, что это не сбор средств, не финансовая поддержка, не организация фонда или предложение людям нести деньги. Это наша семейная ледовая история. Мы будем сами сражаться, бороться и побеждать. Я говорю только о моральной поддержке, которая ничуть не меньше, чем материальная.

В каждом городе, где мы выступаем, устанавливаются боксы для писем, в которых зрители могут написать слова поддержки. Сейчас появилось много писем, в том числе от бойцов СВО, которые сталкиваются с похожими проблемами. Мы бережно берем все письма и передаем Оксане Домниной.

Это очень важно для семьи Ромы и для него самого. Читая эти строки, семья видит, как вся страна переживает за их отца. Это поможет Роме пройти страшное испытание», – цитирует Авербуха «Р-Спорт.»

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9 комментариев

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Виктор Ш.
Ответ verdad
Роману уже ничего не поможет, тем более эти дурацкие письма Авер мерзко пиарится на беде других людей
Чего за чушь? Люди живут с разными увечьями, важно, чтобы скорее в себя пришел
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Крис Лобков
Роман Самоваров.
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-1
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Крис Лобков
Ответ Евгений Кириенко
Будет жить!!!!🙏
Жить будет плохо, но не долго.
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Toba Door
Ответ verdad
Роману уже ничего не поможет, тем более эти дурацкие письма Авер мерзко пиарится на беде других людей
Он жадный изя
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Olga.t
Авербух не понимает, что именно от него это выглядит неуместно??
Ненужный пафос, письма (вряд ли Оксана читает), бесконечное упоминание своих шоу...
Возможно я ошибаюсь, но выглядит это как собственный пиар на чужой беде.
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Мистер Блин
все верим!
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Владимир Петров
Здоровья 🙏А Авербух для меня джентльмен. Хотя считаю ф/к распиаренно .Девочки до 18 одни чемпионаты,после другие...Тоже гимнастика, и т.д.Они открывают рот на футбол. РПЛ👎,но до 18 лет в футболе ГЕНИИ играют. А ф/к каждый год новая 14я звезда. БРЕД.
+1
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verdad
Роману уже ничего не поможет, тем более эти дурацкие письма
Авер мерзко пиарится на беде других людей
+3
-4
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Евгений Кириенко
Будет жить!!!!🙏
+3
-1
+2
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