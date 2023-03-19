Туктамышева о турнире шоу-программ: «Было непривычно и волнительно выступать, так как понимаешь, что это соревнования, и на бессознательном начинаешь чуть переживать»

Теги Илья Авербух сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Елена Масленникова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от участия в турнире шоу-программ.

«Итак, закончился турнир по шоу-программам. Честно, было непривычно и волнительно выступать, так как вроде бы понимаешь, что это все-таки соревнования, и где-то на бессознательном уже начинаешь чуть переживать, а вроде и шоу, где обычно волнения почти нет, присутствует только воодушевление и радость.

У меня был номер со станком, и я изначально переживала, что с ним (или со мной😁) что-то случится, но пара успешных репетиций отмели мои сомнения, но все равно...

Но когда вышла на лед и заиграла музыка, позволила себе полностью отдаться ей и по-настоящему насладиться моментом. Я очень полюбила эту программу и рада, что многим другим она тоже понравилась. Спасибо большое Илье Авербуху, Елене Масленниковой и Жене Присяжному за такую программу! Одна радость работать с вами.

P.S. Надеюсь, вы еще ее где-нибудь увидите», – написала фигуристка.

Елизавета Туктамышева показала шоу-номер с балетным станком под песню La Сumparsita

Возможно, шоу-турнир – будущее нашей фигурки: без него Медведева, Загитова и Ягудин не вернулись бы на лед

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3 комментария

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Agura
Извините, но нет...
Номер Туктамышевой, что угодно, но только не танго.
0
-2
-2
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Маргарита В Сафронова
Лиза была шикарная.
+2
0
+2
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Екатерина Ивановская
Какие это могут быть соревнования, если оценки не соответствовали действительности?
+2
0
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