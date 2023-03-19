Туктамышева о турнире шоу-программ: «Было непривычно и волнительно выступать, так как понимаешь, что это соревнования, и на бессознательном начинаешь чуть переживать»
Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от участия в турнире шоу-программ.
«Итак, закончился турнир по шоу-программам. Честно, было непривычно и волнительно выступать, так как вроде бы понимаешь, что это все-таки соревнования, и где-то на бессознательном уже начинаешь чуть переживать, а вроде и шоу, где обычно волнения почти нет, присутствует только воодушевление и радость.
У меня был номер со станком, и я изначально переживала, что с ним (или со мной😁) что-то случится, но пара успешных репетиций отмели мои сомнения, но все равно...
Но когда вышла на лед и заиграла музыка, позволила себе полностью отдаться ей и по-настоящему насладиться моментом. Я очень полюбила эту программу и рада, что многим другим она тоже понравилась. Спасибо большое Илье Авербуху, Елене Масленниковой и Жене Присяжному за такую программу! Одна радость работать с вами.
P.S. Надеюсь, вы еще ее где-нибудь увидите», – написала фигуристка.
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