Авербух о турнире по шоу-программам: «У Медведевой было потрясающее выступление, не до конца оцененное судьями»
Илья Авербух заявил, что номер Евгении Медведевой на турнире шоу-программ недооценили.
«Я поставил пять номеров, четыре из них получили специальные призы, а пятый выиграл. Я рад этому большому сотрудничеству с Елизаветой Туктамышевой, Михаилом Колядой, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин получили высокие оценки, показали хорошие результаты.
У Жени Медведевой было потрясающее выступление, не до конца оцененное судьями, но за прием зала хочется отдельно поблагодарить всех поклонников Жени и всех, кто был на шоу. Мы работали вместе с Еленой Маслениковой над всеми пятью номерами, хочу отдельно ее за это поблагодарить», – сказал хореограф.
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Всё равно, первый блин получился Не комом, уже хорошо!
Хотя даже после шоу, непонятно как и что оценивалось.
Может быть за следующий год, до следующего «Русского вызова» кто нибудь, что нибудь поймёт.✌️
Отдельно отмечу номер Софьи Акатьевой как самый красивый Шоу-Номер, что я когда либо видел😍❤️🌹👏
Ну и вишенка на торте в том, что вся идея - чистейший плагиат ПП Валиевой