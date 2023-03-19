Авербух о турнире по шоу-программам: «У Медведевой было потрясающее выступление, не до конца оцененное судьями»

Теги Илья Авербух женское катание Евгения Медведева Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Илья Авербух заявил, что номер Евгении Медведевой на турнире шоу-программ недооценили.

«Я поставил пять номеров, четыре из них получили специальные призы, а пятый выиграл. Я рад этому большому сотрудничеству с Елизаветой Туктамышевой, Михаилом Колядой, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин получили высокие оценки, показали хорошие результаты.

У Жени Медведевой было потрясающее выступление, не до конца оцененное судьями, но за прием зала хочется отдельно поблагодарить всех поклонников Жени и всех, кто был на шоу. Мы работали вместе с Еленой Маслениковой над всеми пятью номерами, хочу отдельно ее за это поблагодарить», – сказал хореограф.

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11 комментариев

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Роман Волков
Я бы вообще не стал обращать внимание на оценки, никто вообще ничего не знал, что будут оценивать, как будут оценивать.
Всё равно, первый блин получился Не комом, уже хорошо!
Хотя даже после шоу, непонятно как и что оценивалось.
Может быть за следующий год, до следующего «Русского вызова» кто нибудь, что нибудь поймёт.✌️
Отдельно отмечу номер Софьи Акатьевой как самый красивый Шоу-Номер, что я когда либо видел😍❤️🌹👏
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ЮИ
Миша, Лиза, Алексей, ТМ - да, без вопросов, Илья молодец. Мишин - один из лучших в этот день! Но номер Жени явная халтура.
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АннаФ
Для Жени Авер мог поставить что то более выдающееся!
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Самая цитируемая и вообще недура
Илья, а не стыдно за такой ПРЯМОЙ копипаст с ПП Камилы этого сезона и даже со вставками из новостей? Для Ягудина идею с солнечным зайчиком у Попова стырил. 👎👎👎
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Евгений Огий
Ответ Іра Блоцкая-Вараксіна
Мне кажется не до конца оцененный какой-то другой номер...
Или даже два)
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Nataly1991
А может просто не стоило мусолить тему проигрыша на ОИ? Женя то заявляет, что проработала и пошла дальше, а то опять возвращается к теме обиженки.
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Juliajulia
Начало программы - просто испанский стыд 🙈 сколько можно мусолить эту тему, да еще совершенно неуместный повтор комментов ТАТ и Гришина, которые в тот момент, очевидно, были на нервах и в эмоциональном напряжении... не исключено, что сейчас им не особо приятно вспоминать об этом
Ну и вишенка на торте в том, что вся идея - чистейший плагиат ПП Валиевой
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Hardy
простите, но нет
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alexnew
А не Авербух ли его поставил?
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Іра Блоцкая-Вараксіна
Мне кажется не до конца оцененный какой-то другой номер...
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Екатерина Ивановская
Медведевой надо было "Аллегрию" представлять, только жаль, что она уже показана. Тот номер, который поставил Авербух ужасен, выглядел как очередной плач по олимпийскому золоту, так еще и Хрусталев пробил дно. Платье и прическа тоже не понравились
+15
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