Авербух о турнире по шоу-программам: «У Медведевой было потрясающее выступление, не до конца оцененное судьями»

заявил, что номер на турнире шоу-программ недооценили.

«Я поставил пять номеров, четыре из них получили специальные призы, а пятый выиграл. Я рад этому большому сотрудничеству с Елизаветой Туктамышевой, Михаилом Колядой, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин получили высокие оценки, показали хорошие результаты.

У Жени Медведевой было потрясающее выступление, не до конца оцененное судьями, но за прием зала хочется отдельно поблагодарить всех поклонников Жени и всех, кто был на шоу. Мы работали вместе с Еленой Маслениковой над всеми пятью номерами, хочу отдельно ее за это поблагодарить», – сказал хореограф.

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