Дмитрий Хрусталев о номере Медведевой: «Мы увидели эпизод с Олимпийских игр, когда ты не заняла то место, которое должна была занять»

Евгения Медведева выступила с показательным номером на турнире шоу-программ.

Медведева выступала под песню «Высоко» в живом исполнении певицы Mia Boyka. Номер был с отсылкой к Олимпиаде-2018, где Евгения взяла серебро.

После выступления фигуристка рассказала о своем номере ведущему Дмитрию Хрусталеву.

– Нас с Мией объединил один проект интересный на телевидении, и с тех времен мы постоянно на связи, дружим, работаем вместе. Мне кажется, номер получился очень...

– Номер очень получился! Мы поняли, что этот номер – это сиквел. Продолжение того, что было. В начале номера мы увидели эпизод с Олимпийских игр, когда ты не заняла то место, которое должна была занять.

– Сначала мы выбрали песню, потом уже появился концепт. Я сначала была немного против, но потом прониклась идеей. Все-таки это мое прошлое и в нем нет ничего печального и ужасного, это самое главное, – сказала Медведева в эфире Первого канала.

Евгения Медведева представила шоу-программу с отсылкой к Олимпиаде-2018. Она выступила под вокал певицы Mia Boyka