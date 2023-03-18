Дмитрий Хрусталев о номере Медведевой: «Мы увидели эпизод с Олимпийских игр, когда ты не заняла то место, которое должна была занять»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Евгения Медведева выступила с показательным номером на турнире шоу-программ.

Медведева выступала под песню «Высоко» в живом исполнении певицы Mia Boyka. Номер был с отсылкой к Олимпиаде-2018, где Евгения взяла серебро.

После выступления фигуристка рассказала о своем номере ведущему Дмитрию Хрусталеву.

– Нас с Мией объединил один проект интересный на телевидении, и с тех времен мы постоянно на связи, дружим, работаем вместе. Мне кажется, номер получился очень...

– Номер очень получился! Мы поняли, что этот номер – это сиквел. Продолжение того, что было. В начале номера мы увидели эпизод с Олимпийских игр, когда ты не заняла то место, которое должна была занять.

– Сначала мы выбрали песню, потом уже появился концепт. Я сначала была немного против, но потом прониклась идеей. Все-таки это мое прошлое и в нем нет ничего печального и ужасного, это самое главное, – сказала Медведева в эфире Первого канала. 

Евгения Медведева представила шоу-программу с отсылкой к Олимпиаде-2018. Она выступила под вокал певицы Mia Boyka

48 комментариев

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Белая_и_пушистая
Ну конечно заняла не то место . Бронза ее заслуженное место . Жаль Осмонд задвинули
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Irina Kistler
Ответ Mixalblch
Он хоть думает прежде, чем что-то сказать?
ему суфлируют, а он повторяет, дураки и те и он
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Malhazni
Я и раньше не считала Хрусталева умным, он сумел подтвердить, что думать, что говорит, это не его, а также показал свою бестактность по отношению к фигуристке, которая заняла (заслужено) то самое место.
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Светлана Смирнова
Хрусталев фуфуфу
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BelkinIP
Никаких "должна". Это спорт, милочка димочка.
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Jessi
Кто такой этот Хрусталёв, чтоб бросаться такими фразами ? Присосался к деньгам Первого и Тинькофф, нашёлся эксперт
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BelkinIP
А почему "должна"? Прямо должна была? Занесли что ли?
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MAKSIMKA
Что клоуну написали, то он и озвучил. А Медведеву кто только чемпионкой ОИ не называл, один Авербух на своих шоу раз 20. От слова халва, во рту слаще не станет. Хоть по правде Медведева на ОИ и на серебро не накатала, максимум бронза.
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layton
ДА НЕ БОМБИТ У МЕНЯ!!! Помянем Дмитрия)
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vika
Было некрасиво, прозвучало как-то унизительно, причем в первую очередь по отношению к Жене - мол, должна была, но не смогла. Хорошо, что она не стала углубляться в тему, молодец. А Хрусталёву жирный минус - это ФК, а не камеди вуман
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kate_ko
ОМГ! ну зачем это снова? хоть Жене хватило ума не поддакивать на глупый вопрос Хрусталева. однако, Митя не подвел: как и ожидалось, ведет привычно плохо, демонстрируя свою полную некомпетентность и неуместность на этом мероприятии
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Алеся Ткаченко
Думала хуже капюшона валиевой ничего быть не может.Оказывается может.Страдания четырехлетней давности по ОИ.И Алина выиграла честно,Хрусталев,хватит лапшу на уши людям вешать
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alexander bakulin
Ответ burefan
Комментарий удален модератором
за амикошонство и хамство отправляю в чёрный список. целая шайка загитовцев уже там сидит. добро пожаловать в компанию вам подобных.
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Arty K.
А как приятно такие фразы слышать остальным, да, Димон?
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Биатлонная зима
Женя откатала номер средненько , все же класс уже не тот
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N-fox
Ответ cacaokokoko999@gmail.com
Зачем хрусталев так сказал? Сам придумал или подсказал кто?
Да не подумав сболтнул, скорее всего.
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or.om
Вот и первый скандал турнира, который фанаты уже предсказывали тут 😀
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Orange carrot
Ответ cacaokokoko999@gmail.com
Почему клоун ведет эти соревнования?
Потому что это цирк)
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burefan
Ответ alexander bakulin
выразил мнение народа. вся страна плакала вместе с евгенией медведевой, зрители были в ужасе от "победы" малолетней попрыгушки.
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Irina037
Женю люблю,но номер неудачной и платье не идёт Жене
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vika
Ответ Noname999
О нет, только не новая волна срача Загимед, только все успокоились вроде😅 Я думаю, он имел ввиду, что Женя не заняла место, о котором мечтала, и все.
Вот так и надо было сказать. Согласитесь, есть разница между вашим текстом и тем, что было сказано. Прозвучало мерзко. Было некрасиво
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alexander bakulin
выразил мнение народа.
вся страна плакала вместе с евгенией медведевой, зрители были в ужасе от "победы" малолетней попрыгушки.
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-12
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Jane Earlosofical
хрусталёв медведевой этим сделал лишь медвежью услугу.
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cacaokokoko999@gmail.com
Почему клоун ведет эти соревнования?
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люблю тутберят
сказочный .... Хрусталев🙈
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