Нугуманова о турнире шоу-программ: «На костюмы было выделено много денег. Когда выходят в рубашках за 5 копеек – на телевидении такого быть не должно»

Теги сборная России женское катание Елизавета Нугуманова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Елизавета Нугуманова считает, что многие яркие спортсмены не попали на турнир шоу-программ.

«Идея самого турнира классная, но все дело в том, что на этот турнир не все смогли попасть. Есть много ярких и талантливых спортсменов, которых не захотели взять.

Я знаю, что многие отправляли заявки об участии, но им отказали, решение принимает ФФКР, для меня ничего нового. Все как всегда.

По номерам могу отметить Матвея Ветлугина, Лену Радионову, Марка Кондратюка, пары: Синицина – Кацалапов, Мишина – Галлямов, Кагановская – Ангелопол – это было правда здорово.

Хочу отметить, что на костюмы было выделено достаточно много денег, но когда выходят в рубашках за 5 копеек – на телевидении такого быть не должно», – сказала Нугуманова. 

Возможно, шоу-турнир – будущее нашей фигурки: без него Медведева, Загитова и Ягудин не вернулись бы на лед

12 комментариев

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AlexFed
Вот тут я согласен. Мастерство мастерством, но не надо прибедняться. В конце концов шоу подразумевает новый подход и новые образы, тем более учитывая финансовую составляющую, выходить в дешевых тряпках с рынка - моветон. Одно дело после соревнований на гала катать, а тут как никак отдельный турнир.
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garovatat
Ню ню. Нугумановский топ по одиночникам улыбнул)) все сразу видно, за кого и против кого дружим. И да, Родионова то как раз больше всех не понятно куда деньги дела! Пошила платье, поставила сама себе турецкий дискач два притопа под шакиру и все, работочка проделана)) отчеты там не требовали с них по факту? И вообще как ее заяка то прошла
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SALMON
Ответ Toplady
Но Ханю всегда смотрелся выигрышнее с костюмами подобранными к образу
Ханью почти всегда смотрелся как в женском платье
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ретроградный меркурий
Радионова и Кондратюк были как раз в числе худших. У Лены вообще не было никакой идеи, просто вышла потанцевать на льду, у Кондратюка был ужасный дешевейший реквизит и позорный костюм
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Toplady
Ответ Анастасия Луговицкая
Чен на старты так выходил. И выигрывать чемпионаты мира не мешало.
Но Ханю всегда смотрелся выигрышнее с костюмами подобранными к образу
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Anton_Right
Лиза - Молодец! Хоть один человек говорит честно и то что думает на самом деле.
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Анастасия Луговицкая
Чен на старты так выходил. И выигрывать чемпионаты мира не мешало.
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Покормипитон
Очень токсичная мисс.
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Александр Шульгин
Нугуманова дальше то хоть не позорься
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*** Monik ***
Друзей своих выделила ))
Кстати, самые детальные и красивые костюмы были у Камилы и Сони, у Траньковых тоже
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Tzaichiha
Когда выходят в простых рубашках и заставляют следить за своим катанием не отрываясь, вот это настоящий класс. Как у Михаила Коляды, например. А некоторых и декорации, и костюмы не спасут. Нугуманова штатным критиком ФФКР заделалась? На само фигурное катание сил и времени не осталось.
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AreYou
Вышла и выиграла бы, конечно. Что мы, Лизу не знаем
+4
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