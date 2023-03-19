Нугуманова о турнире шоу-программ: «На костюмы было выделено много денег. Когда выходят в рубашках за 5 копеек – на телевидении такого быть не должно»

считает, что многие яркие спортсмены не попали на турнир шоу-программ.

«Идея самого турнира классная, но все дело в том, что на этот турнир не все смогли попасть. Есть много ярких и талантливых спортсменов, которых не захотели взять.

Я знаю, что многие отправляли заявки об участии, но им отказали, решение принимает ФФКР, для меня ничего нового. Все как всегда.

По номерам могу отметить Матвея Ветлугина, Лену Радионову, Марка Кондратюка, пары: Синицина – Кацалапов, Мишина – Галлямов, Кагановская – Ангелопол – это было правда здорово.

Хочу отметить, что на костюмы было выделено достаточно много денег, но когда выходят в рубашках за 5 копеек – на телевидении такого быть не должно», – сказала Нугуманова.

Возможно, шоу-турнир – будущее нашей фигурки: без него Медведева, Загитова и Ягудин не вернулись бы на лед