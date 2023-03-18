Камила Валиева: «Всем спасибо большое, особенно нашим прекрасным зрителям. Я получила приз зрительских симпатий и невероятно рада этому»

Теги сборная России видео женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева поблагодарила зрителей за поддержку на турнире шоу-программ в Москве.

Сегодня фигуристка заняла на турнире 10-е место, но получила приз зрительских симпатий. Она выступила с номером в образе шаманки.

«Мы закончили наше шоу программ. Всем спасибо большое, особенно нашим прекрасным зрителям.

Я получила приз зрительских симпатий и невероятно рада этому. Также наша любимая фан-группа, спасибо им большое.

Просто спасибо», – сказала Валиева в видео на своем телеграм-канале.

Валиева, Кондратюк, Кагановская и Ангелопол выиграли приз зрительских симпатий на турнире шоу-программ. Голосование началось еще до их выступления

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44 комментария

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Лутц-Ритт
Мне очень понравился номер, как раз для шоу: яркий, динамичный, интересная хореография и этнические мотивы порадовали. Абсолютно заслуженный приз зрительских симпатий
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Ad notam
Номер Ками был для зрителей очень эффектный и хороший хотя уступал Аватару и Wednesday. Как по мне он был несколько перегружен по реквизиту - шатер, бубен и дождь. Мне показалось, что это скорее мешало Ками и не особенно понравилось жюри. IMHO
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Девушка Безимени
да что тебе остадось-то
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Люба Люба
Ответ kate_ko
ура! Ками однозначно заслужила симпатии своим номером, после Уэнздей удивить было уже сложно, но как оказалось, возможно) талант постановщиков и исполнительницы справедливо отмечен
Это точно +++!!!!
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Люба Люба
Интересный, зажигательный номер. Костюм, реквизит на высоте. Передача образ на 100%. Девочка, которая не боится выходить за рамки одного образа. Талант или есть ,или его нет. А Камила супер талантливая!
+3
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Ирина Ларина
Болела за Аню и Алексея Ягудина, но оценки Камиллы не поняла((((
очч классное выступление, образ необычный, выкатала отлично!
+3
0
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Люба Люба
Ответ Noname No
Камила, молодец! Ещё хочется отметить декораторов. Полное уважение зрителя со стороны всех, кто участвовал в постановке: фигуристки, хореографов, тренеров и декораторов. Сделали качественно, интересно и свежо.
Согласно. Мини спектакль на льду со всем реквизитом!
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Люба Люба
Ответ Sat397
Ягудин хорошо выступил, но Камила мне понравилась больше. Я бы дал первое место Камиле, второе Семененко, а третье Ягудину, мне кажется так было бы честно. Согласен с комментариями, что людей не обманешь, потому и в народном голосовании Камила победила.
Да, верно!!!!+++
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Люба Люба
Ответ NataliaB.3003
Присоединяюсь к мнению большинства здесь на ветке - Камила точно заслужила быть сегодня на втором месте, или просто в тройке призеров. Хорошо что есть приз зрителей, и их голоса. Народ не обманешь. Камила может катать любой образ, и не боится брать что-то нестандартное, мощное, разрывное. Супер. И программа получилась суперская. Спасибо ТШТ, Глейху и Этери.
+++!!!!!!!!
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Люба Люба
Ответ grey9610212
вы не одиноки
+++!!!!
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NataliaB.3003
Ответ Александр Шульгин
Голосование не было народное не пишите глупости там ещё до соревнования уже голосов было много. 1 канал не мог оставит Камилу без приза
Мне всё равно, если честно..
Камила большего достойна, со своей сегодняшней программой. Это понятно любому поклоннику фигурного катания, который в теме. А вам как всегда лишь бы поворчать.
+1
-3
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Lapo Elkann
Ответ Александр Шульгин
Голосование не было народное не пишите глупости там ещё до соревнования уже голосов было много. 1 канал не мог оставит Камилу без приза
А кричали больше всех тоже болельщики Камилы и Жени. других не было слышно. может потому, что их нет или не так много , как на спортс.
+1
-4
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Александр Шульгин
Ответ Tanzoli*
Голосование конечно необъективное, приз получила ещё до проката, но номер мне понравился. Необычно, динамично, новый для неё образ. Я сама голосовала за Супер-Соника, но Ками тоже была хороша. Соня и Ками больше всех из девочек понравились.
Согласен. Номер действительно отличный. Голосование кринжовое большинство голосов было когда ещё даже прокаты не начались
+1
-1
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vanessa2021
Я голосовала за Камилу, Марка и Ангелополов. Мои победили в зрительском голосовании))
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-1
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Этери горячая
Как всегда Камилочка создала для нас красивый и запоминающийся образ. Щ не могу вспомнить кроме черно-белого видео. Как всегда грибы для Щ.
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-4
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Александр Шульгин
Ответ NataliaB.3003
Присоединяюсь к мнению большинства здесь на ветке - Камила точно заслужила быть сегодня на втором месте, или просто в тройке призеров. Хорошо что есть приз зрителей, и их голоса. Народ не обманешь. Камила может катать любой образ, и не боится брать что-то нестандартное, мощное, разрывное. Супер. И программа получилась суперская. Спасибо ТШТ, Глейху и Этери.
Голосование не было народное не пишите глупости там ещё до соревнования уже голосов было много. 1 канал не мог оставит Камилу без приза
+3
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Aporte14
Это тормоза проголосовала. Выступление было неудачным
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Этери горячая
Ответ NataliaB.3003
Присоединяюсь к мнению большинства здесь на ветке - Камила точно заслужила быть сегодня на втором месте, или просто в тройке призеров. Хорошо что есть приз зрителей, и их голоса. Народ не обманешь. Камила может катать любой образ, и не боится брать что-то нестандартное, мощное, разрывное. Супер. И программа получилась суперская. Спасибо ТШТ, Глейху и Этери.
Камила, как всегда, была самой запоминающейся.
+3
-3
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Tanzoli*
Голосование конечно необъективное, приз получила ещё до проката, но номер мне понравился. Необычно, динамично, новый для неё образ. Я сама голосовала за Супер-Соника, но Ками тоже была хороша. Соня и Ками больше всех из девочек понравились.
+5
-1
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Verysia
Выиграла приз ещё до показа программы.
+3
-2
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Anna Leonova
Отличный номер с богатой ледовой хореографией, которую , к сожалению, недооценило жюри. Очень странно, я ещё могу объяснить низкие баллы Ветлугина или Алиева, но низкие оценки Валиевой и БС вызывают сомнения в работе жюри.
+4
-2
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Noname No
Камила, молодец! Ещё хочется отметить декораторов. Полное уважение зрителя со стороны всех, кто участвовал в постановке: фигуристки, хореографов, тренеров и декораторов. Сделали качественно, интересно и свежо.
+6
-2
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FanofKamilaValieva
Странно, у меня нет обяснения почему, но когда я увидел мадам Ольгу на жеребьевке, как-то все обрело будущий смысл ! Камила определенно крута в роли шаманка ! Спасибо Камила! ✌
+5
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Sat397
Ягудин хорошо выступил, но Камила мне понравилась больше. Я бы дал первое место Камиле, второе Семененко, а третье Ягудину, мне кажется так было бы честно.
Согласен с комментариями, что людей не обманешь, потому и в народном голосовании Камила победила.
+5
-4
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NataliaB.3003
Присоединяюсь к мнению большинства здесь на ветке - Камила точно заслужила быть сегодня на втором месте, или просто в тройке призеров.
Хорошо что есть приз зрителей, и их голоса. Народ не обманешь. Камила может катать любой образ, и не боится брать что-то нестандартное, мощное, разрывное. Супер. И программа получилась суперская. Спасибо ТШТ, Глейху и Этери.
+12
-4
+8
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