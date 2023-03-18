Камила Валиева: «Всем спасибо большое, особенно нашим прекрасным зрителям. Я получила приз зрительских симпатий и невероятно рада этому»
Камила Валиева поблагодарила зрителей за поддержку на турнире шоу-программ в Москве.
Сегодня фигуристка заняла на турнире 10-е место, но получила приз зрительских симпатий. Она выступила с номером в образе шаманки.
«Мы закончили наше шоу программ. Всем спасибо большое, особенно нашим прекрасным зрителям.
Я получила приз зрительских симпатий и невероятно рада этому. Также наша любимая фан-группа, спасибо им большое.
Просто спасибо», – сказала Валиева в видео на своем телеграм-канале.
Валиева, Кондратюк, Кагановская и Ангелопол выиграли приз зрительских симпатий на турнире шоу-программ. Голосование началось еще до их выступления
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очч классное выступление, образ необычный, выкатала отлично!
Камила большего достойна, со своей сегодняшней программой. Это понятно любому поклоннику фигурного катания, который в теме. А вам как всегда лишь бы поворчать.
Согласен с комментариями, что людей не обманешь, потому и в народном голосовании Камила победила.
Хорошо что есть приз зрителей, и их голоса. Народ не обманешь. Камила может катать любой образ, и не боится брать что-то нестандартное, мощное, разрывное. Супер. И программа получилась суперская. Спасибо ТШТ, Глейху и Этери.