Камила Валиева: «Всем спасибо большое, особенно нашим прекрасным зрителям. Я получила приз зрительских симпатий и невероятно рада этому»

Камила Валиева поблагодарила зрителей за поддержку на турнире шоу-программ в Москве.

Сегодня фигуристка заняла на турнире 10-е место, но получила приз зрительских симпатий. Она выступила с номером в образе шаманки.

«Мы закончили наше шоу программ. Всем спасибо большое, особенно нашим прекрасным зрителям.

Я получила приз зрительских симпатий и невероятно рада этому. Также наша любимая фан-группа, спасибо им большое.

Просто спасибо», – сказала Валиева в видео на своем телеграм-канале.

Валиева, Кондратюк, Кагановская и Ангелопол выиграли приз зрительских симпатий на турнире шоу-программ. Голосование началось еще до их выступления