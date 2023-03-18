Цискаридзе, Сигалова, Эйфман, Миронов и Юдашкин вошли в состав жюри шоу-турнира «Русский вызов» по фигурному катанию

Цискаридзе, Сигалова, Эйфман, Миронов и Юдашкин вошли в жюри турнира «Русский вызов».

Стал известен состав жюри турнира по шоу-программам фигуристов. В него вошли:

Николай Цискаридзе, артист балета

Евгений Миронов, актер

Алла Сигалова, хореограф

Борис Эйфман, балетмейстер

Валентин Юдашкин, модельер

Турнир проходит сегодня в Москве.