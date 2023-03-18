Цискаридзе, Сигалова, Эйфман, Миронов и Юдашкин вошли в состав жюри шоу-турнира «Русский вызов» по фигурному катанию
Цискаридзе, Сигалова, Эйфман, Миронов и Юдашкин вошли в жюри турнира «Русский вызов».
Стал известен состав жюри турнира по шоу-программам фигуристов. В него вошли:
- Николай Цискаридзе, артист балета
- Евгений Миронов, актер
- Алла Сигалова, хореограф
- Борис Эйфман, балетмейстер
- Валентин Юдашкин, модельер
Турнир проходит сегодня в Москве.
Слава богу, обошлось без шоуменов разных..
Только не понятно как оценки выставляют