Цискаридзе, Сигалова, Эйфман, Миронов и Юдашкин вошли в состав жюри шоу-турнира «Русский вызов» по фигурному катанию

Теги Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Цискаридзе, Сигалова, Эйфман, Миронов и Юдашкин вошли в жюри турнира «Русский вызов».

Стал известен состав жюри турнира по шоу-программам фигуристов. В него вошли: 

  • Николай Цискаридзе, артист балета
  • Евгений Миронов, актер
  • Алла Сигалова, хореограф
  • Борис Эйфман, балетмейстер
  • Валентин Юдашкин, модельер

Турнир проходит сегодня в Москве.

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19 комментариев

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Orange carrot
Ответ Злой Руся
Надо было ещё Амаяка Акопяна позвать , с Куклачевым , для полного комплекта
Если Амаяка, то уж и Хрюшу😀
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Сергей Южин
Жюри политически правильное. Можно было бы еще добавить Машу Захарову, она ведь известная певица и танцовщица и, вообще, в искусстве дока.
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irmaS
Ответ Alex Rhea
Девочки, ну я просто в предвкушении, весь бомонд собрали!! А мы ждём выступления Алиночки, Анечки, Дашеньки, надеюсь и Рома Костомаров к тому времени уже на ноги встанет! Это событие года!!!
Про Костомарова - зря написали. Грех. Человек и так на грани жизни и смерти.
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Vanilopa
Мне жюри нравится.
Слава богу, обошлось без шоуменов разных..
Только не понятно как оценки выставляют
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kovfun-barrios
Волочкову и Бородину с Бузовой не могли позвать чтоли?!
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Joe Biden
Ответ U. M. A. Muhammad
В составе жюри на Русский вызов ни одного Русского, М-да.
Что на "Русском вызове" делают Валиева, Загитова, Туктамышева?
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Злой Руся
Надо было ещё Амаяка Акопяна позвать , с Куклачевым , для полного комплекта
+4
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+4
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Katerina Sunny
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Как это "без разницы"? А Юдашкин тогда там зачем?😏
Он главный по костюмах? Похоже не сильно впечатлён, Сигалова ито больше поставила.
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U. M. A. Muhammad
В составе жюри на Русский вызов ни одного Русского, М-да.
+1
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altre
Пока никто не впечатлил, у ТМ соревновательные программы гораздо сильнее по постановкам.
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Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Как там Юдашкин? Говорить может?
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Наталья Грабовская
Судьи - люди медийные, с бесспорными достижениями и успехами в своих областях, но всё-таки половина судейского состава должна иметь отношение к ФК - на коньках же катаются - те же бывшие спортсмены (Н. Бестемьянова, А. Букин, А. Сихарулидзе , А. Крылова, да мало ли).
+7
0
+7
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Katerina Sunny
С такими костюмами без разницы, кто судит. Там ничего нет от ФК, сплошное ЛП.
Как это "без разницы"? А Юдашкин тогда там зачем?😏
+5
0
+5
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Alex Rhea
Девочки, ну я просто в предвкушении, весь бомонд собрали!! А мы ждём выступления Алиночки, Анечки, Дашеньки, надеюсь и Рома Костомаров к тому времени уже на ноги встанет! Это событие года!!!
+2
-6
-4
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Сергей Амбросий
У Игнатова актерка нулевая.Как можно было дать ему такой номер?
+1
-1
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Светлана Смирнова
Идея как всегда отличная, но воплощение мрак, как так то
+6
0
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Светлана Смирнова
Ответ Katerina Sunny
С такими костюмами без разницы, кто судит. Там ничего нет от ФК, сплошное ЛП.
Хрень какая то. Даже не ЛП
+15
0
+15
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Сергей Амбросий
Хрусталёв бодро ведёт между прочим)
+2
-2
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Katerina Sunny
С такими костюмами без разницы, кто судит. Там ничего нет от ФК, сплошное ЛП.
+14
0
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