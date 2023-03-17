Наталья Бестемьянова: «На ЧМ буду следить за американскими фигуристами с русскими корнями. Думаю, Малинин будет бороться за первое место»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная США мужское катание Наталья Бестемьянова Эндрю Торгашев ТАСС Илья Малинин Фигурное катание

Наталья Бестемьянова считает, что Илья Малинин будет бороться за победу на ЧМ. 

«Конечно, я буду смотреть чемпионат мира, но не в прямом эфире.

Вряд ли я увижу что-то интересное в женских и парных турнирах, но на мальчиков очень интересно будет посмотреть. Буду следить за американскими фигуристами с русскими корнями.

Думаю, Илья Малинин будет бороться за первое место, но Эндрю Торгашеву это вряд ли светит. Я надеюсь, что Малинин исполнит четверной аксель», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду. 

Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 20 по 26 марта. 

Малинин, Торгашев, Наумов – пьедестал фигурного чемпионата США! А всего на нем... четверо

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Елена Иванова
Да угомонитесь уже со своими русскими корнями!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ольга Рогозина
Ответ Светлана Менова
А как же Антоша Пономаренко, сын ваших друзей-конкурентов, названный брат Вани Букина? :)
А уж я да сколько? Зачем❓
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuasamotu
Ответ Gemma157
уно станет двукратным)
Хорошо бы
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gemma157
уно станет двукратным)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
А как же Антоша Пономаренко, сын ваших друзей-конкурентов, названный брат Вани Букина? :)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий