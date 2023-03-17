Наталья Бестемьянова: «На ЧМ буду следить за американскими фигуристами с русскими корнями. Думаю, Малинин будет бороться за первое место»
Наталья Бестемьянова считает, что Илья Малинин будет бороться за победу на ЧМ.
«Конечно, я буду смотреть чемпионат мира, но не в прямом эфире.
Вряд ли я увижу что-то интересное в женских и парных турнирах, но на мальчиков очень интересно будет посмотреть. Буду следить за американскими фигуристами с русскими корнями.
Думаю, Илья Малинин будет бороться за первое место, но Эндрю Торгашеву это вряд ли светит. Я надеюсь, что Малинин исполнит четверной аксель», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 20 по 26 марта.
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