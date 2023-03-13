Александр Энберт: «Валиева справилась со многими факторами, и для меня она в этом сезоне молодец. Она сделала больше, чем было возможно»

Теги сборная России ISU Олимпийская сборная России чемпионат России Александр Энберт Олимпиада-2022 женское катание Анна Щербакова Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Александр Энберт считает, что фигуристка Камила Валиева превзошла ожидания в этом сезоне.

– Довольно тяжелый сезон получился у Камилы Валиевой, она проиграла два главных старта. Как вы считаете, стоит ли переживать из-за этого?

– После олимпийского сезона это, если честно, было ожидаемо. Все абсолютно по-разному возвращаются к тренировкам и приходят в форму: у кого-то это быстро происходит, кому-то нужно определенное время. Не надо забывать, что Олимпиада для Камилы прошла не так, как она этого хотела. Мне как спортсмену сложно представить, что Камила пережила, сколько нервных клеток она потратила.

Учитывая все обстоятельства, которые сложились в прошлом году, она, наверное, еще и превзошла ожидания, потому что из олимпийской сборной провела больше всех соревнований: Анна Щербакова пропустила этот сезон, Саша Трусова выступила только на двух турнирах. Камила выступала больше всех, и, учитывая то, что было на Олимпиаде, это заслуживает только уважения.

Стоит ли переживать? Конечно, все болельщики переживают за своих любимых фигуристов, и это нормально. Но я думаю, что Камила справилась со многими факторами, и для меня она в этом сезоне молодец. Она сделала, мне кажется, больше, чем было возможно, – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании.

Лучшая фигуристка России: Валиева, Акатьева или Петросян? А Трусова даже не рядом

24 комментария

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Сергей Богатырев
Ответ asusp527
А это не вам решать.
зато вы уже решили. Ещё и спортсменку без решения суда допингисткой назвали.
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плюшевая Ракета
Ответ asusp527
Тошнит уже от неё.
Когда начнëт рвать - вдохните глубже...
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Arzu0203
Распиаренную донельзя продолжают пиарить, при этом никого, кроме неё из команды не называя ОЧ, вызывая при этом отвращение от неё. а ведь фигуристам обидно, что они всё сделали для победы в команде, а кто-то эту победу у них украл и смеётся на каждом углу
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asusp527
Ответ Oleandra
пусть без медалей живут.. а допингистов ненаказанных у них поболе нашего и жрут в разы больше..
А это не вам решать.
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Oleandra
Ответ lanfqk
Особенно ОЧ и ЧМ Щербакова прям такая себе на уме, да и до Валиевой ей по достижением далеко) У Ками, к сожалению, пока всего один титул, да и тот отобрать могут, а уж в вопросах яркости, самобытности и популярности на мировой арене (без привязки к допинг скандалу) ей до ТЩК еще очень далеко. А Этери от нее не отходит по совсем другим причинам. Когда Женя Медведва ушла к Орсеру, оставив ТШТ по сути только с одной взрослой спортсменкой, Загитовой, там особой любви не замечалось, да и в прошлом году между Тутберидзе и Валиевой каких-то особо нежных чувств не было, так что дело тут в другом.
тренер да и любой другой человек не в состоянии любить всех одинаково.. видимо, у Камилы характер другой, не как у Алины.. они все разные.
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lanfqk
Ответ Oleandra
Да, Камила отпахала весь сезон, не оставила своих тренеров с юниорками.. хорошие девочки Софья и Аделия, но представляю какой шум бы стоял, если бы ещё и Ками ушла или на отдых, или в другой штаб.. поэтому такое отношение у Этери к ней.. а ТЩК по сути оказались себе на уме девочками, как и ЕМ в своё время)
Особенно ОЧ и ЧМ Щербакова прям такая себе на уме, да и до Валиевой ей по достижением далеко)
У Ками, к сожалению, пока всего один титул, да и тот отобрать могут, а уж в вопросах яркости, самобытности и популярности на мировой арене (без привязки к допинг скандалу) ей до ТЩК еще очень далеко.
А Этери от нее не отходит по совсем другим причинам. Когда Женя Медведва ушла к Орсеру, оставив ТШТ по сути только с одной взрослой спортсменкой, Загитовой, там особой любви не замечалось, да и в прошлом году между Тутберидзе и Валиевой каких-то особо нежных чувств не было, так что дело тут в другом.
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Oleandra
Ответ asusp527
Накажут допингистку и вручат командам медали.
пусть без медалей живут.. а допингистов ненаказанных у них поболе нашего и жрут в разы больше..
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Лакс
Ответ Rush
Ну нет. Не допустили бы на ЧЕ и ОИ. В сборную взяли бы кого либо из запасных.
за такие микродозы и взрослым выписывали только выговора без дисквала и никакого шума и огласки при этом не бывало. А с несовершеннолетней обязаны были бы быть мягче и без огласки.
И с чего это не допускать, если потом пробы чистые.
Даже после дисквала спортсмены равноправны и при этом они более осторожны и аккуратны.
+6
-6
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asusp527
Ответ Oleandra
и что будет после этого решения? нас допустят до мира?
Накажут допингистку и вручат командам медали.
+7
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Этери горячая
Ответ Toba Door
Сколько ина неё навалилось, ордена медали, подарки, пиар со всех, сторон, крышует Кремль, бндная девочка, а мг, СК, и Кондратюк зажрались на её горе
По крайней мере, она не занимается диджеингом, караоке, боксом. Камилушка сохранила свое достоинство.
+7
-7
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Oleandra
Ответ askarik1992
Ждем решения давным давно сколько можно тянуть.. Неужели так долго найти виновных.. Эта клоунада достала
и что будет после этого решения? нас допустят до мира?
+5
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Rush
Ответ Лакс
Если для Лизы и большинства питерских Юбилейный родное место, то для Камилы это место, где все началось. И ей непросто было соревноваться там, а большинство из нас этот аспект подзабыли до момента пока она сама не напомнила. Жаль, что это не случилось в начале сезона и не ограничилось тогда же выговором/предупреждением.
Ну нет. Не допустили бы на ЧЕ и ОИ.
В сборную взяли бы кого либо из запасных.
+5
-1
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askarik1992
Ждем решения давным давно сколько можно тянуть.. Неужели так долго найти виновных.. Эта клоунада достала
+4
-6
-2
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asusp527
Ответ Toba Door
Сколько ина неё навалилось, ордена медали, подарки, пиар со всех, сторон, крышует Кремль, бндная девочка, а мг, СК, и Кондратюк зажрались на её горе
Тошнит уже от неё.
+10
-10
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Лакс
Ответ Светлана Менова
Звание самого занудного банального и скучнейшего иксперда присуждается Энберту.
вы бы для начала прочли все интервью
+9
-4
+5
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Этери горячая
Камила не восстановит свою форму с прошлого сезона, но это был самый доминирующий сезон в фигурном катании до Олимпиады. Ни один фигурист не будет катать три короткие программы подряд и каждый раз снова набирать 90 очков.

Ее тело преобразилось в этом сезоне, она очень высокая, сейчас может быть 50-52 кг.

Тем не менее, она сохранила и улучшила свой четверной тулупный прыжок. Она может восстановить свой триксель на тренировке.

Я думаю, она закончила сезон с травмой правой ноги, возможно, с растяжением связок колена. Ничего не подтвердилось, но это мое подозрение. На ее правом колене был синяк, и оно было перевязано.

В сезоне, когда ее тело превратилось во взрослое, она пропустила победу в ЧР с разницей в 2 очка и поставила самый высокий балл за произвольную программу в сезоне.

Удачный сезон, и теперь Акатьева и Петросян будут переживать, смогут ли они восстановить четверные прыжки, если вырастут, как Камила.
+10
-11
-1
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Лакс
Ответ Лена Самойлова
начался пиар к шоу турниру, никто её в россии не посмеет обидеть, успокойтесь уже, целый год этой пропаганды уже достал
это только ответ на один вопрос из интервью, в котором он говорил и о других и значит был пиар еще их.
+10
-6
+4
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Toba Door
Сколько ина неё навалилось, ордена медали, подарки, пиар со всех, сторон, крышует Кремль, бндная девочка, а мг, СК, и Кондратюк зажрались на её горе
+14
-11
+3
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Oleandra
Да, Камила отпахала весь сезон, не оставила своих тренеров с юниорками.. хорошие девочки Софья и Аделия, но представляю какой шум бы стоял, если бы ещё и Ками ушла или на отдых, или в другой штаб.. поэтому такое отношение у Этери к ней.. а ТЩК по сути оказались себе на уме девочками, как и ЕМ в своё время)
+7
-13
-6
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Лакс
Если для Лизы и большинства питерских Юбилейный родное место, то для Камилы это место, где все началось.
И ей непросто было соревноваться там, а большинство из нас этот аспект подзабыли до момента пока она сама не напомнила.
Жаль, что это не случилось в начале сезона и не ограничилось тогда же выговором/предупреждением.
+14
-9
+5
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Светлана Менова
Звание самого занудного банального и скучнейшего иксперда присуждается Энберту.
+14
-10
+4
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Камаз Арбузов
Камила умница с сильным характером. Дай Бог увидеть эту прелестную фигуристку в следующем сезоне. Не хочется лишиться такой красоты на льду.
+11
-12
-1
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Лена Самойлова
начался пиар к шоу турниру, никто её в россии не посмеет обидеть, успокойтесь уже, целый год этой пропаганды уже достал
+23
-18
+5
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Rush
Но почему же тогда канули в лету наши керлингисты взявшие бронзу на ОИ 18.
Затем у них отобрали бронзу за это же.
+6
-7
-1
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