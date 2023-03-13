Александр Энберт: «Валиева справилась со многими факторами, и для меня она в этом сезоне молодец. Она сделала больше, чем было возможно»

Александр Энберт считает, что фигуристка Камила Валиева превзошла ожидания в этом сезоне.

– Довольно тяжелый сезон получился у Камилы Валиевой, она проиграла два главных старта. Как вы считаете, стоит ли переживать из-за этого?

– После олимпийского сезона это, если честно, было ожидаемо. Все абсолютно по-разному возвращаются к тренировкам и приходят в форму: у кого-то это быстро происходит, кому-то нужно определенное время. Не надо забывать, что Олимпиада для Камилы прошла не так, как она этого хотела. Мне как спортсмену сложно представить, что Камила пережила, сколько нервных клеток она потратила.

Учитывая все обстоятельства, которые сложились в прошлом году, она, наверное, еще и превзошла ожидания, потому что из олимпийской сборной провела больше всех соревнований: Анна Щербакова пропустила этот сезон, Саша Трусова выступила только на двух турнирах. Камила выступала больше всех, и, учитывая то, что было на Олимпиаде, это заслуживает только уважения.

Стоит ли переживать? Конечно, все болельщики переживают за своих любимых фигуристов, и это нормально. Но я думаю, что Камила справилась со многими факторами, и для меня она в этом сезоне молодец. Она сделала, мне кажется, больше, чем было возможно, – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании.

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