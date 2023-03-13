Александр Энберт: «Валиева справилась со многими факторами, и для меня она в этом сезоне молодец. Она сделала больше, чем было возможно»
Александр Энберт считает, что фигуристка Камила Валиева превзошла ожидания в этом сезоне.
– Довольно тяжелый сезон получился у Камилы Валиевой, она проиграла два главных старта. Как вы считаете, стоит ли переживать из-за этого?
– После олимпийского сезона это, если честно, было ожидаемо. Все абсолютно по-разному возвращаются к тренировкам и приходят в форму: у кого-то это быстро происходит, кому-то нужно определенное время. Не надо забывать, что Олимпиада для Камилы прошла не так, как она этого хотела. Мне как спортсмену сложно представить, что Камила пережила, сколько нервных клеток она потратила.
Учитывая все обстоятельства, которые сложились в прошлом году, она, наверное, еще и превзошла ожидания, потому что из олимпийской сборной провела больше всех соревнований: Анна Щербакова пропустила этот сезон, Саша Трусова выступила только на двух турнирах. Камила выступала больше всех, и, учитывая то, что было на Олимпиаде, это заслуживает только уважения.
Стоит ли переживать? Конечно, все болельщики переживают за своих любимых фигуристов, и это нормально. Но я думаю, что Камила справилась со многими факторами, и для меня она в этом сезоне молодец. Она сделала, мне кажется, больше, чем было возможно, – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании.
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У Ками, к сожалению, пока всего один титул, да и тот отобрать могут, а уж в вопросах яркости, самобытности и популярности на мировой арене (без привязки к допинг скандалу) ей до ТЩК еще очень далеко.
А Этери от нее не отходит по совсем другим причинам. Когда Женя Медведва ушла к Орсеру, оставив ТШТ по сути только с одной взрослой спортсменкой, Загитовой, там особой любви не замечалось, да и в прошлом году между Тутберидзе и Валиевой каких-то особо нежных чувств не было, так что дело тут в другом.
И с чего это не допускать, если потом пробы чистые.
Даже после дисквала спортсмены равноправны и при этом они более осторожны и аккуратны.
В сборную взяли бы кого либо из запасных.
Ее тело преобразилось в этом сезоне, она очень высокая, сейчас может быть 50-52 кг.
Тем не менее, она сохранила и улучшила свой четверной тулупный прыжок. Она может восстановить свой триксель на тренировке.
Я думаю, она закончила сезон с травмой правой ноги, возможно, с растяжением связок колена. Ничего не подтвердилось, но это мое подозрение. На ее правом колене был синяк, и оно было перевязано.
В сезоне, когда ее тело превратилось во взрослое, она пропустила победу в ЧР с разницей в 2 очка и поставила самый высокий балл за произвольную программу в сезоне.
Удачный сезон, и теперь Акатьева и Петросян будут переживать, смогут ли они восстановить четверные прыжки, если вырастут, как Камила.
И ей непросто было соревноваться там, а большинство из нас этот аспект подзабыли до момента пока она сама не напомнила.
Жаль, что это не случилось в начале сезона и не ограничилось тогда же выговором/предупреждением.
Затем у них отобрали бронзу за это же.