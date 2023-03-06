Дудаков о Валиевой на Олимпиаде: «Камила была в идеальной форме, но получилось, что получилось. Не справилась психологически в личных соревнованиях»

Сергей Дудаков считает, что Камила Валиева не справилась психологически на Олимпиаде-2022.

– Камила вообще в тот сезон была в форме. В идеальной форме. Но получилось, что получилось. Не справилась психологически. Если мы берем личные соревнования на Олимпийских играх (на зимних Играх-2022 в Пекине Валиева заняла четвертое место в личном турнире – Sports.ru).

Они все наши дети. Как в семье дети – допустим, три, пять детей.

– В семье же бывают любимчики?

– Нет, ну всегда желаешь своим детям, – а я отношусь к ним как к своим, – чтобы у них все получилось. Нет такого, чтобы «этому – чтоб лучше», «этому – чуть похуже». Нет.

– А ведь очень часто болельщики, журналисты спекулируют на этой теме: вот, кого-то любят больше, кого-то любят меньше.

– Нет, это только спекуляции. Такого нет. Они все наши ученики, все наши спортсмены. Они просто выходят и соревнуются друг с другом, – ответил Дудаков Максиму Транькову в программе «Подкаст.Лаб» на Первом канале.

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