Дудаков о Валиевой на Олимпиаде: «Камила была в идеальной форме, но получилось, что получилось. Не справилась психологически в личных соревнованиях»
Сергей Дудаков считает, что Камила Валиева не справилась психологически на Олимпиаде-2022.
– Камила вообще в тот сезон была в форме. В идеальной форме. Но получилось, что получилось. Не справилась психологически. Если мы берем личные соревнования на Олимпийских играх (на зимних Играх-2022 в Пекине Валиева заняла четвертое место в личном турнире – Sports.ru).
Они все наши дети. Как в семье дети – допустим, три, пять детей.
– В семье же бывают любимчики?
– Нет, ну всегда желаешь своим детям, – а я отношусь к ним как к своим, – чтобы у них все получилось. Нет такого, чтобы «этому – чтоб лучше», «этому – чуть похуже». Нет.
– А ведь очень часто болельщики, журналисты спекулируют на этой теме: вот, кого-то любят больше, кого-то любят меньше.
– Нет, это только спекуляции. Такого нет. Они все наши ученики, все наши спортсмены. Они просто выходят и соревнуются друг с другом, – ответил Дудаков Максиму Транькову в программе «Подкаст.Лаб» на Первом канале.
Валиева прощается с номером про Олимпиаду: без капюшона, но с рыданиями на плече Тутберидзе
Под слила я хочу сказать что она просто сдалась
И вообще саси прелставьте:
Камила все таки откатывает пп чисто и побеждает в личке, но награждение не состоиться и медали не отдадут
Вы представляете под каким давлением был бы весь ТШТ?
Тренеры мыслят иначе - надёжность, стрессоустойчивость, понимание задачи, умение собраться и т.д.
А "набрасываю" я не на Валиеву, которой 15 было, а на её окружение (в том числе ТШТ), которое ей, талантливейшей спортсменке, карьеру угробило, и психику, похоже. Стрелки на неё стали переводит наши же сразу - ТШТ, федра - уже на ОИ, когда жареным запахло.
Ты прям всех дев ТШТ в уботреблении допинга обвинила.
Получается что Щербакову с Трусовой которые весь сезон косячили прям во время лички допингом накормили благодаря чему те выдали прокаты жизни?! Факт адских тренировок отменяем да? Камила в сезоне 20/21 это Акатьева сейчас. Да она косячила, но уже начиная с чр21 стала очень уверенной в себе, на кпк и на фкр усложнила проги, стабилизировала аксель, а в ои сезоне была в титанической форме. Но нам на всё это это плевать, лишь бы набросить на Валиеву
"Не успели вывести" уже который раз эту бредятину читаю
Ярлык - на все времена.