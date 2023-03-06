Дудаков о Валиевой на Олимпиаде: «Камила была в идеальной форме, но получилось, что получилось. Не справилась психологически в личных соревнованиях»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Сергей Дудаков Камила Валиева Фигурное катание

Сергей Дудаков считает, что Камила Валиева не справилась психологически на Олимпиаде-2022.

– Камила вообще в тот сезон была в форме. В идеальной форме. Но получилось, что получилось. Не справилась психологически. Если мы берем личные соревнования на Олимпийских играх (на зимних Играх-2022 в Пекине Валиева заняла четвертое место в личном турнире – Sports.ru). 

Они все наши дети. Как в семье дети – допустим, три, пять детей.

– В семье же бывают любимчики?

– Нет, ну всегда желаешь своим детям, – а я отношусь к ним как к своим, – чтобы у них все получилось. Нет такого, чтобы «этому – чтоб лучше», «этому – чуть похуже». Нет.

– А ведь очень часто болельщики, журналисты спекулируют на этой теме: вот, кого-то любят больше, кого-то любят меньше.

– Нет, это только спекуляции. Такого нет. Они все наши ученики, все наши спортсмены. Они просто выходят и соревнуются друг с другом, – ответил Дудаков Максиму Транькову в программе «Подкаст.Лаб» на Первом канале.

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33 комментария

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kate_ko
Ответ Natalia Solomakha
Ваши указания в хамском тоне, кого мне "слушать" или нет, оставьте при себе. Мы тут не подружки и на лавочке семечки не лузгаем.
если это хамский тон, то как ваша хрупкая психика выдерживает остальные комментарии на сайте?))) и нет, я не давала вам указаний, а напомнила, что всегда есть опция не слушать
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Ridl
Ответ lyubov61
Ага и работу всей команды заодно. Глупости не пишите. Дудаков ясно сказал по этому поводу, а вам хоть кол на голове теши, повторяете одно и то же.
Боже мой
Под слила я хочу сказать что она просто сдалась
И вообще саси прелставьте:
Камила все таки откатывает пп чисто и побеждает в личке, но награждение не состоиться и медали не отдадут
Вы представляете под каким давлением был бы весь ТШТ?
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Этери горячая
Камила неплохо справлялась, пока ВАДА не дождалась завершения командных соревнований, чтобы обнародовать результат допинга.
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lyubov61
Ответ Бу!
да щас "не справилась". сказали ей отвалять, чтоб медали выдали - она и отваляла. это же очевидно
С логикой у вас проблемы очевидно.
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expertmer2020
Любимчик - это не спортивный термин.

Тренеры мыслят иначе - надёжность, стрессоустойчивость, понимание задачи, умение собраться и т.д.
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Natalia Solomakha
Ответ kate_ko
ну, не слушайте, никто ж не заставляет, ей-богу. мне лично интересно послушать Дудакова, видно, что человек он скромный и порядочный, абсолютно далекий от публичности, и то, что вы называете прилизанностью, есть мелкий фильтр между мозгом и языком, который не дает пороть все подряд, о чем потом пожалеешь
Ваши указания в хамском тоне, кого мне "слушать" или нет, оставьте при себе. Мы тут не подружки и на лавочке семечки не лузгаем.
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Неволяшка
Ответ Бу!
обычновенная логика - им сказали, что медали никто не получит, если Камила на пьедестал попадет, она и самослилась. Потому после проката она и сказала про церемонию, которая теперь будет. Давили ее, чтоб сдала личку.
А где до этого была логика, когда раздули это допинговое дело до международного пожара? Понятно, что многим хотелось бы верить, что Камила могла бы выступить на призовое место в личных соревнованиях, но оказалась такой благородной, что уступила все по своей воле. Но ведь это вряд ли так) Не делайте из Камилы ангела, она им никогда не была)
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lyubov61
Ответ Ridl
Камила просто слила себя ради других
Ага и работу всей команды заодно. Глупости не пишите. Дудаков ясно сказал по этому поводу, а вам хоть кол на голове теши, повторяете одно и то же.
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Natalia Solomakha
Ответ Ridl
Ну и бред ты сморозила Ты прям всех дев ТШТ в уботреблении допинга обвинила. Получается что Щербакову с Трусовой которые весь сезон косячили прям во время лички допингом накормили благодаря чему те выдали прокаты жизни?! Факт адских тренировок отменяем да? Камила в сезоне 20/21 это Акатьева сейчас. Да она косячила, но уже начиная с чр21 стала очень уверенной в себе, на кпк и на фкр усложнила проги, стабилизировала аксель, а в ои сезоне была в титанической форме. Но нам на всё это это плевать, лишь бы набросить на Валиеву "Не успели вывести" уже который раз эту бредятину читаю
Вам же, вроде, сам Дудаков сказал, что Щербакова умеет собраться в нужный момент и выдать максимум, и всегда умела. Форма у них с Трусовой в начале ОИ сезона - небо и земля была. Трусова была в оптимальной для себя форме на ОП, потом стрессовый перелом и всё заново. Щербакова плоховато для неё шла в ОИ сезон, затем улучшилась к ЧЕ, к ОИ была в своей на тот момент оптимальной форме.
А "набрасываю" я не на Валиеву, которой 15 было, а на её окружение (в том числе ТШТ), которое ей, талантливейшей спортсменке, карьеру угробило, и психику, похоже. Стрелки на неё стали переводит наши же сразу - ТШТ, федра - уже на ОИ, когда жареным запахло.
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lyubov61
Ответ Natalia Solomakha
Лучше бы никаких интервью, мне кажется, чем такие гладкие и прилизанные, с общими словами. Дело даже не в том, кто в отдельном ТШ "любимчики", а и в том, кто у федры и по каким причинам, какие договорняки с судьями, кого пиарят, грибуют и т.д. Мы же в реальном мире живём. Что касается Валиевой, не попались бы на допинге, скорее всего, Валиева взяла бы золото в личке. Все это понимали, это был её год - свежая, "молодая", талантливая, в форме. Но сами же и подставили спортсменку, не тем накормили, не смогли вовремя скрыть или замять. То, что полностью свой непобедимый набор до поры до времени Валиева не выкатывала, из-за нервов, мандража (она до этого вся мокрая и дрожащая на старты выходила) и недостатка выносливости на все ультра-си в проге, а в ОИ сезон "чудодейственным" образом стала выкатывать, это факт.
А ее и накатывали постоянно перед ОИ, чтобы она опыта набралась.
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Аквамарин
Ответ Ridl
Ну и бред ты сморозила Ты прям всех дев ТШТ в уботреблении допинга обвинила. Получается что Щербакову с Трусовой которые весь сезон косячили прям во время лички допингом накормили благодаря чему те выдали прокаты жизни?! Факт адских тренировок отменяем да? Камила в сезоне 20/21 это Акатьева сейчас. Да она косячила, но уже начиная с чр21 стала очень уверенной в себе, на кпк и на фкр усложнила проги, стабилизировала аксель, а в ои сезоне была в титанической форме. Но нам на всё это это плевать, лишь бы набросить на Валиеву "Не успели вывести" уже который раз эту бредятину читаю
Полностью с вами согласна
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Бу!
Ответ Неволяшка
То есть сначала такую бучу подняли для допуска к личным соревнованиям, CAS привлекли, а потом сказали отвалять? Логика здесь где?
обычновенная логика - им сказали, что медали никто не получит, если Камила на пьедестал попадет, она и самослилась. Потому после проката она и сказала про церемонию, которая теперь будет. Давили ее, чтоб сдала личку.
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Неволяшка
Ответ Маргарита Михайловна
На олимпиадах побеждают сильнейшие. А Валиева заканчивает карьеру бесславно и без титулов как и Трусова.
Серебро ОИ - это тоже не мало. Для шоу Плющенко хватит вполне. У Марка может остаться из международных только ЧЕ, а это уже не так славно.
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Кошка Матраскина
Ничего плохого в том что кто-то имеет любимчиков, все мы люди Уверена, никто там своих предпочтений не демонстрирует, хотя бы во избежании лени и распущенности спортсменов.
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Маргарита Михайловна
На олимпиадах побеждают сильнейшие. А Валиева заканчивает карьеру бесславно и без титулов как и Трусова.
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Anna Morgan
валиевой просто сказали упасть, чтоб ее не было на пьедестале. А гогиевна даже радости скрыть не смогла от этого
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expertmer2020
От любви до перехода к другому тренеры - место на пьедестале.
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Ridl
Ответ Natalia Solomakha
Лучше бы никаких интервью, мне кажется, чем такие гладкие и прилизанные, с общими словами. Дело даже не в том, кто в отдельном ТШ "любимчики", а и в том, кто у федры и по каким причинам, какие договорняки с судьями, кого пиарят, грибуют и т.д. Мы же в реальном мире живём. Что касается Валиевой, не попались бы на допинге, скорее всего, Валиева взяла бы золото в личке. Все это понимали, это был её год - свежая, "молодая", талантливая, в форме. Но сами же и подставили спортсменку, не тем накормили, не смогли вовремя скрыть или замять. То, что полностью свой непобедимый набор до поры до времени Валиева не выкатывала, из-за нервов, мандража (она до этого вся мокрая и дрожащая на старты выходила) и недостатка выносливости на все ультра-си в проге, а в ОИ сезон "чудодейственным" образом стала выкатывать, это факт.
Ну и бред ты сморозила
Ты прям всех дев ТШТ в уботреблении допинга обвинила.
Получается что Щербакову с Трусовой которые весь сезон косячили прям во время лички допингом накормили благодаря чему те выдали прокаты жизни?! Факт адских тренировок отменяем да? Камила в сезоне 20/21 это Акатьева сейчас. Да она косячила, но уже начиная с чр21 стала очень уверенной в себе, на кпк и на фкр усложнила проги, стабилизировала аксель, а в ои сезоне была в титанической форме. Но нам на всё это это плевать, лишь бы набросить на Валиеву
"Не успели вывести" уже который раз эту бредятину читаю
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ManU Chester
Фаворитка, та, которая сама выбирает время для посещения катка, получает свою комнату, а остальные вынуждены пользоваться общей комнатой.
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Анна Беляева
Ответ kate_ko
сердцу не прикажешь, и конечно с кем-то отношения складываются лучше, с кем-то труднее - действительно можно сравнить с детско-родительскими отношениями, невозможно любить детей одинаково, тк это разные люди. но искусство в том, чтобы не показывать детям этого различия, к сожалению, не все справляются, вот и сидишь потом у психотерапевта)) а быть тренером в группе, где такая плеяда звезд всех возрастов, наверное отдельный вид психологической нагрузки, не знаю, как ТШТ справляются
Мне кажется, если внутри есть установка, что ты их всех любишь и желаешь наилучшего, дальше всегда согласуешься с этим ощущением. С другой тсороны, как родителю СВ, наверное, сложно в полной мере осознавать, бывают ли среди детей любимчики: у него-то только сын. А спортсменов вполне можно любить как котенка и как ребенка. Все дети, всем надо помочь, поддержать, выслушать, дать совет. В этом смысле вполне реально "любить одинаково" - совершать одинаковые деяния любви в отношении людей.
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expertmer2020
Любимчиков тренеров - назначают болельщики.

Ярлык - на все времена.
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kate_ko
Ответ Natalia Solomakha
Лучше бы никаких интервью, мне кажется, чем такие гладкие и прилизанные, с общими словами. Дело даже не в том, кто в отдельном ТШ "любимчики", а и в том, кто у федры и по каким причинам, какие договорняки с судьями, кого пиарят, грибуют и т.д. Мы же в реальном мире живём. Что касается Валиевой, не попались бы на допинге, скорее всего, Валиева взяла бы золото в личке. Все это понимали, это был её год - свежая, "молодая", талантливая, в форме. Но сами же и подставили спортсменку, не тем накормили, не смогли вовремя скрыть или замять. То, что полностью свой непобедимый набор до поры до времени Валиева не выкатывала, из-за нервов, мандража (она до этого вся мокрая и дрожащая на старты выходила) и недостатка выносливости на все ультра-си в проге, а в ОИ сезон "чудодейственным" образом стала выкатывать, это факт.
ну, не слушайте, никто ж не заставляет, ей-богу. мне лично интересно послушать Дудакова, видно, что человек он скромный и порядочный, абсолютно далекий от публичности, и то, что вы называете прилизанностью, есть мелкий фильтр между мозгом и языком, который не дает пороть все подряд, о чем потом пожалеешь
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Whiskey cat
Ответ Nataly1991
Смешной вопрос про любимчиков. Конечно есть. Но какой ответ ожидал Траньков?
Однозначно есть, у Глейха это видно по Алине и Ане, сейчас ни к кому такого отношения нет, как к ним.
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kate_ko
сердцу не прикажешь, и конечно с кем-то отношения складываются лучше, с кем-то труднее - действительно можно сравнить с детско-родительскими отношениями, невозможно любить детей одинаково, тк это разные люди. но искусство в том, чтобы не показывать детям этого различия, к сожалению, не все справляются, вот и сидишь потом у психотерапевта)) а быть тренером в группе, где такая плеяда звезд всех возрастов, наверное отдельный вид психологической нагрузки, не знаю, как ТШТ справляются
+3
-1
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Natalia Solomakha
Лучше бы никаких интервью, мне кажется, чем такие гладкие и прилизанные, с общими словами. Дело даже не в том, кто в отдельном ТШ "любимчики", а и в том, кто у федры и по каким причинам, какие договорняки с судьями, кого пиарят, грибуют и т.д. Мы же в реальном мире живём. Что касается Валиевой, не попались бы на допинге, скорее всего, Валиева взяла бы золото в личке. Все это понимали, это был её год - свежая, "молодая", талантливая, в форме. Но сами же и подставили спортсменку, не тем накормили, не смогли вовремя скрыть или замять. То, что полностью свой непобедимый набор до поры до времени Валиева не выкатывала, из-за нервов, мандража (она до этого вся мокрая и дрожащая на старты выходила) и недостатка выносливости на все ультра-си в проге, а в ОИ сезон "чудодейственным" образом стала выкатывать, это факт.
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