Бестемьянова о новостях про Костомарова: «Мне кажется, все врут. Никто не скажет правды»

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду Наталья Бестемьянова Фигурное катание

Наталья Бестемьянова не верит публикациям СМИ о состоянии Романа Костомарова.

– Каждое утро открываю сводки новостей и несколько раз за день. Я могла бы звонить его жене или Илье Авербуху, но я их не беспокою. Это трагическое стечение обстоятельств, жуткая ситуация. Одна вероятность из тысячи была, чтобы так все сошлось. Я желаю ему оказаться сильнее этого. Его ждут очень нелегкие времена.

– Много в СМИ фейковой информации по состоянию здоровья Романа?

– Мне кажется, все врут. Полное впечатление, что информация в прессе не соответствует действительности вообще. Никто не скажет правды. Когда плохо – не хочется, чтобы это раздували. Когда хорошо – страшно, что сглазят.

– Последние пять дней пишут о положительной динамике состояния Романа. Это правда? Есть же какие-то кулуарные разговоры.

– Я не знаю. Так боюсь, когда люди начинают вот это: «Ну, ему же уже лучше». Это уже было в феврале, помните? Давайте он сам нам скажет, что ему лучше. Вот тогда я поверю, – сказала чемпионка Игр Калгари-1988.

Костомарову 46 лет, он олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду. 10 января фигурист попал в реанимацию с пневмонией, после чего сообщалось, что на фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.

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4 комментария

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Девочка с севера
Журналисты пробили очередное дно. Бестемьянова говорит, что не звонит, они её спрашивают, есть ли положительная динамика 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
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Lukeria
видела по телику какой-то анонс как Рудковская своей тусне рассказывала, что Костомаров очень слаб, совсем не встает...
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Ольга Васильева
Все врут, но точно, что ждут нелегкие времена. И надо наговорить много слов.
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asusp527
Комментарии всех по списку- пляски на костях- возмутительно.
В той же Америке это посчитали бы вмешательством в личную жизнь и по законам последовали бы наказания...
Уймитесь, будьте людьми...
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