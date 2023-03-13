Врачи могут обсудить вопрос о снятии Костомарова с ИВЛ, если положительная динамика в его состоянии сохранится («Матч ТВ»)

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду Фигурное катание

В состоянии Романа Костомарова есть улучшения, врачи могут обсудить его снятие с ИВЛ.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

«В состоянии Костомарова есть некоторые улучшения. Если такая динамика сохранится, то врачи могут начать обсуждение по поводу постепенного снятия с ИВЛ (аппарата искусственной вентиляции легких)», – сообщил источник канала.

Накануне Sport24 сообщил, что у фигуриста наблюдается динамика на улучшение всех показателей.

Костомаров – олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду. 10 января он попал в реанимацию с пневмонией, после чего сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали несколько конечностей.

Роман Костомаров два месяца в реанимации: что об этом известно? Есть ли улучшения?

6 комментариев

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olvl
Очень тяжело читать всё это, но близким Романа и ему самому неизмеримо тяжелее. Но нужно находить силы и бороться, и ждать, и верить в лучшее.
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Olga.t
Ответ Александр Бородин
На примере Костомарова понимаешь насколько хрупко наше здоровье. Берегите себя, здоровье наше главное золото
К сожалению, большинство людей не учится на чужих ошибках, только на своих, и то не всегда...
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Olga.t
Ответ asusp527
Если...то могут начать обсуждение... Если ...то рак на горе свистнет. Уж заткнули бы этот источник....
При этом вы читаете и пишете комментарии..
0
-2
-2
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asusp527
Если...то могут начать обсуждение...
Если ...то рак на горе свистнет.
Уж заткнули бы этот источник....
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-2
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g-flex
Искренне рад за Романа. Надеюсь, что противоречивые новости по поводу ампутации окажутся сильно преувеличенными.

У самого из родственников не так давно дядя из пограничного состояния вернулся к жизни. С последствиями на всю жизнь, но вернулся
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Александр Бородин
На примере Костомарова понимаешь насколько хрупко наше здоровье. Берегите себя, здоровье наше главное золото
+13
-2
+11
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