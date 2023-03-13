Врачи могут обсудить вопрос о снятии Костомарова с ИВЛ, если положительная динамика в его состоянии сохранится («Матч ТВ»)

В состоянии Романа Костомарова есть улучшения, врачи могут обсудить его снятие с ИВЛ.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«В состоянии Костомарова есть некоторые улучшения. Если такая динамика сохранится, то врачи могут начать обсуждение по поводу постепенного снятия с ИВЛ (аппарата искусственной вентиляции легких)», – сообщил источник канала.

Накануне Sport24 сообщил, что у фигуриста наблюдается динамика на улучшение всех показателей.

Костомаров – олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду. 10 января он попал в реанимацию с пневмонией, после чего сообщалось, что на фоне осложнений ему ампутировали несколько конечностей.

Роман Костомаров два месяца в реанимации: что об этом известно? Есть ли улучшения?