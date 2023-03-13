Сотникова о сыне: «Назвали Адриан. Не в честь кого-то, просто мама Аделина, папа – Дима, и как-то сложился такой паззл»

Фигуристка Аделина Сотникова рассказала о своем сыне Адриане.

В ноябре стало известно, что олимпийская чемпионка Сочи-2014 стала мамой.

«Назвали Адриан. Не в честь кого-то, просто мама Аделина, папа – Дима. И как-то сложился такой паззл.

Как узнала о беременности? Купила тест, причем мы пошли с мамой, потому что папы не было в стране. Ждала-ждала-ждала, увидела… не две полоски, там был крестик – и все, у меня шок был. Плакала от радости.

Любимый в шоке был. К сожалению, не лично – любимый у меня из мира спорта, он был в этот момент в другой стране на соревнованиях. Я сообщила ему через недельки две-три, потому что не знала, как ему сообщать, какая у него будет реакция.

Когда у нас был разговор по поводу детей, он думал, но не в настоящий момент. Когда я ему сказала в апреле, он спросил: это что, первоапрельская шутка? Я говорю: нет, 1 апреля уже прошло, это не шутка. Он: может, ты что-то путаешь, может, тест ошибся, может, еще один сделаешь? Он не ожидал такое узнать.

Причем у него турнир идет, я ему невовремя сказала, что беременна. То есть все мысли не о турнире, а о том, что твоя девушка беременна», – рассказала Сотникова.