Сотникова о сыне: «Назвали Адриан. Не в честь кого-то, просто мама Аделина, папа – Дима, и как-то сложился такой паззл»

Теги сборная России Аделина Сотникова женское катание Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова рассказала о своем сыне Адриане.

В ноябре стало известно, что олимпийская чемпионка Сочи-2014 стала мамой.

«Назвали Адриан. Не в честь кого-то, просто мама Аделина, папа – Дима. И как-то сложился такой паззл.

Как узнала о беременности? Купила тест, причем мы пошли с мамой, потому что папы не было в стране. Ждала-ждала-ждала, увидела… не две полоски, там был крестик – и все, у меня шок был. Плакала от радости.

Любимый в шоке был. К сожалению, не лично – любимый у меня из мира спорта, он был в этот момент в другой стране на соревнованиях. Я сообщила ему через недельки две-три, потому что не знала, как ему сообщать, какая у него будет реакция.

Когда у нас был разговор по поводу детей, он думал, но не в настоящий момент. Когда я ему сказала в апреле, он спросил: это что, первоапрельская шутка? Я говорю: нет, 1 апреля уже прошло, это не шутка. Он: может, ты что-то путаешь, может, тест ошибся, может, еще один сделаешь? Он не ожидал такое узнать.

Причем у него турнир идет, я ему невовремя сказала, что беременна. То есть все мысли не о турнире, а о том, что твоя девушка беременна», – рассказала Сотникова.

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43 комментария

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Sincere
Адриан Попко?)
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Ir_rish
Ответ Тайга86
Странный паззл) Но лишь бы папе с мамой нравилось, ну и потом ребенку.
Мама- Аделина Дмитриевна, сын- Адриан Дмитриевич.
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Тайга86
Странный паззл) Но лишь бы папе с мамой нравилось, ну и потом ребенку.
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Lennuci
Ответ просто болельщица
Лучше уж Добромир, чем Августа-Анастасия.) Покороче как-то.))
Да все хороши. Хорошо, что не Лондон или Москва или Бахчисарай, где зачаты были.
Действительно, как в том анекдоте, "во дворе кого только нет, только у меня Сережа". Никто, похоже, не думает, что детям потом с этими именами жить.
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AAPolyansky
"я Аделина, папа - Дима, потому сын Адриан". л- логика
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Лемур
Что за мода на заморские имена??? Ну почему не просто Андрей?
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мистер бин
А потом еще добавил - а ты уверена, что отец я?
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мистер бин
Хорошо что не Мандриан.
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просто болельщица
Ответ Lennuci
Один Добромир уже катается, так что Полунин не первый.
Лучше уж Добромир, чем Августа-Анастасия.) Покороче как-то.))
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Lennuci
Ответ Анна Минакова
просто русское имя Адриан 🤣
Так и Аделина - исконно русское ж.
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Lennuci
Ответ Katerina Sunny
Он Даниил.
И женат.
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Lennuci
Ответ Девочка с севера
Каталина, Мир, Дар, Теодор, Мишель, Адриан. Кто кого.
Один Добромир уже катается, так что Полунин не первый.
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Додик Аксель
Ответ Katerina Sunny
Семья с Овечкиным живёт в Америке, а Сотникова уже сказала, что теннисист.
Мало, что она может сказать, чтобы от неё отстали и с именем и со спортивной специализацией отца ребёнка. В сотне рейтинга российских теннисистов только два Димы: 24-й Воронин и 54-й Леляков. Родители Овечкина в Москве живут, как и многие друзья, к которым он часто приезжает.
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Девочка с севера
Каталина, Мир, Дар, Теодор, Мишель, Адриан. Кто кого.
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The Grey
"Я вот тоже Брокгауза и Ефрона читал. Два тома прочел. Читаешь, читаешь - слова легкие: Мечислав, Богоуслав и убей бог не помню какой-кто. Книжку закроешь - все вылетело.
Помню только - Мандриан! Какой Мандриан? - нет там никакого Мандриана. Там с левой стороны - два Бронецких: один - брат Адриан, другой - Мариан, а у меня - Мандриан!".
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Svobodu Mne
Получается в честь себя и отца назвали
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Katerina Sunny
Ответ Додик Аксель
Приезжают сюда по семейным делам или во время перерыва. на короткое время. Саша Овечкин сколько раз здесь был и играл в футбол и хоккей, до семейной трагедии.
Семья с Овечкиным живёт в Америке, а Сотникова уже сказала, что теннисист.
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Vendetta4111323
Ответ dashaofmyiceiceicebaby333
вроде бы должно звучать мило, а звучит неловко
Как и большинство от Аделины
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Додик Аксель
Ответ Katerina Sunny
Играющие в НХЛ там живут, а не уезжают на соревнования.
Приезжают сюда по семейным делам или во время перерыва. на короткое время. Саша Овечкин сколько раз здесь был и играл в футбол и хоккей, до семейной трагедии.
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тучка60
Ответ missis-Zima
А кто у нас на соревнованиях? все отстранены, только теннис и еще кто-то участвуют.
Родила в ноябре, а на момент когда забеременела, тогда ещё мог и быть в другой стране на соревнованиях.
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Anita Levchenko
Мне нравится это имя😍, тоже так сына назвала бы.
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Katerina Sunny
Ответ Додик Аксель
Хоккеисты играют в НХЛ, шахматисты участвуют в турнирах как и спортсмены из смешанных единоборств.
Играющие в НХЛ там живут, а не уезжают на соревнования.
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Пользователь Гугла
мама аделина, папа дима, сын адриан, в чем пазл то, сказада бы что хотела придумать оригинальное имя, не как у всех
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Katerina Sunny
Ответ Пользователь Гугла
не медведев случайно
Он Даниил.
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Пользователь Гугла
Ответ Katerina Sunny
Это у Сотниковой надо спрашивать, что за Дмитрий был за границей на соревнованиях. На ум приходит только теннис.
не медведев случайно
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