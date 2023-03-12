Энберт о турнире шоу-программ: «Было бы интересно посмотреть на новые пары, которые не были вместе в спорте»

Теги сборная России Александр Энберт пары Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Александр Энберт объяснил, почему не участвует в турнире шоу-программ. 

«Все очень просто: по правилам турнира шоу-программ можно выступать только с той партнершей, с которой ты выступал в спорте. Наталья (Забияко) сейчас находится в другой стране, так что я не могу выступать в том составе, в котором выступал в спорте. Согласно правилам этого турнира, я не могу принять участие.

Стоит ли в будущем поменять правила и разрешить парникам выступать как одиночникам или с другими партнерами? Мне бы, конечно, хотелось этого.

Например, Лена Ильиных выступала в шоу с Димой Соловьевым, Катя Боброва — с Ваней Букиным, я катался с Верой Базаровой, с Татьяной Волосожар. Конечно, если бы разрешили выступать не только в том составе, в котором ты катался в спорте, то пул участников бы сильно расширился.

Мне кажется, было бы интересно посмотреть на новые пары, которые не были вместе в спорте. Так что я за то, чтобы такие изменения случились», — сказал Энберт.

Турнир шоу-программа пройдет 18 марта. 

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10 комментариев

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Goga
Было бы интересно посмотреть на все неожиданные сочетания, зачем ограничивать рамками, которые были в спорте.
Тех, кто рвется участвовать не приглашают, а тех, кто желанием не горит и ничего нового не планирует показывать зачем-то зовут.
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olya_s
Пара Глейхенгауз-Загитова например.Было бы просто💔💔💔
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Лакс
в ЛП только пары, в шоу тоже они преобладают.
Поэтому хотелось бы чтобы было больше сольных номеров. Одиночникам и так будет сложно конкурировать с парами, которым легче сделать цельный номер.
0
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AllaS
Ответ Skalka-1
А мне было бы интересно посмотреть на дует Алины и Димы. Например, поставили бы им Кармен....
Мне бы тоже было интересно посмотреть на Алину с Дмитрием в танце . Они много гастролируют по городам России уже два года и очень здорово скатались в ледовых спектаклях.
Если в будущем будут такие возможности , то хорошо скатанные дуэты вполне реально могут участвовать в шоу программах, но может быть отдельно , как новые дуэты спортивные . Ведь фигуристы не дилетанты , а профи в ФК.
0
-3
-3
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Лакс
Ответ Skalka-1
А мне было бы интересно посмотреть на дует Алины и Димы. Например, поставили бы им Кармен....
не понятно что такое "дует Алины и Димы"
+1
-1
0
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Светлана Менова
Давайте не превращать очередной турнир в балаган. Для таких вещей пусть Авербух снова делает "ЛП - Кубок профессионалов".
+7
-3
+4
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закрыт по беспределу
Дело говорит
+1
-4
-3
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Skalka-1
А мне было бы интересно посмотреть на дует Алины и Димы. Например, поставили бы им Кармен....
+3
-6
-3
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Katerina Sunny
Пусть Энберт в ЛП катается с любой партнёршей.
+6
-3
+3
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Alexey Belskiy
Жду этот турнир и шоу Этери
+10
-3
+7
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