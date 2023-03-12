Энберт о турнире шоу-программ: «Было бы интересно посмотреть на новые пары, которые не были вместе в спорте»

объяснил, почему не участвует в турнире шоу-программ.

«Все очень просто: по правилам турнира шоу-программ можно выступать только с той партнершей, с которой ты выступал в спорте. Наталья ( ) сейчас находится в другой стране, так что я не могу выступать в том составе, в котором выступал в спорте. Согласно правилам этого турнира, я не могу принять участие.

Стоит ли в будущем поменять правила и разрешить парникам выступать как одиночникам или с другими партнерами? Мне бы, конечно, хотелось этого.

Например, Лена Ильиных выступала в шоу с Димой Соловьевым, Катя Боброва — с Ваней Букиным, я катался с , с . Конечно, если бы разрешили выступать не только в том составе, в котором ты катался в спорте, то пул участников бы сильно расширился.

Мне кажется, было бы интересно посмотреть на новые пары, которые не были вместе в спорте. Так что я за то, чтобы такие изменения случились», — сказал Энберт.

Турнир шоу-программа пройдет 18 марта.