Энберт о турнире шоу-программ: «Было бы интересно посмотреть на новые пары, которые не были вместе в спорте»
Александр Энберт объяснил, почему не участвует в турнире шоу-программ.
«Все очень просто: по правилам турнира шоу-программ можно выступать только с той партнершей, с которой ты выступал в спорте. Наталья (Забияко) сейчас находится в другой стране, так что я не могу выступать в том составе, в котором выступал в спорте. Согласно правилам этого турнира, я не могу принять участие.
Стоит ли в будущем поменять правила и разрешить парникам выступать как одиночникам или с другими партнерами? Мне бы, конечно, хотелось этого.
Например, Лена Ильиных выступала в шоу с Димой Соловьевым, Катя Боброва — с Ваней Букиным, я катался с Верой Базаровой, с Татьяной Волосожар. Конечно, если бы разрешили выступать не только в том составе, в котором ты катался в спорте, то пул участников бы сильно расширился.
Мне кажется, было бы интересно посмотреть на новые пары, которые не были вместе в спорте. Так что я за то, чтобы такие изменения случились», — сказал Энберт.
Турнир шоу-программа пройдет 18 марта.
Тех, кто рвется участвовать не приглашают, а тех, кто желанием не горит и ничего нового не планирует показывать зачем-то зовут.
Поэтому хотелось бы чтобы было больше сольных номеров. Одиночникам и так будет сложно конкурировать с парами, которым легче сделать цельный номер.
Если в будущем будут такие возможности , то хорошо скатанные дуэты вполне реально могут участвовать в шоу программах, но может быть отдельно , как новые дуэты спортивные . Ведь фигуристы не дилетанты , а профи в ФК.