«Пошла в пляс туда». Первый канал показал, как Туктамышева вместе с Авербухом готовит номер к турниру шоу-программ

Теги Илья Авербух сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Первый канал показал подготовку Елизаветы Туктамышевой к турниру по шоу-программам. 

На видео, опубликованном в соцсетях Первого канала, Туктамышева работает над новым показательным номером вместе с хореографом Ильей Авербухом. 

Турнир по шоу-программам пройдет в Москве 18 марта.

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5 комментариев

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Наталья Грабовская
Скорее всего судейский состав не оценит должным образом её пресловутый триксель, поэтому можно не напрягаться - "Цыганочка" с выходом будет эффектнее...)💃💃💃
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Olga.t
Пока ничего не понятно. Но смешно.
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Маргарита В Сафронова
Лизин в пляс— уже история фк.. Она своим вплясом трибуны воспламеняет!
+2
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-1
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Анастасия Прудникова
Удачи.
+2
-1
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Маргарита Михайловна
Пошла. Да.
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-3
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