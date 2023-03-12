«Пошла в пляс туда». Первый канал показал, как Туктамышева вместе с Авербухом готовит номер к турниру шоу-программ

Первый канал показал подготовку к турниру по шоу-программам.

На видео, опубликованном в соцсетях Первого канала, Туктамышева работает над новым показательным номером вместе с хореографом Ильей Авербухом.

Турнир по шоу-программам пройдет в Москве 18 марта.

Загитова против Медведевой, Ягудин на одном льду с Валиевой – нет, это не сон, а новый турнир по шоу-программам

Фигурному турниру по шоу-программам срочно нужны внятные правила, иначе случится скандал