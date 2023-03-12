«Пошла в пляс туда». Первый канал показал, как Туктамышева вместе с Авербухом готовит номер к турниру шоу-программ
Первый канал показал подготовку Елизаветы Туктамышевой к турниру по шоу-программам.
На видео, опубликованном в соцсетях Первого канала, Туктамышева работает над новым показательным номером вместе с хореографом Ильей Авербухом.
Турнир по шоу-программам пройдет в Москве 18 марта.
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