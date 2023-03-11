Максим Траньков: «Меня никто в Global Skating Academy не звал, да и вряд ли я бы пошел. Не рассматриваю себя в роли клубного тренера»

Теги Максим Траньков Этери Тутберидзе турнир на призы Лакерника Global Skating Academy Фигурное катание

Максим Траньков поделился мнением о проекте Global Skating Academy.

8 марта стало известно о создании международного клуба фигурного катания Global Skating Academy, соучредитель которого – почетный вице-президент ISU Александр Лакерник. Клуб объявил о сотрудничестве с тренерской командой Этери Тутберидзе.

«Это уже становится реальностью. Сейчас мы видим создание первого подобного клуба в России. Возможно, это вызовет интерес. Времена меняются.

Когда-то отечественные фигуристы могли спокойно выступать на всех международных соревнованиях, а сейчас такое невозможно представить. Я воспринимаю подобные эксперименты абсолютно нормально. Но пока сложно сказать, станет ли клуб панацеей для наших ребят», – сказал Траньков.

«Разумеется, участие в проекте Этери Тутберидзе привлечет большое внимание. Все, что касается этого тренера, вызывает немалый интерес.

У меня никаких контактов с Global Skating Academy не было. Никто никуда не звал. Да и вряд ли бы я туда пошел. Просто не рассматриваю себя в роли клубного тренера, который должен работать с большим количеством пар сразу. У меня нет ни опыта, ни возможностей», – цитирует Транькова RT. 

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3 комментария

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Ёжик_в_тумане
Транькову прежде, чем такое писать у жены нужно спросить о планах на май, что там у него в рабочем графике. О каком Российском клубе все говорят, судя по учредителя там из Российского только 33%.
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Toba Door
Да и тренером он быть не хочет, его пару тренируют сто человек, только числится, тренером все хотят, даже Авербух типа тренер
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oldparakhod
Не так давно и в шоу не собирался выступать, а потом взял под козырёк.)
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