Максим Траньков: «Меня никто в Global Skating Academy не звал, да и вряд ли я бы пошел. Не рассматриваю себя в роли клубного тренера»

поделился мнением о проекте Global Skating Academy.

8 марта стало известно о создании международного клуба фигурного катания Global Skating Academy, соучредитель которого – почетный вице-президент ISU Александр Лакерник. Клуб объявил о сотрудничестве с тренерской командой .

«Это уже становится реальностью. Сейчас мы видим создание первого подобного клуба в России. Возможно, это вызовет интерес. Времена меняются.

Когда-то отечественные фигуристы могли спокойно выступать на всех международных соревнованиях, а сейчас такое невозможно представить. Я воспринимаю подобные эксперименты абсолютно нормально. Но пока сложно сказать, станет ли клуб панацеей для наших ребят», – сказал Траньков.

«Разумеется, участие в проекте Этери Тутберидзе привлечет большое внимание. Все, что касается этого тренера, вызывает немалый интерес.

У меня никаких контактов с Global Skating Academy не было. Никто никуда не звал. Да и вряд ли бы я туда пошел. Просто не рассматриваю себя в роли клубного тренера, который должен работать с большим количеством пар сразу. У меня нет ни опыта, ни возможностей», – цитирует Транькова RT.

Вайцеховская о проекте Global Skating Academy: «Противодействие различных организаций может оказаться значительно сильнее, чем это представляется сейчас»