Алексей Мишин: «Еще не пробовал завести Fan ID. Одна мысль, что нужно что-то оформлять, уже отбивает желание что-либо делать»

Теги премьер-лига Россия Алексей Мишин Fan ID Фигурное катание

Алексей Мишин заявил, что еще не оформлял Fan ID. 

Заслуженный тренер России по фигурному катанию – болельщик петербургского «Зенита».

«Я хочу ходить на футбол, на матчи «Зенита», но карту болельщика мне никак не удается оформить. И я не могу сказать, что хочу иметь Fan ID.

Еще не пробовал завести карту. Одна мысль, что нужно что-то оформлять, уже отбивает желание что-либо делать. У меня такой жизненный ритм, что буквально нет ни одной свободной минутки.

Мне сложно сказать, хорошая ли эта инициатива. Тут есть две стороны. С одной, ведется учет посещаемости спортивных соревнований. В таком ключе это может иметь позитивный эффект, особенно в футболе.

Но отсутствие болельщиков на стадионах или даже резкое уменьшение числа посетителей футбольных матчей – это отрицательная сторона.

Почему Fan ID есть в футболе, но нет в фигурном катании? Футбол способен порождать более острые ощущения, которые, возможно, могут привести к неадекватному самовыражению людей», – сказал Мишин. 

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31 комментарий

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Kyancey
Ответ Xm.md
Ну можно на электричке на дачу как альтернатива путешествиям
А если тебе надо в другой город или регион?
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EuhenioV
Учитывая тот факт,что мои комменты удаляют модераторы,обращаюсь ко всем адекватным поклонникам РФК-"Фаны АЗ,активно меняют окрас и объектом сего действа,избрали прикрытие в виде Ками,обратите на это внимание!"
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Магнетист*
Ответ EuhenioV
Так вы сознательно в прострацию впали?Извините,не знал,А Анечка,ЧОИ в индивидуальном зачёте и вам продолжать с осознанием этого жить.Бедный.
Не знаю, сознательно ты в прострацию впал или нет, по поводу ЧОИ, в команде. Но, продолжай жить, с осознанием того, кто твоя mommy.
В конце, ты мог не подписываться )
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varick
Не понял, у Мишина нет свободной минутки завести Fan ID, но время на посещение матчей у него есть?
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EuhenioV
Ответ Магнетист*
Своё бессмыленно-подсознательное при себе оставь. Или, для Анюты
Так вы сознательно в прострацию впали?Извините,не знал,А Анечка,ЧОИ в индивидуальном зачёте и вам продолжать с осознанием этого жить.Бедный.
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EuhenioV
Ответ kin
Комментарий удален модератором
Придуривается,не верьте в сказки.
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nobrainnopain
Ответ pyatachyok
Ага, вот только поди найди того, у кого место совпадает с написанным на билете! Завсегда на трибуну проходишь — а места уже все заняты, садись, куда хочешь. Кстати, помнится, ходил я на пустой стадион на финальный турнир Мировой лиги в Москве — так там с трибун «за воротами» всех прямо-таки сгоняли на боковые, я один остался из зрителей «за воротами» (так лучше обзор, видишь, где блокирующие, как пас идет, куда идет удар), сидел там с одним из тренеров бразильцев и фотографом.
Не не не, то что творится в фансекторе не творится на стадионе. Сколько ни ходил , всегда садился на место по билету. А то что с обычных секторов идет миграция в фансектор определенной группы лиц, это да. Ну вот и неси ответственность за свое место. Ведь этот факт и есть основной мотив против фанайди со стороны фанатов. Ну ничего, побойкотируют какое-то время, а потом вернутся, ведь для большинства этих товарищей их доходы связаны с околофутбольной тематикой, ну или в Яндекс доставку пойдут 😏
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Магнетист*
Ответ EuhenioV
Вот видите,вас Мишин развёл и на подсознательном уровне сделал "своим сторонником",хотя на футбол и его поклонников,ему глубоко .........Сильно сомневаюсь,что подобный "движ" организовал он сам,скорее дело рук его пиарщиков,жертв ЕГЭ.
Своё бессмыленно-подсознательное при себе оставь.
Или, для Анюты
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MikhaL
Неадекватного самовыражения у фанов фигурки тоже хватает.
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Xm.md
Ответ Kyancey
Путешествия, перелёты по рабочим, семейным обстоятельствам - это необходимость. В качестве альтернативы похода на стадион есть бары. Так что нет, не оформим :)
Ну можно на электричке на дачу как альтернатива путешествиям
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kin
Комментарий удален модератором
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pyatachyok
Ответ nobrainnopain
Фанайди привязано к билету, билет к месту, по камере легче место определить. Изи катка для полиции, как говорят дети) файера регулярно жгут в фансекторах
Ага, вот только поди найди того, у кого место совпадает с написанным на билете! Завсегда на трибуну проходишь — а места уже все заняты, садись, куда хочешь. Кстати, помнится, ходил я на пустой стадион на финальный турнир Мировой лиги в Москве — так там с трибун «за воротами» всех прямо-таки сгоняли на боковые, я один остался из зрителей «за воротами» (так лучше обзор, видишь, где блокирующие, как пас идет, куда идет удар), сидел там с одним из тренеров бразильцев и фотографом.
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EuhenioV
Ответ Магнетист*
Да дело не процедуре, а то, что перед фактом хотят поставить. Я за fan id не голосовал. Как и за тех, кто это решение принял.
Вот видите,вас Мишин развёл и на подсознательном уровне сделал "своим сторонником",хотя на футбол и его поклонников,ему глубоко .........Сильно сомневаюсь,что подобный "движ" организовал он сам,скорее дело рук его пиарщиков,жертв ЕГЭ.
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interested
Ба-арин, понимаш!
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nobrainnopain
Ответ pyatachyok
А то без фанайди их сложно выцеплять! Чем фанайди поможет-то в их выцеплении? Да и где эти бузотеры, когда их последний раз видели на стадионе?
Фанайди привязано к билету, билет к месту, по камере легче место определить. Изи катка для полиции, как говорят дети) файера регулярно жгут в фансекторах
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Kyancey
Ответ Ка Ман
Ну, это, как билет на самолёт. Желания оформлять нет, а лететь надо.
Путешествия, перелёты по рабочим, семейным обстоятельствам - это необходимость.
В качестве альтернативы похода на стадион есть бары.
Так что нет, не оформим :)
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pyatachyok
Ответ nobrainnopain
Чтобы выдергивать всяких бузитеров проще было, те в целях безопасности.
А то без фанайди их сложно выцеплять! Чем фанайди поможет-то в их выцеплении? Да и где эти бузотеры, когда их последний раз видели на стадионе?
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Спортивный лис
Ну да, это ж не визу в Аргентину делать)))
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nobrainnopain
Ответ pyatachyok
Беда в том, что виза — она была нужна и теперь нужна, а фанайди никогда нужен не был — так и зачем он теперь?
Чтобы выдергивать всяких бузитеров проще было, те в целях безопасности.
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pyatachyok
Ответ nobrainnopain
Эти же самые неполживые люди ради заграничной визы готовы колоть всякую жижу, оформлять куаркода, собирать справки из банков , стоять очередь в посольстве, но вот разок на всю жизнь сходить в МФЦ это проблема🤦‍♂️
Беда в том, что виза — она была нужна и теперь нужна, а фанайди никогда нужен не был — так и зачем он теперь?
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Ка Ман
Ну, это, как билет на самолёт. Желания оформлять нет, а лететь надо.
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Девушка Безимени
реальный возраст
без понтов
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EuhenioV
Пронырливый профессор,решил в актуальную тему вписаться и дивиденды с подобного популизма заиметь?К бабке не ходи.Подобные ему,реально воcпринимают нас всех за полных..........
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Магнетист*
Да дело не процедуре, а то, что перед фактом хотят поставить. Я за fan id не голосовал. Как и за тех, кто это решение принял.
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Roman Roman
Ответ Андрей Лоел
Как он посмел!
"у него есть, что-то скрывать" - Кечинов
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