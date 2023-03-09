Алексей Мишин: «Еще не пробовал завести Fan ID. Одна мысль, что нужно что-то оформлять, уже отбивает желание что-либо делать»

заявил, что еще не оформлял Fan ID.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию – болельщик петербургского «Зенита».

«Я хочу ходить на футбол, на матчи «Зенита», но карту болельщика мне никак не удается оформить. И я не могу сказать, что хочу иметь Fan ID.

Еще не пробовал завести карту. Одна мысль, что нужно что-то оформлять, уже отбивает желание что-либо делать. У меня такой жизненный ритм, что буквально нет ни одной свободной минутки.

Мне сложно сказать, хорошая ли эта инициатива. Тут есть две стороны. С одной, ведется учет посещаемости спортивных соревнований. В таком ключе это может иметь позитивный эффект, особенно в футболе.

Но отсутствие болельщиков на стадионах или даже резкое уменьшение числа посетителей футбольных матчей – это отрицательная сторона.

Почему Fan ID есть в футболе, но нет в фигурном катании? Футбол способен порождать более острые ощущения, которые, возможно, могут привести к неадекватному самовыражению людей», – сказал Мишин.

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