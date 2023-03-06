Камила Валиева побывала на экскурсии в офисе «ВКонтакте»
Камила Валиева побывала на экскурсии в офисе «ВКонтакте» в Санкт-Петербурге.
«Мне провели экскурсию по VK-офису в Санкт-Петербурге. Это просто невероятно!
Он находится в здании «Зингера», здесь очень атмосферное и красивое место. Очень много разных мест отдыха для сотрудников.
Я, честно говоря, в шоке – все так атмосферненько, вроде бы работа, а вроде бы как дом.
Совсем скоро выйдет ролик, обязательно посмотрите, я с вами поделюсь», – сказала Валиева.
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