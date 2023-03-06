Камила Валиева побывала на экскурсии в офисе «ВКонтакте»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева побывала на экскурсии в офисе «ВКонтакте» в Санкт-Петербурге.

«Мне провели экскурсию по VK-офису в Санкт-Петербурге. Это просто невероятно!

Он находится в здании «Зингера», здесь очень атмосферное и красивое место. Очень много разных мест отдыха для сотрудников.

Я, честно говоря, в шоке – все так атмосферненько, вроде бы работа, а вроде бы как дом.

Совсем скоро выйдет ролик, обязательно посмотрите, я с вами поделюсь», – сказала Валиева. 

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9 комментариев

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Milorada K
Камила такая очаровательная с распущенными локонами. Красоточка.
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Александр Кудрявцев
Красотулечка
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Маргарита Михайловна
Натужная улыбка. Фальшивая радость.
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Аквамарин
Красотка
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REA-13
Вот уж кому идут распущенные волосы так это Валиевой. ;)
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FanofKamilaValieva
Умничка ! ✌
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Этери горячая
Какая прелесть Камила!
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Ridl
Какая красотка😍 кудри очень идут
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Кокич
Невский проспект, 28
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