Камила Валиева побывала на экскурсии в офисе «ВКонтакте»

побывала на экскурсии в офисе «ВКонтакте» в Санкт-Петербурге.

«Мне провели экскурсию по VK-офису в Санкт-Петербурге. Это просто невероятно!

Он находится в здании «Зингера», здесь очень атмосферное и красивое место. Очень много разных мест отдыха для сотрудников.

Я, честно говоря, в шоке – все так атмосферненько, вроде бы работа, а вроде бы как дом.

Совсем скоро выйдет ролик, обязательно посмотрите, я с вами поделюсь», – сказала Валиева.