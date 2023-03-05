Видео произвольной программы Дмитрия Алиева в финале Гран-при России, с которой он взял серебро
Фигурист Дмитрий Алиев выступил с произвольной программой в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.
Он набрал 277,74 балла по сумме двух программ и занял второе место.
Смотрите прокат Алиева из эфира Первого канала:
Ось в воздухе – стабильная, не болтает вообще. Положение корпуса на выезде – как в учебнике, никаких клевков. Выезды по длинной дуге, на скорости – ребят, а вы в России знаете много одиночников, кто вот такие выезды с квадов стабильно показывает? За такими выездами обычно японский чемпионат смотрят, а тут вот доморощенные имеются:)