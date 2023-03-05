Видео произвольной программы Дмитрия Алиева в финале Гран-при России, с которой он взял серебро

Теги сборная России видео мужское катание Дмитрий Алиев Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигурист Дмитрий Алиев выступил с произвольной программой в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Он набрал 277,74 балла по сумме двух программ и занял второе место.

Смотрите прокат Алиева из эфира Первого канала:

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3 комментария

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Doctor of Philosophy
Вот я смотрю в этом сезоне на четверные прыжки Димы в произволке и думаю – какое хейтерьё вообще запустило этот миф, что у Алиева что-то там не так с качеством четверных? Да здорово же он их прыгает – и тулупы, и сальховы!

Ось в воздухе – стабильная, не болтает вообще. Положение корпуса на выезде – как в учебнике, никаких клевков. Выезды по длинной дуге, на скорости – ребят, а вы в России знаете много одиночников, кто вот такие выезды с квадов стабильно показывает? За такими выездами обычно японский чемпионат смотрят, а тут вот доморощенные имеются:)
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Нурсултан Хамзаев
посмотрел повтор эта суперский прокат.
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Виктория Китаева
Это было очень сильно!
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