Софья Муравьева: «Есть небольшие проблемы с ногой опять. Рада, что я здесь, что не сдалась»
Фигуристка Софья Муравьева рассказала о проблемах с ногой перед финалом Гран-при России.
Сегодня в Санкт-Петербурге спортсменка заняла пятое место. В произвольной программе она прыгнула тройной аксель в каскаде, а на втором акселе сделала «бабочку».
«Я довольна. Не было второго акселя, на это есть свои причины. Есть небольшие проблемы с ногой опять. Вылечила, и сейчас опять.
Перед стартом приболела немного, рада, что я здесь, что не сдалась. Я не сдаюсь в какие-то моменты, появилось много болельщиков, они меня поддерживают. Мне очень приятно», – сказала Муравьева.
Свой главный приз она уже выиграла, когда "добрый тренер с умными глазами" назвал её "неговёшкой".
Выступила очень достойно.
Опять "тренер-неговёшка" выгнал на лёд "Костнер наших дней" со сломанной ногой!!
Хочется надеяться, что у него хватит мужества опубликовать пост с признанием Муры победительницей Финала.