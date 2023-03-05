Софья Муравьева: «Есть небольшие проблемы с ногой опять. Рада, что я здесь, что не сдалась»

Фигуристка Софья Муравьева рассказала о проблемах с ногой перед финалом Гран-при России.

Сегодня в Санкт-Петербурге спортсменка заняла пятое место. В произвольной программе она прыгнула тройной аксель в каскаде, а на втором акселе сделала «бабочку».

«Я довольна. Не было второго акселя, на это есть свои причины. Есть небольшие проблемы с ногой опять. Вылечила, и сейчас опять.

Перед стартом приболела немного, рада, что я здесь, что не сдалась. Я не сдаюсь в какие-то моменты, появилось много болельщиков, они меня поддерживают. Мне очень приятно», – сказала Муравьева.