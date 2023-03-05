Софья Муравьева: «Есть небольшие проблемы с ногой опять. Рада, что я здесь, что не сдалась»

Теги сборная России женское катание Софья Муравьева Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристка Софья Муравьева рассказала о проблемах с ногой перед финалом Гран-при России.

Сегодня в Санкт-Петербурге спортсменка заняла пятое место. В произвольной программе она прыгнула тройной аксель в каскаде, а на втором акселе сделала «бабочку».

«Я довольна. Не было второго акселя, на это есть свои причины. Есть небольшие проблемы с ногой опять. Вылечила, и сейчас опять.

Перед стартом приболела немного, рада, что я здесь, что не сдалась. Я не сдаюсь в какие-то моменты, появилось много болельщиков, они меня поддерживают. Мне очень приятно», – сказала Муравьева.

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31 комментарий

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Jessi
Ответ EuhenioV
Нужно было сниматься в таком случае,как Саша,а не после драки кулаками махать.
Она прекрасно выступила , в 5-ке сильнейших . Даже не в полную меру возможностей она в топе. Выросла она сильно , видно, она ровесница Валиевой
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Denis Travin
... странно видеть какие-то претензии к Муре.
Свой главный приз она уже выиграла, когда "добрый тренер с умными глазами" назвал её "неговёшкой".
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Jessi
Ответ vanessa2021
Мурочка - очень выразительная стала. И это лицо, ахматовское какоето))) Выступила очень достойно.
Кожа фарфоровая
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Elenavasilevna
Ответ nina1212
опять отговорки пошли
Это вряд ли, по ней видно было, что проблема какая то есть
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Акселек давай
Ответ Verysia
Платье гораздо лучше предыдущего, но, на мой вкус, ещё бы поменьше этих линий-верёвочек. Девочка вызывает уважение, очень старательная, ей бы хорошего хореографа, с руками что-то делать надо, это общая беда у АП.
И с осанкой, как будто еще сильнее сутулиться начала.
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Natalia Solomakha
Ответ Natalia Gladkia
Это ... да , Софья такая скользяще- летящая, очень хороша на льду!
Сейчас Вам объяснят, что руки у неё не те и гримасничает на льду недостаточно. Люди так давно skating skills у топов не видели, что забыли, что это хороший конёк/ скольжение именно, а не руки и пантомима.
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vanessa2021
Ответ Natalia Gladkia
Это ... да , Софья такая скользяще- летящая, очень хороша на льду!
Мурочка - очень выразительная стала. И это лицо, ахматовское какоето)))

Выступила очень достойно.
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EuhenioV
Ответ Jessi
Отстаньте от Сони уже , у неё была травма небольшая и простыла
Нужно было сниматься в таком случае,как Саша,а не после драки кулаками махать.
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Denis Travin
... во, как!
Опять "тренер-неговёшка" выгнал на лёд "Костнер наших дней" со сломанной ногой!!
Хочется надеяться, что у него хватит мужества опубликовать пост с признанием Муры победительницей Финала.
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Нурсултан Хамзаев
Ответ nina1212
опять отговорки пошли
в кп была особенно видно что у нее температура есть
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Natalia Gladkia
Ответ Natalia Solomakha
Новое платье ей сшила мама, очень мило. Хочется, чтобы у неё всё ещё было. Одна из немногих у нас в ЖО, у кого реально есть те самые skating skills, а не пародия на них.
Это ... да , Софья такая скользяще- летящая, очень хороша на льду!
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Акселек давай
Что-то с Муравьевой не то происходит, сплошной нервяк. Она вроде девушка трепетная, ответственная, как будто величайший тренер ее совсем застращал своей неуравновешенностью.
Ну, или перегар в кике влияет на вестибулярный аппарат🤭
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Natalia Gladkia
Молодец Софья, нежное, проникновенное и очень музыкальное катание, все прыжки в музыкальные акценты, прекрасное скольжение, классическое и очень красивые руки! Софья молодец, что выступила и удачно в данном состоянии и еще очень красивое платье и прекрасный макияж, такая девочка нежная, спасибо за искусство на льду!
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Игорь Мельников
Мне очень нравится Сонино скольжение, и чистые докрученные прыжки. Жаль что не прыгнула второй свой короный аксель, а так всё было чистенько. Молодец!
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Jessi
Ответ veramarso
Я тоже рада, что она здесь... Но сегодня под Горбачевой должна быть однозначно
Она по общей сумме выиграла
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Jessi
Ответ EuhenioV
"Я не выиграла,но не виновата и мне положены ништячки за героизм".Фирменный почерк АП.Соколовская тоже эту тему мгновенно освоила.
Отстаньте от Сони уже , у неё была травма небольшая и простыла
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МИХАЛЫЧ
Где тексты что Плющенко не тренер и его судьба за длинный язык наказала
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Jessi
Сонечка , не переживай , действительно у тебя появилось много болельщиков, спасибо за красоту на льду ! Верим в тебя и любим ❤️
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Verysia
Ответ N-fox
Соня выросла, немного покрупнела, поэтому нормально, что прыжки могут "гулять". Новое платье понравилось больше предыдущего. Хочется пожелать Софье хороших программ на будущий сезон, ну и грамотной работы хореографа.
Платье гораздо лучше предыдущего, но, на мой вкус, ещё бы поменьше этих линий-верёвочек. Девочка вызывает уважение, очень старательная, ей бы хорошего хореографа, с руками что-то делать надо, это общая беда у АП.
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Jessi
У Сони мама мастерица и красавица
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Зоя Кудряшова
Соня ты молодец. Откатала все лучше Валиевой гребницы. В следующий раз тоже в средине программы сесть на лед, отдыхай минутку и в бой. Или можешь в начале и конце стоя на месте пальчиками шевелить. Тогда с нашими судьями точно будешь на пьедестале.
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k4rmazin2007
Ответ veramarso
Я тоже рада, что она здесь... Но сегодня под Горбачевой должна быть однозначно
Такое могут написать только фаны тшт, которые резко стали глорить за Горбачеву и Федченко. Понятно почему.
+8
-11
-3
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Татьяна
Соня делает 4ные. Она честно сказала, что приболела. Проблема с ногой. И ей надо верить. Она же не снялась! И прокат у неё красивый. И не падала. Молодец.
+11
-7
+4
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Светлана Менова
Ответ N-fox
Соня выросла, немного покрупнела, поэтому нормально, что прыжки могут "гулять". Новое платье понравилось больше предыдущего. Хочется пожелать Софье хороших программ на будущий сезон, ну и грамотной работы хореографа.
Плечевой пояс у неё прямо мощный стал. Может, для прыжковой части это и неплохо, но в целом с балансом могут быть проблемы.
+2
-3
-1
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Natalia Solomakha
Новое платье ей сшила мама, очень мило. Хочется, чтобы у неё всё ещё было. Одна из немногих у нас в ЖО, у кого реально есть те самые skating skills, а не пародия на них.
+13
-6
+7
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