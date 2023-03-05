Тарасова о своей критике судей: «Если бы это был не Плющенко, а другой человек, для меня бы это не имело значения. Это просто несправедливое судейство»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко сборная России судьи Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что готова поддержать любого тренера при несправедливом судействе.

Накануне Тарасова сообщила, что Первый канал отстранил ее от работы из-за поддержки высказываний Евгения Плющенко о судействе.

«Если бы это был не Плющенко, а другой человек, для меня бы это не имело значения. Это просто несправедливое судейство!

Будь на его месте кто‑то другой, я бы так же выступала. Я уважительно отношусь к работе тренеров и, главное, к работе спортсменов, юных спортсменов», – сказала Тарасова. 

Первый канал отстранил Тарасову? Она поддержала Плющенко в атаке на судей

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65 комментариев

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Тайга86
Ответ Anatiana
После сотрясания воздуха наглость немного поубавится. Понятно, что радикально ничего не изменить. Вспоминаю "Азазель"
Если только так….
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private dancer
Ответ Маргарита Баринова
Акатьева обошла Валиеву на первом этапе? Наверно наоборот...
Вот да. Там как раз Валиеву нагрибовали выше крыши.
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Anatiana
Ответ Спорт_в_массы
давайте в отместку возмущаться её судейством на Ледниковом Периоде)
Не надо путать мух и пироженки. В ЛП им сценарий пишут
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private dancer
Ответ Лиза Михайлова
Ну, да, конечно! Все этапы гран-при молчала, а тут решила высказаться. Молчала, когда у танцоров полная дичь в судействе творилась, молчала, когда Акатьева обошла Валиеву на первом этапе, но судейство решило иначе, а тут решила поддержать. Она очень избирательно поддерживает. И это давно известно. Самое яркое на ОИ-18. Так что не надо из себя богиню Фемиду строить. Проблемы в судействе есть, но не Плющенко и Тарасова борцы за справедливость, один пытается своих просто протащить, ему пофиг на справедливость, а вторая вообще не в теме, на кубке Первого канала, ТАТ даже не знала кто, что катает: что у нас нынче много девчонок с тройным акселем, а почти все парни выходят в короткой с двумя четверными.
Не поняла, а что не так с Акатьевой и Валиевой ? Акатьева по делу обошла.
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Anatiana
Ответ Тайга86
Здесь уже образовалось два лагеря, судя по комментариям: 1. те, кто был против Плющенко всегда, соответственно, любой выпад в его сторону будет ими расцениваться как большой праздник 2. те, кто за него, даже уже не важно, всегда таковым был, или поддерживает в связи с этой ситуацией...Жаль, что появление третьего лагеря на этом фоне призрачно...А ведь именно там самое зерно, и те, кто в целом смотрит на всю эту ситуацию, понимает, что в ближайшее время ничего в судействе не изменится, а вот коснуться(уже касается) может сие кого-угодно...Жаль, что и сам Плющенко будет сотрясать воздух только при пересечении своих интересов...И никто из них ничего даже не попытается изменить в самой системе оценивания.
После сотрясания воздуха наглость немного поубавится. Понятно, что радикально ничего не изменить.
Вспоминаю "Азазель"
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Tania09**
Татьяна Анатольевна, ладно бы вы были тренером танцоров, но когда бывший тренер одиночников не видит недокруты, это очень печально.
только на первом акселе
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private dancer
Ответ Anita Levchenko
Ну, я посмотрела протоколы, пересмотрела прыжки Софьи, в рамках действующих правил можно, конечно, и так это оценить, но моё мнение, что в программе с 4мя ультраси такие прыжки должны оценивать в пользу спортсмена, а не срезать по 18 баллов сразу за них. Такое судейство убивает в юных спортсменах желание учить ультраси и ставить их в программы.
Там в компонентах хорошо подкинули. Об этом ТАТ сказать не хочет ? Можно в первой оценке добавить, но тогда нужно компенсацию из компонентов убирать.
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Leonora L.
Ответ Tania09**
Татьяна Анатольевна, ладно бы вы были тренером танцоров, но когда бывший тренер одиночников не видит недокруты, это очень печально.
Тут речь не про недокруты. А про то, что одним недокруты, ребра и т.д. не замечают от слова совсем. А другим показательно устроили порку. И посыл Тарасовой: нечего отыгрываться на детях. Судейство последние годы творило беспредел, и, рано или поздно, скандал должен был разгореться.
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tim55555
Пока последствия допубертатного ФК имеют место быть, да ещё не разгребли завалы от допингового дела, так и будет продолжаться. Но с судейством через 1-2 сезона подвижки в сторону объективности должны происходить. Хотя абсолютной объективности в субъективном виде трудно ожидать.
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Татьяна
ТАТ зауважаем ещё больше. Весь этот балаган делает её ещё более популярной.
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spboksana
Ответ Katerina Sunny
Если Тарасова была не на всех съемках ЛП, где идёт запись, а не прямой эфир, и до этого ей Гришин отключал микрофон, то явно дело не только во вредности Первого.
я вот тоже думаю, либо ей так завуалировали причину, либо она сама её поняла на свой лад.
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private dancer
Ответ Alexxa
Именно. Где она была в других случаях где тренер был не Плющенко? Про реально ужасное судейство этапов Гран при. Где она была???
Я больше скажу . Где она была всю жизнь ?
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spboksana
А в чем несправедливое судейство по мнению ТАТ? Что Горбачева на 1 месте?
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Katerina Sunny
Ответ spboksana
А мне кажется, что причина "отстранения" - в её физических возможностях комментирования. В последний раз, когда она комментировала, то периодически замолкала на середине фразы и не могла её закончить (явно по состоянию здоровья) - и Гришину приходилось её подхватывать и заканчивать её мысли. Первому, вероятно, это не понравилось.
Если Тарасова была не на всех съемках ЛП, где идёт запись, а не прямой эфир, и до этого ей Гришин отключал микрофон, то явно дело не только во вредности Первого.
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Ezhevika33
Ответ Wintersun
По такой логике тогда и Муравьева должна быть 12, правильно?
Почему? Она не падала.
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И это все о нем
Смешные комментарии пишут ,вспоминая кому накидали грибов ,кого зажали и т.д. ,так об этом и сказал Плющенко судить надо честно всех .а не выборочно, а не так тут вижу ,тут не вижу, но уже который день пытаются его представить вредителем фк ,хотя сами же без конца поднимаете эту тему ,только ,когда это касается ваших любимчиков ,а проблему надо решать в целом ,а не в частных случаях , и ТАТ ,поддержала Плющенко ,потому ,что судьи уже устроили беспредел и конкретное засуживание, что- то я не припомню ,чтобы кому то смахнули сразу 18 баллов ,жаль только ,что ничего не изменится ,если руководство считает ,что и так сойдёт ,то дальше будет ещё хуже, всех неугодных будут судить так, чтобы сидели тихо и не возникали ,и может быть когда-нибудь кинут медальку.
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Jessi
Ответ Оз
Ну, конечно. Почему же тогда Тарасова молчала весь сезон о грибах Самарина? Или о том, как задвигают Мозалева и других мальчиков под её любимчиков из группы Соколовской! А, всё потому что ТАТ дружит с ЦСКА. Вот такие двойные стандарты у Тарасовой!
С этим тоже я согласна , но Давыденко сам молчит , Плющенко же устроили травлю и показательную порку, теперь никто и никогда не посмеет высказывать недовольство
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Anita Levchenko
Ответ Tania09**
Татьяна Анатольевна, ладно бы вы были тренером танцоров, но когда бывший тренер одиночников не видит недокруты, это очень печально.
Ну, я посмотрела протоколы, пересмотрела прыжки Софьи, в рамках действующих правил можно, конечно, и так это оценить, но моё мнение, что в программе с 4мя ультраси такие прыжки должны оценивать в пользу спортсмена, а не срезать по 18 баллов сразу за них. Такое судейство убивает в юных спортсменах желание учить ультраси и ставить их в программы.
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Jessi
Ответ Михаил Михайлов
У меня всё больше подозрения, что ТАТ за толику малую или из любви к профессии обещала пролоббировать высокие баллы для учениц Плющенко. Но что-то пошло не так. И ей сейчас неудобно перед заказчиком. Вот её и плющит. Других причин для резкого вписывания за главного врага своего любимчика Ягудина, я найти не могу.
У Тарасовой денег хватит ещё на 2 жизни , если Вы об этом
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Тайга86
Ответ Orange carrot
Ну да, ну да, а наши танцы значит ТАТ устраивают? Там все с судейством норм?
Совершенно верно.
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Храбрая виолончелистка
Ответ garovatat
ТатьянАнатольевна, возьмите паузу! лучше помолчите немного, не нужно как из пулемета строчить пустыми громкими фразами по методике горок. Репутация уже подмочена, комментарий юфгп был совершенно непрофессионален, увы((. Если Вы взялись обвинять судейство в несправедливости, то делайте это аргументированно, Вы же не Плющ, верно? понимаете толк в критериях оценивания, курсы соотв заканчивали. Возьмите повторы, раскадровки и изложите на цифрах где в чем и как судейство было несправедливо. Не нужно поддаваться на токсичную риторику академиков. Где там Леша Янудин?)) говорят не вернулся еще с Детей Азии? Созвонитесь с ниим, что ли, посоветуйтесь
Вот да, совсем позабыл-позабросил свою вторую маму...
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Jessi
Ответ Wintersun
По такой логике тогда и Муравьева должна быть 12, правильно?
Муравьева допустила степ, тогда как Валиева хорошо так упала . Разницу не понимаете ?
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Orange carrot
Ну да, ну да, а наши танцы значит ТАТ устраивают? Там все с судейством норм?
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flyhigh
Отмазы пошли?
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Jessi
Ответ Katerina Sunny
К судейству вопросы были и на этапах. Но что- то Тарасова так сильно не возмущалась.
Да, были вопросы, когда Садкову с 2 падениями затащили на 3 место вместо региональной звездочки Лабутиной . Все помним .
Софья Акатьева получила бронзу с 3 падениями, Петросян выиграла свой этап с 2 падениями.
Или это камень в другой огород ?
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