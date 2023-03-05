Тарасова о своей критике судей: «Если бы это был не Плющенко, а другой человек, для меня бы это не имело значения. Это просто несправедливое судейство»

заявила, что готова поддержать любого тренера при несправедливом судействе.

Накануне Тарасова сообщила, что Первый канал отстранил ее от работы из-за поддержки высказываний о судействе.

«Если бы это был не Плющенко, а другой человек, для меня бы это не имело значения. Это просто несправедливое судейство!

Будь на его месте кто‑то другой, я бы так же выступала. Я уважительно отношусь к работе тренеров и, главное, к работе спортсменов, юных спортсменов», – сказала Тарасова.

Первый канал отстранил Тарасову? Она поддержала Плющенко в атаке на судей