Евгений Семененко: «Тяжело выходить после болезни, выносливость страдает, ощущения на прыжках не те. Надо восстанавливаться»

Теги сборная России мужское катание Евгений Семененко Серия Гран-при России Фигурное катание

Евгений Семененко оценил выступление в короткой программе в финале Гран-при России.

«Ощутимый перерыв в турнирах. Вспоминал эти ощущения от проката. Может быть, чуть-чуть нервничал. Много работаю над второй оценкой, чувствую прогресс.

Короткая программа прошла неплохо. Случилась одна небольшая помарка на акселе, буду работать над этим. Всегда тяжело выходить после болезни, выносливость страдает, ощущения на прыжках не те. Надо восстанавливаться», – сказал Семененко.

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1 комментарий

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Алеся Ткаченко
Женя,удачи
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