Елена Вайцеховская: «За год, прошедший после Игр в Пекине, Валиева не набрала вес, не растеряла ультра-си. Но эффект новизны в восприятии Камилы на льду ушел»

не считает однозначной фавориткой финала Гран-при России.

«На протяжении последних полутора лет мы привыкли воспринимать Камилу Валиеву как однозначного и фактически безоговорочного фаворита. Но сейчас картина изменилась. Дело даже не в том, что над фигуристкой продолжает нависать угроза дисквалификации и потери двух взрослых титулов – короны чемпионки Европы и олимпийского командного золота.

С точки зрения спортивной формы перед фигуристкой можно только уважительно склониться в реверансе: за год, прошедший после Игр в Пекине и наполненный предельно трагичными событиями, Камила не набрала вес, не растеряла ультра-си, не потеряла вкуса к соревнованиям.

Но эффект новизны в восприятии Камилы на льду, безусловно, ушел. Явным лидером ее тоже сейчас не назвать: чемпионат России она проиграла фигуристке своего же тренерского штаба , а по уровню сложности двух программ заметно превосходит обеих спортсменок», – написала журналист.