Елена Вайцеховская: «За год, прошедший после Игр в Пекине, Валиева не набрала вес, не растеряла ультра-си. Но эффект новизны в восприятии Камилы на льду ушел»

Теги сборная России Елена Вайцеховская женское катание Камила Валиева Софья Акатьева Аделия Петросян Серия Гран-при России Фигурное катание

Елена Вайцеховская не считает Камилу Валиеву однозначной фавориткой финала Гран-при России.

«На протяжении последних полутора лет мы привыкли воспринимать Камилу Валиеву как однозначного и фактически безоговорочного фаворита. Но сейчас картина изменилась. Дело даже не в том, что над фигуристкой продолжает нависать угроза дисквалификации и потери двух взрослых титулов – короны чемпионки Европы и олимпийского командного золота.

С точки зрения спортивной формы перед фигуристкой можно только уважительно склониться в реверансе: за год, прошедший после Игр в Пекине и наполненный предельно трагичными событиями, Камила не набрала вес, не растеряла ультра-си, не потеряла вкуса к соревнованиям.

Но эффект новизны в восприятии Камилы на льду, безусловно, ушел. Явным лидером ее тоже сейчас не назвать: чемпионат России она проиграла фигуристке своего же тренерского штаба Софье Акатьевой, а по уровню сложности двух программ Аделия Петросян заметно превосходит обеих спортсменок», – написала журналист.

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19 комментариев

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Anna Stefan
Предлагаю Вайцеховской взять пример с Начинающего и объявить мораторий на комментирование фигурного катания.
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alexnew
Какой эффект новизны может быть, если Камила уже минимум 4 год выступает на достаточно высоком уровне? :)
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Самая цитируемая и вообще недура
От создателя "глаза у нее не горят"
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Anna Stefan
Ответ Адриана
Вайцеховская похоже не смотрит соревнования совсем, иначе бы не писала то, что пишет, вес Камила всё же набрала и это видно, но квады не потеряла, все мы видели ,как она их штамповала на КПК и ЧР. Эффекта новизны в принципе быть не может, а что касается сложности, то я думаю она ещё проявит себя, триксель в работе и то что она в новом теле для себя умеет собрать квады и триксель говорит о том, что эта девочка не всё сказала в ФК. Вайцеховская вспомнила Камилу накануне финала, к чему бы это.
На меня показалка Венсдей произвела эффект именно новизны))
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Галина Александрова
К чему бы всё это сказанное прыгуньей? Операция Й?
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Sat397
Да поняли - поняли мы уже давно, что ты Камилу не любишь. Могла бы сразу так и сказать, зачем так завуалировать свои мысли?
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Адриана
Вайцеховская похоже не смотрит соревнования совсем, иначе бы не писала то, что пишет, вес Камила всё же набрала и это видно, но квады не потеряла, все мы видели ,как она их штамповала на КПК и ЧР. Эффекта новизны в принципе быть не может, а что касается сложности, то я думаю она ещё проявит себя, триксель в работе и то что она в новом теле для себя умеет собрать квады и триксель говорит о том, что эта девочка не всё сказала в ФК. Вайцеховская вспомнила Камилу накануне финала, к чему бы это.
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gift...!
И, что это было?
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askarik1992
Вайц несет пургу как всегда... Ее мнение вот неинтересно вообще
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asusp527
Уважительно склониться в реверансе перед допингисткой, которая подвела команду, получила кучу всего без учета этого, и при этом чувствует себя великолепно?..
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Eva2426
Главное, чтоб Каммла не бросила и продолжила тренироваться.
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pele_kan
Честно говоря, после ОИ и скандала я думал, что Камила забьет на фк. Но она восстановила форму, вернула квад и пробует триксель прыгать. Так что респект ей за это. Хотя былого вау-эффекта нет, соглашусь с Вайц.
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Lapo Elkann
У валиевой очень хорошие программы и по восприятию на льду ее никто не превзошел. это личные хотелки Вайц.
" не набрала вес " . ну конечно , она в прошлом сезоне была такая же, и в этом Камила , Аделия и Соня весят одинаково.
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Lapo Elkann
Если Петросян превосходит , то только в беседе Вайц с Марго Симонян.
+6
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