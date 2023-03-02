Елена Вайцеховская: «За год, прошедший после Игр в Пекине, Валиева не набрала вес, не растеряла ультра-си. Но эффект новизны в восприятии Камилы на льду ушел»
Елена Вайцеховская не считает Камилу Валиеву однозначной фавориткой финала Гран-при России.
«На протяжении последних полутора лет мы привыкли воспринимать Камилу Валиеву как однозначного и фактически безоговорочного фаворита. Но сейчас картина изменилась. Дело даже не в том, что над фигуристкой продолжает нависать угроза дисквалификации и потери двух взрослых титулов – короны чемпионки Европы и олимпийского командного золота.
С точки зрения спортивной формы перед фигуристкой можно только уважительно склониться в реверансе: за год, прошедший после Игр в Пекине и наполненный предельно трагичными событиями, Камила не набрала вес, не растеряла ультра-си, не потеряла вкуса к соревнованиям.
Но эффект новизны в восприятии Камилы на льду, безусловно, ушел. Явным лидером ее тоже сейчас не назвать: чемпионат России она проиграла фигуристке своего же тренерского штаба Софье Акатьевой, а по уровню сложности двух программ Аделия Петросян заметно превосходит обеих спортсменок», – написала журналист.
" не набрала вес " . ну конечно , она в прошлом сезоне была такая же, и в этом Камила , Аделия и Соня весят одинаково.